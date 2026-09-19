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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या अपने मन से आसमान में करतब दिखा सकते हैं फाइटर जेट के पायलट? जानें नियम

क्या अपने मन से आसमान में करतब दिखा सकते हैं फाइटर जेट के पायलट? जानें नियम

Fighter Pilots: पायलट अपने फाइटर जेट से जो स्टंट या फिर मुश्किल करता दिखाते हैं उससे पहले एक बड़ी योजना बनानी पड़ती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 19 Sep 2026 02:34 PM (IST)
Fighter Pilots: पायलट अपने फाइटर जेट से जो स्टंट या फिर मुश्किल करता दिखाते हैं उससे पहले एक बड़ी योजना बनानी पड़ती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Fighter Pilots: फाइटर जेट पायलट हवा में काफी मुश्किल करतब दिखा सकते हैं लेकिन ऐसा वे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. हर उड़ान सख्त मिलिट्री नियम, मिशन की जानकारी, तय फ्लाइंग जोन और सुरक्षा प्रक्रिया के तहत होती है. विमान के रास्ते और ऊंचाई से लेकर मंजूरी वाले करतब तक पायलटों से पहले से तय उड़ान योजना का पालन करने की उम्मीद की जाती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

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हर फाइटर जेट उड़ान से पहले पायलटों के रास्ते, ऊंचाई, रफ्तार और योजनाबद्ध करतब के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है.
हर फाइटर जेट उड़ान से पहले पायलटों के रास्ते, ऊंचाई, रफ्तार और योजनाबद्ध करतब के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है.
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हवा में करतब तभी दिखाए जाते हैं जब वह मंजूर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, मिशन या फिर प्रदर्शन का हिस्सा हों. कोई पायलट सिर्फ अपने निजी रोमांच के लिए खतरनाक स्टंट करने का फैसला खुद नहीं ले सकता.
हवा में करतब तभी दिखाए जाते हैं जब वह मंजूर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, मिशन या फिर प्रदर्शन का हिस्सा हों. कोई पायलट सिर्फ अपने निजी रोमांच के लिए खतरनाक स्टंट करने का फैसला खुद नहीं ले सकता.
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मिलट्री एक्सरसाइज और हवा में मुश्किल करतब खास तौर पर तय इलाकों में किए जाते हैं. जैसे की मिलिट्री ऑपरेशंस एरिया या फिर वॉर्निंग जोन. आबादी वाले इलाकों के ऊपर खतरनाक करतब दिखाना माना है.
मिलट्री एक्सरसाइज और हवा में मुश्किल करतब खास तौर पर तय इलाकों में किए जाते हैं. जैसे की मिलिट्री ऑपरेशंस एरिया या फिर वॉर्निंग जोन. आबादी वाले इलाकों के ऊपर खतरनाक करतब दिखाना माना है.
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फाइटर जेट मुश्किल हालात का सामना करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं. लेकिन बेवजह काफी ज्यादा दबाव वाले करतब विमान के एयरफ्रेम पर अतिरिक्त बोझ डाल सकते हैं.
फाइटर जेट मुश्किल हालात का सामना करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं. लेकिन बेवजह काफी ज्यादा दबाव वाले करतब विमान के एयरफ्रेम पर अतिरिक्त बोझ डाल सकते हैं.
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तेजी से मुड़ने और तेजी से करतब दिखाने से पायलटों को काफी ज्यादा जी फोर्स का सामना करना पड़ सकता है. काफी ज्यादा स्तर पर दिमाग तक खून का बहाव रुक सकता है. जिस वजह से पायलट बेहोश भी हो सकता है.
तेजी से मुड़ने और तेजी से करतब दिखाने से पायलटों को काफी ज्यादा जी फोर्स का सामना करना पड़ सकता है. काफी ज्यादा स्तर पर दिमाग तक खून का बहाव रुक सकता है. जिस वजह से पायलट बेहोश भी हो सकता है.
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तेज रफ्तार वाले करतब के दौरान बेहोश होने से पायलट कुछ समय के लिए विमान को कंट्रोल नहीं कर पाते. सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले फाइटर जेट में कंट्रोल खोने का छोटा सा पल भी भयानक नतीजे दे सकता है.
तेज रफ्तार वाले करतब के दौरान बेहोश होने से पायलट कुछ समय के लिए विमान को कंट्रोल नहीं कर पाते. सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले फाइटर जेट में कंट्रोल खोने का छोटा सा पल भी भयानक नतीजे दे सकता है.
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फाइटर पायलट सख्त मिलिट्री अनुशासन के तहत काम करते हैं. उड़ान योजना से बिना मंजूरी के हटने या फिर खतरनाक निजी करतब दिखाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है.
फाइटर पायलट सख्त मिलिट्री अनुशासन के तहत काम करते हैं. उड़ान योजना से बिना मंजूरी के हटने या फिर खतरनाक निजी करतब दिखाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है.
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फाइटर पायलटों को काफी ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है और वह काफी खतरनाक करतब दिखा सकते हैं. लेकिन उन क्षमताओं का इस्तेमाल मंजूर मिशन और सुरक्षा प्रक्रिया के दायरे में ही किया जाता है.
फाइटर पायलटों को काफी ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है और वह काफी खतरनाक करतब दिखा सकते हैं. लेकिन उन क्षमताओं का इस्तेमाल मंजूर मिशन और सुरक्षा प्रक्रिया के दायरे में ही किया जाता है.
Published at : 19 Sep 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
FIGHTER JETS Fighter Pilots Aerial Stunts

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