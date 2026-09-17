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क्या कंडोम बनाकर अपने ही ग्राहक कम कर रही कंपनियां? पॉइंट्स से समझें
Condom Industry: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या कंडोम बनाने वाली कंपनियां अपने खुद के ग्राहक कम कर रही है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Condom Industry: वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक आधुनिक गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल से हर साल 30 करोड़ से ज्यादा अनचाहे गर्भधारण रोके जाते हैं. कंडोम बनाने वाली कंपनियां ऐसा प्रोडक्ट बनाकर अपने ग्राहकों की संख्या कम नहीं कर रही है जो प्रेगनेंसी को रोकने में मदद करता है. असल में कंडोम इंडस्ट्री बार-बार खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट के बिजनेस मॉडल पर चलती है और दुनिया की आबादी एक बड़ा और बढ़ता हुआ बाजार देती रहती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 17 Sep 2026 06:37 PM (IST)
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सम्राट चौधरी
Opinion