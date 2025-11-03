हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये है चीन की '8D' सिटी, टेक्नोलॉजी ऐसी कि दुनिया से 100 साल आगे रहते हैं यहां के लोग

ये है चीन की '8D' सिटी, टेक्नोलॉजी ऐसी कि दुनिया से 100 साल आगे रहते हैं यहां के लोग

China 8D City: चीन का एक शहर ऐसा है जहां ट्रेनें पहाड़ों के आर-पार निकलती हैं, सड़कें एक-दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं और इमारतें आसमान को छूती हैं. इसे 8डी सिटी कहा जाता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 03 Nov 2025 04:05 PM (IST)
China 8D City: चीन का एक शहर ऐसा है जहां ट्रेनें पहाड़ों के आर-पार निकलती हैं, सड़कें एक-दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं और इमारतें आसमान को छूती हैं. इसे 8डी सिटी कहा जाता है.

दुनिया में कई शहर अपनी सुंदरता, इतिहास या वास्तुकला के लिए मशहूर हैं, लेकिन चीन का चोंगकिंग (Chongqing) शहर इन सबसे अलग है. इसे कहा जाता है ‘8D सिटी’, यानी ऐसा शहर जहां ऊपर-नीचे, दाएं-बाएं, आगे-पीछे हर दिशा में कुछ न कुछ चल रहा होता है. यहां की सड़कें किसी पहेली जैसी लगती हैं, ट्रेनें इमारतों के बीच से निकलती हैं, और रात में पूरा शहर एक भविष्य की फिल्म जैसा दिखाई देता है. आइए इसके बारे में थोड़ा और जानें.

1/7
अगर आप पहली बार चीन के चोंगकिंग शहर में कदम रखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि यह असल में कोई शहर है या किसी साइंस फिक्शन मूवी का सेट. यही वजह है कि इसे ‘8D सिटी’ कहा जाता है.
अगर आप पहली बार चीन के चोंगकिंग शहर में कदम रखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि यह असल में कोई शहर है या किसी साइंस फिक्शन मूवी का सेट. यही वजह है कि इसे ‘8D सिटी’ कहा जाता है.
2/7
इसका नाम पड़ा इसलिए क्योंकि यह शहर पूरी तरह ऊंचाई, गहराई और ढलानों पर बना है. यहां सड़कें ऊपर-नीचे होती हैं, और इमारतें कई मंजिल नीचे या ऊपर से जुड़ती हैं.
इसका नाम पड़ा इसलिए क्योंकि यह शहर पूरी तरह ऊंचाई, गहराई और ढलानों पर बना है. यहां सड़कें ऊपर-नीचे होती हैं, और इमारतें कई मंजिल नीचे या ऊपर से जुड़ती हैं.
3/7
यह शहर चीन के दक्षिण-पश्चिम में यांग्त्जे और जियालिंग नदियों के संगम पर बसा है. यहां की सबसे बड़ी खासियत है मोनोरेल ट्रेन जो इमारत के अंदर से गुजरती है. जी हां! लिजिबा स्टेशन (Liziba Station) नामक जगह पर ट्रेन सीधे एक बिल्डिंग के बीच से होकर निकलती है और हैरानी की बात यह कि वहां के लोग शिकायत नहीं करते, बल्कि ये अब उनकी पहचान बन चुकी है.
यह शहर चीन के दक्षिण-पश्चिम में यांग्त्जे और जियालिंग नदियों के संगम पर बसा है. यहां की सबसे बड़ी खासियत है मोनोरेल ट्रेन जो इमारत के अंदर से गुजरती है. जी हां! लिजिबा स्टेशन (Liziba Station) नामक जगह पर ट्रेन सीधे एक बिल्डिंग के बीच से होकर निकलती है और हैरानी की बात यह कि वहां के लोग शिकायत नहीं करते, बल्कि ये अब उनकी पहचान बन चुकी है.
4/7
यह शहर 80 लाख से ज्यादा आबादी का घर है और पहाड़ी इलाकों में बसे होने के बावजूद इसकी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था लाजवाब है. मल्टी-लेवल रोड सिस्टम इतना एडवांस है कि कभी-कभी एक ही जगह पर 5-6 फ्लोर की सड़के होती हैं, जो अलग-अलग दिशाओं में जाती हैं.
यह शहर 80 लाख से ज्यादा आबादी का घर है और पहाड़ी इलाकों में बसे होने के बावजूद इसकी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था लाजवाब है. मल्टी-लेवल रोड सिस्टम इतना एडवांस है कि कभी-कभी एक ही जगह पर 5-6 फ्लोर की सड़के होती हैं, जो अलग-अलग दिशाओं में जाती हैं.
5/7
यही वजह है कि मैप भी यहां कई बार कन्फ्यूज हो जाता है. रात के वक्त जब यह शहर रोशनी में नहाता है, तो यहां की गलियां, पुल और बिल्डिंग्स देखने वालों को भविष्य के किसी शहर की झलक देती हैं. इसीलिए कई लोग इसे साइबरपंक सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं.
यही वजह है कि मैप भी यहां कई बार कन्फ्यूज हो जाता है. रात के वक्त जब यह शहर रोशनी में नहाता है, तो यहां की गलियां, पुल और बिल्डिंग्स देखने वालों को भविष्य के किसी शहर की झलक देती हैं. इसीलिए कई लोग इसे साइबरपंक सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं.
6/7
टेक्नोलॉजी की बात करें तो चोंगकिंग चीन के सबसे स्मार्ट शहरों में से एक है. यहां की स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, फेस रिकग्निशन कैमरे, एआई बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल और हाई-स्पीड 5G नेटवर्क इसे दुनिया से सालों आगे खड़ा करते हैं. यहां हर ट्रैफिक लाइट और कैमरा आपस में जुड़ा हुआ है, जो ट्रैफिक को बिना पुलिस की मौजूदगी के भी कंट्रोल कर लेता है.
टेक्नोलॉजी की बात करें तो चोंगकिंग चीन के सबसे स्मार्ट शहरों में से एक है. यहां की स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, फेस रिकग्निशन कैमरे, एआई बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल और हाई-स्पीड 5G नेटवर्क इसे दुनिया से सालों आगे खड़ा करते हैं. यहां हर ट्रैफिक लाइट और कैमरा आपस में जुड़ा हुआ है, जो ट्रैफिक को बिना पुलिस की मौजूदगी के भी कंट्रोल कर लेता है.
7/7
चोंगकिंग न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि आर्किटेक्चर के मामले में भी दुनिया के सबसे जटिल शहरों में गिना जाता है. यहां कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो एक पहाड़ी से शुरू होकर दूसरी पहाड़ी तक फैली हैं. शहर की बसें, ट्रेनें और केबल कार्स सब मिलकर इसे एक 8-डायमेंशनल शहर बनाते हैं.
चोंगकिंग न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि आर्किटेक्चर के मामले में भी दुनिया के सबसे जटिल शहरों में गिना जाता है. यहां कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो एक पहाड़ी से शुरू होकर दूसरी पहाड़ी तक फैली हैं. शहर की बसें, ट्रेनें और केबल कार्स सब मिलकर इसे एक 8-डायमेंशनल शहर बनाते हैं.
Published at : 03 Nov 2025 04:05 PM (IST)
Tags :
China 8D City Chongqing City Technology City Chongqing China Smart City

Photo Gallery

