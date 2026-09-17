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क्या कंडोम बनाकर अपने ही ग्राहक कम कर रही कंपनियां? पॉइंट्स से समझें

Condom Industry: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या कंडोम बनाने वाली कंपनियां अपने खुद के ग्राहक कम कर रही है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 17 Sep 2026 06:37 PM (IST)
Condom Industry: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या कंडोम बनाने वाली कंपनियां अपने खुद के ग्राहक कम कर रही है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Condom Industry: वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक आधुनिक गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल से हर साल 30 करोड़ से ज्यादा अनचाहे गर्भधारण रोके जाते हैं. कंडोम बनाने वाली कंपनियां ऐसा प्रोडक्ट बनाकर अपने ग्राहकों की संख्या कम नहीं कर रही है जो प्रेगनेंसी को रोकने में मदद करता है. असल में कंडोम इंडस्ट्री बार-बार खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट के बिजनेस मॉडल पर चलती है और दुनिया की आबादी एक बड़ा और बढ़ता हुआ बाजार देती रहती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

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आज पैदा हुआ बच्चा शायद 18 से 20 साल बाद ही ग्राहक बनेगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह वही ब्रांड चुनेगा. लेकिन कंडोम एक बार इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है जिससे मौजूदा ग्राहकों से बार-बार बिक्री होती रहती है.
आज पैदा हुआ बच्चा शायद 18 से 20 साल बाद ही ग्राहक बनेगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह वही ब्रांड चुनेगा. लेकिन कंडोम एक बार इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है जिससे मौजूदा ग्राहकों से बार-बार बिक्री होती रहती है.
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दुनिया की आबादी 8 अरब से ज्यादा होने की वजह से हर साल लाखों लोग सेक्सुअली एक्टिव उम्र के ग्रुप में शामिल होते हैं. सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बढ़ती जागरूकता भी कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट की मांग को बनाए रखती है.
दुनिया की आबादी 8 अरब से ज्यादा होने की वजह से हर साल लाखों लोग सेक्सुअली एक्टिव उम्र के ग्रुप में शामिल होते हैं. सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बढ़ती जागरूकता भी कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट की मांग को बनाए रखती है.
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कंडोम बनाने वाली कंपनियां अब ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट बेच रही हैं जो प्लेजर और वैरायटी पर आधारित हैं. इससे कंपनियां सिर्फ बेसिक सुरक्षा पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग ग्राहकों की पसंद के हिसाब से प्रोडक्ट दे पाती हैं.
कंडोम बनाने वाली कंपनियां अब ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट बेच रही हैं जो प्लेजर और वैरायटी पर आधारित हैं. इससे कंपनियां सिर्फ बेसिक सुरक्षा पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग ग्राहकों की पसंद के हिसाब से प्रोडक्ट दे पाती हैं.
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कई कंपनियों ने कंडोम से आगे बढ़कर पर्सनल केयर और इंटिमेट प्रोडक्ट के क्षेत्र में भी विस्तार किया है.
कई कंपनियों ने कंडोम से आगे बढ़कर पर्सनल केयर और इंटिमेट प्रोडक्ट के क्षेत्र में भी विस्तार किया है.
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कंडोम का इस्तेमाल न सिर्फ अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है बल्कि एचआईवी/एड्स और दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इनफेक्शन के जोखिम को कम करने के लिए भी किया जाता है.
कंडोम का इस्तेमाल न सिर्फ अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है बल्कि एचआईवी/एड्स और दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इनफेक्शन के जोखिम को कम करने के लिए भी किया जाता है.
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जैसे-जैसे कॉन्ट्रासेप्शन और दूसरी बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूकता बढ़ती है ज्यादा लोग जिम्मेदार सेक्सुअल हेल्थ प्रैक्टिस के तौर पर कंडोम को चुन सकते हैं.
जैसे-जैसे कॉन्ट्रासेप्शन और दूसरी बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूकता बढ़ती है ज्यादा लोग जिम्मेदार सेक्सुअल हेल्थ प्रैक्टिस के तौर पर कंडोम को चुन सकते हैं.
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सरकार और स्वास्थ्य संगठन परिवार नियोजन कार्यक्रम, एचआईवी से बचाव और पब्लिक हेल्थ अभियान के लिए बड़ी मात्रा में कंडोम खरीदते हैं. इस तरह की संस्थागत खरीद से बनाने वाली कंपनियों को बड़े और काफी हद तक अनुमानित आर्डर मिल सकते हैं.
सरकार और स्वास्थ्य संगठन परिवार नियोजन कार्यक्रम, एचआईवी से बचाव और पब्लिक हेल्थ अभियान के लिए बड़ी मात्रा में कंडोम खरीदते हैं. इस तरह की संस्थागत खरीद से बनाने वाली कंपनियों को बड़े और काफी हद तक अनुमानित आर्डर मिल सकते हैं.
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कंडोम इंडस्ट्री का लंबे समय तक मार्केट सिर्फ भविष्य में और ज्यादा ग्राहक बनाने पर निर्भर नहीं होता है. बार-बार खरीदारी, प्रोडक्ट में बदलाव, सेहत से जुड़ी जरूरत और संस्थागत मांग की वजह से कंपनी अपनी बिक्री को बनाए रख पाती है.
कंडोम इंडस्ट्री का लंबे समय तक मार्केट सिर्फ भविष्य में और ज्यादा ग्राहक बनाने पर निर्भर नहीं होता है. बार-बार खरीदारी, प्रोडक्ट में बदलाव, सेहत से जुड़ी जरूरत और संस्थागत मांग की वजह से कंपनी अपनी बिक्री को बनाए रख पाती है.
Published at : 17 Sep 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
Condom Industry Condom Market Repeat Customers

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