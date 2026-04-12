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Donkey Intelligence: गधे हो क्या... घोड़े से ज्यादा होता है समझदार, लेकिन सिर्फ 'डंकी' ही क्यों है बदनाम?
Donkey Intelligence: किसी को बेवकूफ बताने के लिए अक्सर उसे गधा कहा जाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Donkey Intelligence: सदियों से किसी को गधा कहना एक अपमान रहा है. किसी को गधा बेवकूफ बताने के लिए कहा जाता है. लेकिन अगर वैज्ञानिक तौर पर बात करें तो असल में गधे काफी ज्यादा बुद्धिमान और सतर्क होते हैं. तो आखिर इतने काबिल जानवर की इतनी खराब छवि कैसे बन गई? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 12 Apr 2026 08:41 AM (IST)
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गधे हो क्या... घोड़े से ज्यादा होता है समझदार, लेकिन सिर्फ 'डंकी' ही क्यों है बदनाम?
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion