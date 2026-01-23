क्या चिनाब और झेलम नदियों पर कुछ नहीं बना सकता भारत, जानें सिंधु जल संधि की शर्तें?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या चिनाब और झेलम नदियों पर कुछ नहीं बना सकता भारत, जानें सिंधु जल संधि की शर्तें?

सिंधु जल संधि के तहत भारत चिनाब और झेलम पर पानी पूरी तरह रोक नहीं सकता, लेकिन क्या इन नदियों पर कुछ बना सकते हैं कि नहीं. आइए जानते हैं कि सिंधु जल समझौता क्या है.

By : निधि पाल  | Updated at : 23 Jan 2026 05:58 PM (IST)
हर बार जब भारत-पाक रिश्तों में तनाव बढ़ता है, तो सिंधु जल संधि चर्चा के केंद्र में आ जाती है. कई लोगों को लगता है कि इस समझौते ने भारत के हाथ पूरी तरह बांध दिए हैं, लेकिन हकीकत इतनी सीधी नहीं है. संधि में पाबंदियां भी हैं और भारत के लिए रास्ते भी खुले छोड़े गए हैं. आइए जानेंकि क्या इन नदियों पर भारत कुछ बना नहीं सकता है क्या.

साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे. इस समझौते में सिंधु नदी प्रणाली की छह प्रमुख नदियों के पानी का बंटवारा किया गया था. इसका मकसद दोनों देशों के बीच पानी को लेकर विवाद खत्म करना और कृषि व विकास को स्थिर आधार देना था. इस संधि में विश्व बैंक की भी अहम भूमिका रही है.
संधि के तहत तीन पूर्वी नदियां- रावी, ब्यास और सतलुज भारत को दी गईं. इन नदियों के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है. वहीं तीन पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब- मुख्य रूप से पाकिस्तान के हिस्से में चली गईं. इन पश्चिमी नदियों के लगभग 80 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, जबकि करीब 20 प्रतिशत हिस्से पर भारत को सीमित अधिकार दिए गए हैं.
Published at : 23 Jan 2026 05:58 PM (IST)
