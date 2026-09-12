इस देश में फोन की बैटरी के लिए मर जाते हैं बच्चे, वजह जानकर नहीं होगा यकीन

बाल मजदूरी के खिलाफ कंपनियों की नीति के बावजूद जटिल सप्लाई चेन की वजह से बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाले कोबाल्ट का असली स्त्रोत का पता लगाना मुश्किल हो सकता है.