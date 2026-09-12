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इस देश में फोन की बैटरी के लिए मर जाते हैं बच्चे, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
Congo Cobalt: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर बच्चे फोन की बैटरी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और इसके पीछे की सच्चाई.
Congo Cobalt: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दुनिया की कोबाल्ट सप्लाई चेन का केंद्र है. कोबाल्ट एक ऐसा मिनरल है जो स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली कई रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी के लिए काफी जरूरी है. लेकिन इस टेक्नोलॉजी के पीछे एक परेशान करने वाली सच्चाई भी छिपी है. आइए जानते हैं क्या है यह परेशानी.
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Published at : 12 Sep 2026 10:03 AM (IST)
Tags :Child Labor Congo Cobalt Cobalt Mining
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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