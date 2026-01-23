एक्सप्लोरर
क्या चिनाब और झेलम नदियों पर कुछ नहीं बना सकता भारत, जानें सिंधु जल संधि की शर्तें?
सिंधु जल संधि के तहत भारत चिनाब और झेलम पर पानी पूरी तरह रोक नहीं सकता, लेकिन क्या इन नदियों पर कुछ बना सकते हैं कि नहीं. आइए जानते हैं कि सिंधु जल समझौता क्या है.
हर बार जब भारत-पाक रिश्तों में तनाव बढ़ता है, तो सिंधु जल संधि चर्चा के केंद्र में आ जाती है. कई लोगों को लगता है कि इस समझौते ने भारत के हाथ पूरी तरह बांध दिए हैं, लेकिन हकीकत इतनी सीधी नहीं है. संधि में पाबंदियां भी हैं और भारत के लिए रास्ते भी खुले छोड़े गए हैं. आइए जानेंकि क्या इन नदियों पर भारत कुछ बना नहीं सकता है क्या.
