ये है चीन की '8D' सिटी, टेक्नोलॉजी ऐसी कि दुनिया से 100 साल आगे रहते हैं यहां के लोग

यह शहर चीन के दक्षिण-पश्चिम में यांग्त्जे और जियालिंग नदियों के संगम पर बसा है. यहां की सबसे बड़ी खासियत है मोनोरेल ट्रेन जो इमारत के अंदर से गुजरती है. जी हां! लिजिबा स्टेशन (Liziba Station) नामक जगह पर ट्रेन सीधे एक बिल्डिंग के बीच से होकर निकलती है और हैरानी की बात यह कि वहां के लोग शिकायत नहीं करते, बल्कि ये अब उनकी पहचान बन चुकी है.