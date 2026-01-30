क्या पुलिस वाले 'बाल' कलर नहीं करवा सकते? ओडिशा DSP पर मचे बवाल के बीच जानिए जवाब

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पुलिस मैनुअल में बालों के रंग को लेकर कोई बहुत स्पष्ट और शब्दशः नियम दर्ज नहीं है. लेकिन इसके बावजूद पुलिस बल से सादगी, एकरूपता और अनुशासन की उम्मीद की जाती है.