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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजDonkey Intelligence: गधे हो क्या... घोड़े से ज्यादा होता है समझदार, लेकिन सिर्फ 'डंकी' ही क्यों है बदनाम?

Donkey Intelligence: गधे हो क्या... घोड़े से ज्यादा होता है समझदार, लेकिन सिर्फ 'डंकी' ही क्यों है बदनाम?

Donkey Intelligence: किसी को बेवकूफ बताने के लिए अक्सर उसे गधा कहा जाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 12 Apr 2026 08:41 AM (IST)
Donkey Intelligence: किसी को बेवकूफ बताने के लिए अक्सर उसे गधा कहा जाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Donkey Intelligence: सदियों से किसी को गधा कहना एक अपमान रहा है. किसी को गधा बेवकूफ बताने के लिए कहा जाता है. लेकिन अगर वैज्ञानिक तौर पर बात करें तो असल में गधे काफी ज्यादा बुद्धिमान और सतर्क होते हैं. तो आखिर इतने काबिल जानवर की इतनी खराब छवि कैसे बन गई? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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जिसे इंसान अक्सर गधे की जिद कहते हैं वह असल में सोच समझ कर लिया गया फैसला होता है. घोड़े के उलट, गधे ना तो घबराते हैं और ना ही आंख मूंद कर हुक्म मानते हैं. अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है या फिर उन्हें लगता है कि उन पर काफी ज्यादा बोझ है तो वे बस रुक जाते हैं.
जिसे इंसान अक्सर गधे की जिद कहते हैं वह असल में सोच समझ कर लिया गया फैसला होता है. घोड़े के उलट, गधे ना तो घबराते हैं और ना ही आंख मूंद कर हुक्म मानते हैं. अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है या फिर उन्हें लगता है कि उन पर काफी ज्यादा बोझ है तो वे बस रुक जाते हैं.
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गधे घोड़े की तरह तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले नहीं होते. वे हर बात को एनालाइज करते हैं. वे किसी भी स्थिति को समझने के लिए समय लेते हैं और उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया देते हैं. उनकी याददाश्त भी काफी जबरदस्त होती है. वे दशकों बाद भी जगह और अपने साथियों को पहचान सकते हैं.
गधे घोड़े की तरह तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले नहीं होते. वे हर बात को एनालाइज करते हैं. वे किसी भी स्थिति को समझने के लिए समय लेते हैं और उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया देते हैं. उनकी याददाश्त भी काफी जबरदस्त होती है. वे दशकों बाद भी जगह और अपने साथियों को पहचान सकते हैं.
Published at : 12 Apr 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Donkey Intelligence Animal Behavior Donkey Vs Horse

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