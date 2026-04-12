जिसे इंसान अक्सर गधे की जिद कहते हैं वह असल में सोच समझ कर लिया गया फैसला होता है. घोड़े के उलट, गधे ना तो घबराते हैं और ना ही आंख मूंद कर हुक्म मानते हैं. अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है या फिर उन्हें लगता है कि उन पर काफी ज्यादा बोझ है तो वे बस रुक जाते हैं.