इस देश में च्युइंगम चबाने पर हो जाती है जेल, बेचने की तो सोचना भी मत
हम से ज्यादातर लोगों को खाली टाइम में च्युइंगम चबाने की आदत होती है. लेकिन च्युइंगम में नेचुरल रबर की जगह अब ज्यादातर सिंथेटिक रबर का यूज होता है. इसमें फ्लेवर, स्वीटनर और प्लास्टिसाइजर मिलाए जाते हैं, जिससे यह मुलायम और चबाने योग्य बनती है. हालांकि, इसका ज्यादा यूज और फेंकने के गलत तरीके से सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर गंदगी बढ़ जाती है. यही वजह है कि एक देश में च्युइंगम चबाने पर जेल हो जाती है. इस देश में च्युइंगम पूरी तरह बैन है. तो चलिए जानते हैं कि किस देश में च्युइंगम चबाने पर जेल हो जाती है.
28 Oct 2025 02:42 PM (IST)
