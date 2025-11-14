हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

कहीं छन रही जलेबी तो कहीं बन रहे 'मोदीचूर' के लड्डू, बिहार में कैसे हो रही जीत के जश्न की तैयारी?

कहीं छन रही जलेबी तो कहीं बन रहे 'मोदीचूर' के लड्डू, बिहार में कैसे हो रही जीत के जश्न की तैयारी?

बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार बाहुबली अंनत सिंह अपनी जीत को लेकर सबसे ज्यादा आश्वसत दिखाई दे रहे है. दरअसल अनंत सिंह के आवास पर महाभोज की तैयारी चल रही है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 14 Nov 2025 11:45 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार बाहुबली अंनत सिंह अपनी जीत को लेकर सबसे ज्यादा आश्वसत दिखाई दे रहे है. दरअसल अनंत सिंह के आवास पर महाभोज की तैयारी चल रही है.

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं. सुबह 8 बजे से ही राज्य में वोटों की गिनती जारी है. शुरुआती रुझानों में एनडीए और महागठबंधन के बीच एकतरफा मुकाबला देखा जा रहा है. शुरुआती रुझानों में एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है और महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है. ऐसे में शुरुआती रुझानों के साथ ही राजनीतिक दलों के दफ्तर में जश्न की तैयारी भी तेज हो गई है. फूल मालाओं से लेकर मिठाई की दुकानों तक बिहार में हर तरफ रौनक बढ़ चुकी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बिहार में जीत के जश्न की तैयारी कैसे हो रही है.

बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार बाहुबली अंनत सिंह अपनी जीत को लेकर सबसे ज्यादा आश्वसत दिखाई दे रहे है. दरअसल अनंत सिंह के आवास पर महाभोज की तैयारी चल रही है. उनके आवास पर 10 हजार लीटर दूध और 48 हलवाइयों के साथ कम से कम 50 हजार लोगों के लिए दावत का इंतजाम किया गया है.
बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार बाहुबली अंनत सिंह अपनी जीत को लेकर सबसे ज्यादा आश्वसत दिखाई दे रहे है. दरअसल अनंत सिंह के आवास पर महाभोज की तैयारी चल रही है. उनके आवास पर 10 हजार लीटर दूध और 48 हलवाइयों के साथ कम से कम 50 हजार लोगों के लिए दावत का इंतजाम किया गया है.
अंनत सिंह के आवास पर बनाए जा रहे गुलाब जामुन की तस्वीरे सामने आ रही है. साथ ही उनके आवास पर पूडियां भी बेली जा रही है, सब्जिया कट रही है और चूल्हों पर पकवान तैयार हो रहे हैं. अंनत सिंह के आवास पर रसोई में सुबह से ही हलवाई जुटे हैं और हर तरफ महाभोज की तैयारी दिख रही है.
अंनत सिंह के आवास पर बनाए जा रहे गुलाब जामुन की तस्वीरे सामने आ रही है. साथ ही उनके आवास पर पूडियां भी बेली जा रही है, सब्जिया कट रही है और चूल्हों पर पकवान तैयार हो रहे हैं. अंनत सिंह के आवास पर रसोई में सुबह से ही हलवाई जुटे हैं और हर तरफ महाभोज की तैयारी दिख रही है.
इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जीत के जश्न के लिए 501 किलो मनेर के लड्डू का आर्डर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार में चुनाव प्रचार दौरान अपने भाषणों में मनेर के लड्डू का जिक्र किया था. इसके बाद से मनेर के लड्डू की मांग भी तेज से बढ़ गई थी.
इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जीत के जश्न के लिए 501 किलो मनेर के लड्डू का आर्डर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार में चुनाव प्रचार दौरान अपने भाषणों में मनेर के लड्डू का जिक्र किया था. इसके बाद से मनेर के लड्डू की मांग भी तेज से बढ़ गई थी.
वहीं रूझानों के साथ ही बिहार की फूल मंडियों में भारी भीड़ उमड़ रही है. दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु से गुलाब, ट्यूलिप और गेंदा की बड़ी खेप क्षेत्र पटना में मंगाई गई है. वहीं नेताओं ने हजारों मालाओं और फूलों का ऑर्डर भी दे दिया है.
वहीं रूझानों के साथ ही बिहार की फूल मंडियों में भारी भीड़ उमड़ रही है. दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु से गुलाब, ट्यूलिप और गेंदा की बड़ी खेप क्षेत्र पटना में मंगाई गई है. वहीं नेताओं ने हजारों मालाओं और फूलों का ऑर्डर भी दे दिया है.
इसके अलावा इस बार बिहार चुनाव नतीजे को लेकर मोदीचूर लड्डू, रसगुल्ला और देसी घी की मिठाइयों की भारी मांग है. दुकानदारों के अनुसार चुनाव नतीजों को लेकर रानीगंज से लेकर पटना तक पहले से तीन गुना ज्यादा मिठाइयां बनाई जा रही है.
इसके अलावा इस बार बिहार चुनाव नतीजे को लेकर मोदीचूर लड्डू, रसगुल्ला और देसी घी की मिठाइयों की भारी मांग है. दुकानदारों के अनुसार चुनाव नतीजों को लेकर रानीगंज से लेकर पटना तक पहले से तीन गुना ज्यादा मिठाइयां बनाई जा रही है.
वहीं पटना विधानसभा चुनाव के नतीजे की तैयारी दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में भी देखी जा रही है. दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में वोटों की गिनती शुरू होने से पहले से ही जलेबी और सत्तू का पराठा बनाने की तैयारी हो गई थी.
वहीं पटना विधानसभा चुनाव के नतीजे की तैयारी दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में भी देखी जा रही है. दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में वोटों की गिनती शुरू होने से पहले से ही जलेबी और सत्तू का पराठा बनाने की तैयारी हो गई थी.
इसके अलावा पटना में बीजेपी कार्यालय में भी जीत की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही है. पटना में बीजेपी कार्यालय में घुघनी-चूड़ा बनाया जा रहा है.
इसके अलावा पटना में बीजेपी कार्यालय में भी जीत की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही है. पटना में बीजेपी कार्यालय में घुघनी-चूड़ा बनाया जा रहा है.
पटना के सभी पार्टी कार्यालयों और नेताओं के आवासों पर जीत की तैयारी अपने-अपने स्तर पर की जा रही है. बिहार में राजनीतिक दलों के समर्थक ढोल-नगाड़ों और पटाखे की व्यवस्था में लगे हुए हैं. वहीं कई जगहों पर बैंड, पार्टी और लाइट की बुकिंग पहले से हो चुकी है.
पटना के सभी पार्टी कार्यालयों और नेताओं के आवासों पर जीत की तैयारी अपने-अपने स्तर पर की जा रही है. बिहार में राजनीतिक दलों के समर्थक ढोल-नगाड़ों और पटाखे की व्यवस्था में लगे हुए हैं. वहीं कई जगहों पर बैंड, पार्टी और लाइट की बुकिंग पहले से हो चुकी है.
वहीं राजद की उम्मीदवार वाणी सिंह के घर भी जीत की तैयारी में मिठाई बनाई जा रही है. वाणी सिंह के घर सफेद रसगुल्ले और पीले राजभोग के बड़े-बड़े टब रखे गए हैं.
वहीं राजद की उम्मीदवार वाणी सिंह के घर भी जीत की तैयारी में मिठाई बनाई जा रही है. वाणी सिंह के घर सफेद रसगुल्ले और पीले राजभोग के बड़े-बड़े टब रखे गए हैं.
Published at : 14 Nov 2025 11:45 AM (IST)
