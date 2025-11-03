सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट

लाजपत नगर मार्केट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो एथनिक और वेस्टर्न दोनों तरह के कपड़े पसंद करते हैं. यहां आपको गर्म सूट, कुर्ती, शर्ट, पैंट और कई डिजाइन के कपड़े मिलेंगे. साथ ही थर्मल वियर, स्वेटर, कार्डिगन और ऊनी शॉल की भी अच्छी रेंज है. इस मार्केट की खासियत यह है कि हर बजट के लिए ऑप्शन मौजूद हैं.