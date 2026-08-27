कितना पैसा फ्री बांट रही बिहार सरकार? रकम जानकर उड़ेंगे होश

राज्य के उन परिवारों की स्थिति में सुधार लाने के लिए जिनकी आय बेहद कम है, बिहार लघु उद्यमी योजना चलाई जा रही है. इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को खुद का छोटा कारोबार या कुटीर उद्योग शुरू करने के योग्य बनाना है. इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवारों को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है.