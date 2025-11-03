हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजसर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट

सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट

अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सही जगह से शॉपिंग करना आसान हो जाता है. दिल्ली में कई मार्केट्स हैं जहां आपको कम दाम में, अच्छी क्वालिटी के और स्टाइलिश विंटर कपड़े मिल सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Nov 2025 07:56 PM (IST)
सर्दियों के मौसम में न सिर्फ ठंड से बचने का ध्यान रखना जरूरी होता है, बल्कि स्टाइलिश दिखना भी बहुत लोगों के लिए मायने रखता है. ठंडी हवाओं से बचने के लिए लोग स्वेटर, हूडी, जैकेट, थर्मल वियर, कोट, ट्रेंच कोट, ग्लव्स और बूट्स जैसी चीजें खरीदते हैं. लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सही जगह से शॉपिंग करना आसान हो जाता है. दिल्ली में कई मार्केट्स हैं जहां आपको कम दाम में, अच्छी क्वालिटी के और स्टाइलिश विंटर कपड़े मिल सकते हैं. तो चलिए आज हम आपको दिल्ली की सबसे बेस्ट के बारे में बताते हैं, जहां आप सर्दियों के लिए शॉपिंग कर सकते हैं.

सरोजिनी नगर मार्केट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कम बजट में स्टाइलिश कपड़े खरीदना चाहते हैं. यहां आपको स्वेटर, जैकेट, हूडी, स्कार्फ, मफल और ओवरकोट बहुत अच्छे दामों में मिल जाएंगे. खासतौर पर कॉलेज स्टूडेंट्स और युवा यहां की शॉपिंग के लिए आते हैं. यहां कीमतें आमतौर पर 200 से 1000 रुपये के बीच होती हैं.
लाजपत नगर मार्केट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो एथनिक और वेस्टर्न दोनों तरह के कपड़े पसंद करते हैं. यहां आपको गर्म सूट, कुर्ती, शर्ट, पैंट और कई डिजाइन के कपड़े मिलेंगे. साथ ही थर्मल वियर, स्वेटर, कार्डिगन और ऊनी शॉल की भी अच्छी रेंज है. इस मार्केट की खासियत यह है कि हर बजट के लिए ऑप्शन मौजूद हैं.
जनपथ मार्केट उन लोगों के लिए है जो स्टाइलिश और यूनिक विंटर कपड़े ढूंढते हैं. यहां हिमाचल, कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट की हैंडमेड ऊनी चीजें मिलती हैं. ऊनी शॉल, पोंचो, मफलर, फुल स्लीव्स जैकेट जैसी चीजें यहां आसानी से मिल जाती हैं. यह मार्केट टूरिस्ट्स में भी बहुत फेमस है.
करोल बाग उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो किफायती दाम में अच्छी क्वालिटी की चीजें चाहते हैं. यहां लेदर जैकेट्स, ऊनी कोट, जींस और स्वेटशर्ट्स जैसे कई ऑप्शन मिलते हैं.खासतौर पर अजमल खान रोड पर सर्दियों के कपड़ों की अच्छी रेंज है. यह मार्केट शॉपिंग के साथ-साथ देखने में भी मजेदार है.
चांदनी चौक सर्दियों की शॉपिंग के लिए बहुत फेमस है. यहां आपको हर तरह के कपड़े और एक्सेसरीज मिल जाएंगी. आप यहां पर ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरह के कपड़े खरीद सकते हैं. इसकी खासियत यह है कि यहां हर प्राइस रेंज के लिए विकल्प मौजूद हैं.
तिब्बती मार्केट में खासकर ऊनी कपड़ों का बड़ा कलेक्शन मिलता है. यहां की ऊनी जैकेट, कोट और जूते क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं. सर्दियों में यहां शॉपिंग करते हुए मोमोज और गर्म सूप का मजा भी लिया जा सकता है. यह मार्केट उन लोगों के लिए बढ़िया है जो यूनिक और हैंडमेड विंटर कपड़े पसंद करते हैं.
Published at : 03 Nov 2025 07:56 PM (IST)
Embed widget