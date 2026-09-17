क्या कंडोम बनाकर अपने ही ग्राहक कम कर रही कंपनियां? पॉइंट्स से समझें

आज पैदा हुआ बच्चा शायद 18 से 20 साल बाद ही ग्राहक बनेगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह वही ब्रांड चुनेगा. लेकिन कंडोम एक बार इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है जिससे मौजूदा ग्राहकों से बार-बार बिक्री होती रहती है.