एक्सप्लोरर
ये है चीन की '8D' सिटी, टेक्नोलॉजी ऐसी कि दुनिया से 100 साल आगे रहते हैं यहां के लोग
China 8D City: चीन का एक शहर ऐसा है जहां ट्रेनें पहाड़ों के आर-पार निकलती हैं, सड़कें एक-दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं और इमारतें आसमान को छूती हैं. इसे 8डी सिटी कहा जाता है.
दुनिया में कई शहर अपनी सुंदरता, इतिहास या वास्तुकला के लिए मशहूर हैं, लेकिन चीन का चोंगकिंग (Chongqing) शहर इन सबसे अलग है. इसे कहा जाता है ‘8D सिटी’, यानी ऐसा शहर जहां ऊपर-नीचे, दाएं-बाएं, आगे-पीछे हर दिशा में कुछ न कुछ चल रहा होता है. यहां की सड़कें किसी पहेली जैसी लगती हैं, ट्रेनें इमारतों के बीच से निकलती हैं, और रात में पूरा शहर एक भविष्य की फिल्म जैसा दिखाई देता है. आइए इसके बारे में थोड़ा और जानें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 03 Nov 2025 04:05 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
ये है चीन की '8D' सिटी, टेक्नोलॉजी ऐसी कि दुनिया से 100 साल आगे रहते हैं यहां के लोग
जनरल नॉलेज
6 Photos
दुनियाभर में फैली हुई है '13' नंबर की मिस्ट्री, इसे इतना अशुभ क्यों माना जाता है?
जनरल नॉलेज
7 Photos
बिहार के इस नाऊ ने दिया था दुनिया को बालों के लिए 'शैंपू' का आइडिया, ये कहानी नहीं जानते होंगे आप
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या होता है वीगन और वेजिटेरियन के बीच अंतर, जानें दोनों की डाइट के बीच का फर्क?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
क्रिकेट
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
विश्व
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion