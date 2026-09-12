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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइस देश में फोन की बैटरी के लिए मर जाते हैं बच्चे, वजह जानकर नहीं होगा यकीन

इस देश में फोन की बैटरी के लिए मर जाते हैं बच्चे, वजह जानकर नहीं होगा यकीन

Congo Cobalt: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर बच्चे फोन की बैटरी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और इसके पीछे की सच्चाई.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 12 Sep 2026 10:03 AM (IST)
Congo Cobalt: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर बच्चे फोन की बैटरी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और इसके पीछे की सच्चाई.

Congo Cobalt: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दुनिया की कोबाल्ट सप्लाई चेन का केंद्र है. कोबाल्ट एक ऐसा मिनरल है जो स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली कई रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी के लिए काफी जरूरी है. लेकिन इस टेक्नोलॉजी के पीछे एक परेशान करने वाली सच्चाई भी छिपी है. आइए जानते हैं क्या है यह परेशानी.

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दुनिया भर में होने वाले कोबाल्ट प्रोडक्शन का 70% से ज्यादा हिस्सा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से आता है. इससे यह बैटरी इंडस्ट्री के लिए काफी जरूरी हो जाता है.
दुनिया भर में होने वाले कोबाल्ट प्रोडक्शन का 70% से ज्यादा हिस्सा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से आता है. इससे यह बैटरी इंडस्ट्री के लिए काफी जरूरी हो जाता है.
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रिपोर्ट्स के मुताबिक 40000 से ज्यादा बच्चे कोबाल्ट की खतरनाक छोटी खदानों में काम करते हैं. इनमें से कुछ तो 6 साल की उम्र से ही काम शुरू कर देते हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक 40000 से ज्यादा बच्चे कोबाल्ट की खतरनाक छोटी खदानों में काम करते हैं. इनमें से कुछ तो 6 साल की उम्र से ही काम शुरू कर देते हैं.
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काफी ज्यादा गरीबी का सामना कर रहे परिवार बच्चों को जमीन के नीचे काम करने के लिए भेज सकते हैं. यहां पूरे दिन की मेहनत के बदले सिर्फ $1 से $2 ही मिल पाते हैं.
काफी ज्यादा गरीबी का सामना कर रहे परिवार बच्चों को जमीन के नीचे काम करने के लिए भेज सकते हैं. यहां पूरे दिन की मेहनत के बदले सिर्फ $1 से $2 ही मिल पाते हैं.
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बच्चे अक्सर तंग और बिना सहारे वाली सुरंग में घुस जाते हैं जो अचानक ढह सकती हैं. इससे मजदूर जमीन के नीचे फंस या दब सकते हैं.
बच्चे अक्सर तंग और बिना सहारे वाली सुरंग में घुस जाते हैं जो अचानक ढह सकती हैं. इससे मजदूर जमीन के नीचे फंस या दब सकते हैं.
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बिना सही सुरक्षा के कोबाल्ट की धूल के लगातार संपर्क में रहने से सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें और सेहत को लंबे समय तक नुकसान पहुंच सकता है.
बिना सही सुरक्षा के कोबाल्ट की धूल के लगातार संपर्क में रहने से सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें और सेहत को लंबे समय तक नुकसान पहुंच सकता है.
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कुछ माइनिंग इलाकों में यूरेनियम वाले पदार्थ भी हो सकते हैं. इससे रेडिएशन के संपर्क में आने और सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याओं का और खतरा बन जाता है.
कुछ माइनिंग इलाकों में यूरेनियम वाले पदार्थ भी हो सकते हैं. इससे रेडिएशन के संपर्क में आने और सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याओं का और खतरा बन जाता है.
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अनौपचारिक खदानों से निकला कोबाल्ट बिचौलियों और रिफाइनरियों से होकर गुजर सकता है. यहां इसे कानूनी तौर पर हासिल किए गए पदार्थ के साथ मिलाया जा सकता है.
अनौपचारिक खदानों से निकला कोबाल्ट बिचौलियों और रिफाइनरियों से होकर गुजर सकता है. यहां इसे कानूनी तौर पर हासिल किए गए पदार्थ के साथ मिलाया जा सकता है.
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बाल मजदूरी के खिलाफ कंपनियों की नीति के बावजूद जटिल सप्लाई चेन की वजह से बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाले कोबाल्ट का असली स्त्रोत का पता लगाना मुश्किल हो सकता है.
बाल मजदूरी के खिलाफ कंपनियों की नीति के बावजूद जटिल सप्लाई चेन की वजह से बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाले कोबाल्ट का असली स्त्रोत का पता लगाना मुश्किल हो सकता है.
Published at : 12 Sep 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Child Labor Congo Cobalt Cobalt Mining

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