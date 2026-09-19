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क्या अपने मन से आसमान में करतब दिखा सकते हैं फाइटर जेट के पायलट? जानें नियम
Fighter Pilots: पायलट अपने फाइटर जेट से जो स्टंट या फिर मुश्किल करता दिखाते हैं उससे पहले एक बड़ी योजना बनानी पड़ती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
Fighter Pilots: फाइटर जेट पायलट हवा में काफी मुश्किल करतब दिखा सकते हैं लेकिन ऐसा वे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. हर उड़ान सख्त मिलिट्री नियम, मिशन की जानकारी, तय फ्लाइंग जोन और सुरक्षा प्रक्रिया के तहत होती है. विमान के रास्ते और ऊंचाई से लेकर मंजूरी वाले करतब तक पायलटों से पहले से तय उड़ान योजना का पालन करने की उम्मीद की जाती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 19 Sep 2026 02:34 PM (IST)
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