Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकितना पैसा फ्री बांट रही बिहार सरकार? रकम जानकर उड़ेंगे होश

कितना पैसा फ्री बांट रही बिहार सरकार? रकम जानकर उड़ेंगे होश

बिहार सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से महिलाओं, विद्यार्थियों, बेरोजगार युवाओं, छोटे उद्यमियों के बैंक खातों में सीधे वित्तीय सहायता भेजकर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 27 Aug 2026 09:21 PM (IST)
बिहार सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से महिलाओं, विद्यार्थियों, बेरोजगार युवाओं, छोटे उद्यमियों के बैंक खातों में सीधे वित्तीय सहायता भेजकर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है.

बिहार सरकार अपने राज्य के नागरिकों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. शासन की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का सबसे बड़ा माध्यम 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' प्रणाली बनी है. इस व्यवस्था की सहायता से सरकार बिना किसी बिचौलिए के सीधा पैसा जरूरतमंदों के बैंक खातों में जमा करवा रही है. आइए जानें.

1/8
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बिहार में विशेष आर्थिक अभियान चलाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में काम करने वाली महिलाओं तथा जीविका दीदियों के बैंक खातों में स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद भेजी जा रही है.
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बिहार में विशेष आर्थिक अभियान चलाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में काम करने वाली महिलाओं तथा जीविका दीदियों के बैंक खातों में स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद भेजी जा रही है.
2/8
जो महिलाएं बड़े पैमाने पर व्यापार या नया उद्योग स्थापित करना चाहती हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एक बड़ा संबल बनकर उभरी है. इसके तहत कुल 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है.
जो महिलाएं बड़े पैमाने पर व्यापार या नया उद्योग स्थापित करना चाहती हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एक बड़ा संबल बनकर उभरी है. इसके तहत कुल 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है.
3/8
जिसमें 5 लाख रुपये सरकारी अनुदान के रूप में पूरी तरह माफ होते हैं और बाकी 5 लाख रुपये बिना किसी ब्याज के आसान ऋण के तौर पर दिए जाते हैं. शिक्षा को बढ़ावा देने और युवा वर्ग को करियर की राह में मदद करने के लिए सरकार कई प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है.
जिसमें 5 लाख रुपये सरकारी अनुदान के रूप में पूरी तरह माफ होते हैं और बाकी 5 लाख रुपये बिना किसी ब्याज के आसान ऋण के तौर पर दिए जाते हैं. शिक्षा को बढ़ावा देने और युवा वर्ग को करियर की राह में मदद करने के लिए सरकार कई प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है.
4/8
मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रेजुएशन पूरा करने वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा और आगे की तैयारी के लिए 50,000 रुपये का एकमुश्त नकद पुरस्कार दिया जाता है.
मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रेजुएशन पूरा करने वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा और आगे की तैयारी के लिए 50,000 रुपये का एकमुश्त नकद पुरस्कार दिया जाता है.
5/8
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत दो साल तक प्रति माह 1,000 रुपये का वित्तीय सहयोग मिलता है. इसके अतिरिक्त CM प्रतिज्ञा योजना के माध्यम से युवाओं को जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के दौरान जरूरी भत्ता दिया जा रहा है.
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत दो साल तक प्रति माह 1,000 रुपये का वित्तीय सहयोग मिलता है. इसके अतिरिक्त CM प्रतिज्ञा योजना के माध्यम से युवाओं को जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के दौरान जरूरी भत्ता दिया जा रहा है.
6/8
राज्य के उन परिवारों की स्थिति में सुधार लाने के लिए जिनकी आय बेहद कम है, बिहार लघु उद्यमी योजना चलाई जा रही है. इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को खुद का छोटा कारोबार या कुटीर उद्योग शुरू करने के योग्य बनाना है. इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवारों को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है.
राज्य के उन परिवारों की स्थिति में सुधार लाने के लिए जिनकी आय बेहद कम है, बिहार लघु उद्यमी योजना चलाई जा रही है. इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को खुद का छोटा कारोबार या कुटीर उद्योग शुरू करने के योग्य बनाना है. इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवारों को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है.
7/8
यह राशि किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है ताकि लाभार्थी बिना किसी वित्तीय दबाव के अपना काम स्थापित कर सकें और अपने परिवार की आजीविका को सुचारू रूप से चला सकें. समाज के बुजुर्गों और असहाय नागरिकों के सम्मानपूर्वक जीवन यापन के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं पूरी तत्परता से लागू की गई हैं.
यह राशि किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है ताकि लाभार्थी बिना किसी वित्तीय दबाव के अपना काम स्थापित कर सकें और अपने परिवार की आजीविका को सुचारू रूप से चला सकें. समाज के बुजुर्गों और असहाय नागरिकों के सम्मानपूर्वक जीवन यापन के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं पूरी तत्परता से लागू की गई हैं.
8/8
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के खातों में नियमित रूप से पेंशन की रकम भेजी जाती है. इसके साथ ही, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों को भी हर महीने निश्चित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी मूलभूत दैनिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर आश्रित न रहें.
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के खातों में नियमित रूप से पेंशन की रकम भेजी जाती है. इसके साथ ही, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों को भी हर महीने निश्चित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी मूलभूत दैनिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर आश्रित न रहें.
Published at : 27 Aug 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
Bihar Government Schemes

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
पहाड़ों पर कैसे बनाए जाते हैं पुल, कितनी गहराई तक लगते हैं पिलर?
पहाड़ों पर कैसे बनाए जाते हैं पुल, कितनी गहराई तक लगते हैं पिलर?
जनरल नॉलेज
नेपाल से केदारनाथ तक... क्यों महाविनाश की कगार पर खड़ा हिमालय?
नेपाल से केदारनाथ तक... क्यों महाविनाश की कगार पर खड़ा हिमालय?
जनरल नॉलेज
हीट वेव-बिजली गिरना प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल, जानें कौन-कौन सी होती हैं प्राकृतिक आपदाएं
हीट वेव-बिजली गिरना प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल, जानें कौन-कौन सी होती हैं प्राकृतिक आपदाएं
जनरल नॉलेज
राम रहीम को 17वीं बार मिली पैरोल, जानें किसी कैदी को कितनी बार पैरोल देने का है नियम?
राम रहीम को 17वीं बार मिली पैरोल, जानें किसी कैदी को कितनी बार पैरोल देने का है नियम?
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: भैंस एक, मालिक दो! अब होगा भारत का पहला DNA टेस्ट! कैसे मिलेगा असली मालिक? |ABPLIVE
Toxic पर Court का बड़ा आदेश, Fake और Defamatory Content पर लगेगी रोक
Computer के अंदर जिंदा दिमाग! सिंगापुर का हिला देने वाला कारनामा! |ABPLIVE
Ramayana Trolling पर Vindu Dara Singh का बड़ा बयान, बोले- Ranbir Kapoor को एक मौका दें
Jagadhatri: 😱Rudra पर छाया Kidnapping का खतरा! जासूस बनकर मैदान में उतरी Jagadhatri #sbs

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
कौन लिख रहा है स्कूली बच्चों के प्रदर्शन की अदृश्य पटकथा?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले AHEAD पर एक्शन, X ने अकाउंट किया सस्पेंड
मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले AHEAD पर एक्शन, X ने अकाउंट किया सस्पेंड
बिहार
BPSC TRE-4 में एक ही परीक्षा होगी, छात्रों के आगे झुकी सम्राट सरकार
BPSC TRE-4 में एक ही परीक्षा होगी, छात्रों के आगे झुकी सम्राट सरकार
क्रिकेट
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज', किसे मिला खिताब?
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज'
साउथ सिनेमा
नेगेटिव रिव्यू के बाद भी यश ने रचा इतिहास, 'टॉक्सिक' ने दो दिन में बना डाले 10 बड़े रिकॉर्ड्स
नेगेटिव रिव्यू के बाद भी यश ने रचा इतिहास, 'टॉक्सिक' ने दो दिन में बना डाले 10 बड़े रिकॉर्ड्स
इंडिया
CJP चुनाव लड़ेगी तो देंगे वोट? सर्वे में लोगों के जवाब ने चौंकाया
CJP चुनाव लड़ेगी तो देंगे वोट? सर्वे में लोगों के जवाब ने चौंकाया
विश्व
Nepal Floods Live: नेपाल बाढ़ से 30 देशों के लोग लापता, 359 की मौत, अगले 3 दिन हो सकते हैं भारी
Live: नेपाल बाढ़ से 30 देशों के लोग लापता, 359 की मौत, अगले 3 दिन हो सकते हैं भारी
इंडिया
जंतर मंतर प्रोटेस्ट: आरक्षण आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा
जंतर मंतर प्रोटेस्ट: आरक्षण आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा
राजस्थान
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget