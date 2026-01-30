हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या पुलिस वाले 'बाल' कलर नहीं करवा सकते? ओडिशा DSP पर मचे बवाल के बीच जानिए जवाब

क्या पुलिस वाले 'बाल' कलर नहीं करवा सकते? ओडिशा DSP पर मचे बवाल के बीच जानिए जवाब

ओडिशा के डीएसपी बालों में लाल रंग कराने के बाद सुर्खियों में हैं. बाद में उच्च अधिकारियों ने उनको बालों को नेचुरल रंगों में रंगने के लिए कहा. आइए जानें कि पुलिसकर्मियों के लिए बालों के क्या नियम हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 30 Jan 2026 06:28 PM (IST)
ओडिशा के डीएसपी बालों में लाल रंग कराने के बाद सुर्खियों में हैं. बाद में उच्च अधिकारियों ने उनको बालों को नेचुरल रंगों में रंगने के लिए कहा. आइए जानें कि पुलिसकर्मियों के लिए बालों के क्या नियम हैं.

पुलिस बाल रंग नियम

1/7
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पुलिस मैनुअल में बालों के रंग को लेकर कोई बहुत स्पष्ट और शब्दशः नियम दर्ज नहीं है. लेकिन इसके बावजूद पुलिस बल से सादगी, एकरूपता और अनुशासन की उम्मीद की जाती है.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पुलिस मैनुअल में बालों के रंग को लेकर कोई बहुत स्पष्ट और शब्दशः नियम दर्ज नहीं है. लेकिन इसके बावजूद पुलिस बल से सादगी, एकरूपता और अनुशासन की उम्मीद की जाती है.
2/7
पुलिस को अर्धसैनिक बल की तरह माना जाता है, जहां वर्दी, आचरण और बाहरी रूप सभी में एक समान गंभीरता जरूरी होती है.
पुलिस को अर्धसैनिक बल की तरह माना जाता है, जहां वर्दी, आचरण और बाहरी रूप सभी में एक समान गंभीरता जरूरी होती है.
Published at : 30 Jan 2026 06:27 PM (IST)
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का दिया आदेश 
SC का बड़ा फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का आदेश 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डबल इंजन ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे', BJP विधायक ने रोके योगी के मंत्री तो बोले अखिलेश यादव
योगी के मंत्री को बीजेपी विधायक ने रोका तो अखिलेश यादव ने ली चुटकी, 'ये तो सैंपल है...'
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1 LIVE: 'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें शाम पांच बजे तक का कलेक्शन
'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें फर्स्ट डे का कलेक्शन
इंडिया
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', शशि थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
Sadhvi Prem Baisa Death: साध्वी की मौत, आत्महत्या या साजिश? Instagram Post का राज चौंका देगा | ABP
Bollywood News: बदलता बॉलीवुड और गोविंदा की दूरी, क्या यही है करियर ठहराव की वजह?
Tum se Tum Tak: 😲Anu को हो रही है तकलीफ, क्या mummy-papa समझ पाएंगे उसका दर्द ? #sbs (30.01.2026)
Sadhvi Prem Baisa Death: Congress ने Rajasthan सरकार पर उठाए सवाल और कड़ी जांच की मांग की
India-US Trade Deal 2026? | 50% Tariff Shock के बाद Economic Survey का बड़ा Signal | Paisa Live

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का दिया आदेश 
SC का बड़ा फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का आदेश 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डबल इंजन ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे', BJP विधायक ने रोके योगी के मंत्री तो बोले अखिलेश यादव
योगी के मंत्री को बीजेपी विधायक ने रोका तो अखिलेश यादव ने ली चुटकी, 'ये तो सैंपल है...'
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1 LIVE: 'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें शाम पांच बजे तक का कलेक्शन
'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें फर्स्ट डे का कलेक्शन
इंडिया
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', शशि थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
शिक्षा
देश में कितनी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनमें कितने हैं दलित-आदिवासी और ओबीसी कुलपति?
देश में कितनी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनमें कितने हैं दलित-आदिवासी और ओबीसी कुलपति?
हेल्थ
कितनी खतरनाक है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूज़न बीमारी, जिससे छिन सकती है इमरान खान की आंखों की रोशनी
कितनी खतरनाक है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूज़न बीमारी, जिससे छिन सकती है इमरान खान की आंखों की रोशनी
यूटिलिटी
गलत बिजली बिल आ जाए तो कहां करें शिकायत, जानें आसान तरीका
गलत बिजली बिल आ जाए तो कहां करें शिकायत, जानें आसान तरीका
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
