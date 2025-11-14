कहीं छन रही जलेबी तो कहीं बन रहे 'मोदीचूर' के लड्डू, बिहार में कैसे हो रही जीत के जश्न की तैयारी?

बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार बाहुबली अंनत सिंह अपनी जीत को लेकर सबसे ज्यादा आश्वसत दिखाई दे रहे है. दरअसल अनंत सिंह के आवास पर महाभोज की तैयारी चल रही है. उनके आवास पर 10 हजार लीटर दूध और 48 हलवाइयों के साथ कम से कम 50 हजार लोगों के लिए दावत का इंतजाम किया गया है.