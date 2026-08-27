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कितना पैसा फ्री बांट रही बिहार सरकार? रकम जानकर उड़ेंगे होश
बिहार सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से महिलाओं, विद्यार्थियों, बेरोजगार युवाओं, छोटे उद्यमियों के बैंक खातों में सीधे वित्तीय सहायता भेजकर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है.
बिहार सरकार अपने राज्य के नागरिकों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. शासन की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का सबसे बड़ा माध्यम 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' प्रणाली बनी है. इस व्यवस्था की सहायता से सरकार बिना किसी बिचौलिए के सीधा पैसा जरूरतमंदों के बैंक खातों में जमा करवा रही है. आइए जानें.
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Published at : 27 Aug 2026 09:20 PM (IST)
Tags :Bihar Government Schemes
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