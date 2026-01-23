क्या चिनाब और झेलम नदियों पर कुछ नहीं बना सकता भारत, जानें सिंधु जल संधि की शर्तें?

संधि के तहत तीन पूर्वी नदियां- रावी, ब्यास और सतलुज भारत को दी गईं. इन नदियों के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है. वहीं तीन पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब- मुख्य रूप से पाकिस्तान के हिस्से में चली गईं. इन पश्चिमी नदियों के लगभग 80 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, जबकि करीब 20 प्रतिशत हिस्से पर भारत को सीमित अधिकार दिए गए हैं.