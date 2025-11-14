एक्सप्लोरर
कहीं छन रही जलेबी तो कहीं बन रहे 'मोदीचूर' के लड्डू, बिहार में कैसे हो रही जीत के जश्न की तैयारी?
बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार बाहुबली अंनत सिंह अपनी जीत को लेकर सबसे ज्यादा आश्वसत दिखाई दे रहे है. दरअसल अनंत सिंह के आवास पर महाभोज की तैयारी चल रही है.
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं. सुबह 8 बजे से ही राज्य में वोटों की गिनती जारी है. शुरुआती रुझानों में एनडीए और महागठबंधन के बीच एकतरफा मुकाबला देखा जा रहा है. शुरुआती रुझानों में एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है और महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है. ऐसे में शुरुआती रुझानों के साथ ही राजनीतिक दलों के दफ्तर में जश्न की तैयारी भी तेज हो गई है. फूल मालाओं से लेकर मिठाई की दुकानों तक बिहार में हर तरफ रौनक बढ़ चुकी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बिहार में जीत के जश्न की तैयारी कैसे हो रही है.
Published at : 14 Nov 2025 11:45 AM (IST)
