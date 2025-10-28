इस देश में च्युइंगम चबाने पर हो जाती है जेल, बेचने की तो सोचना भी मत

2004 में अमेरिका और सिंगापुर के बीच फ्री ट्रेड समझौता लागू हुआ. इस समझौते के तहत कुछ विशेष च्युइंगम को मेडिकल यूज के लिए अनुमति दी गई. इनमें निकोटीन गम, धूम्रपान छोड़ने में मदद करती है और व्हाइटनिंग गम, दांतों की सफाई और स्वास्थ्य के लिए शामिल हैं .