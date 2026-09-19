क्या अपने मन से आसमान में करतब दिखा सकते हैं फाइटर जेट के पायलट? जानें नियम

तेज रफ्तार वाले करतब के दौरान बेहोश होने से पायलट कुछ समय के लिए विमान को कंट्रोल नहीं कर पाते. सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले फाइटर जेट में कंट्रोल खोने का छोटा सा पल भी भयानक नतीजे दे सकता है.