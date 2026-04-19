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Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर पत्नी के लिए खरीद रहे हैं सोने के कड़े, जानें आज 1.5 तोले पर कितना पड़ेगा मेकिंग चार्ज?
Akshaya Tritiya 2026: अगर आप अक्षय तृतीया के अवसर पर अपनी पत्नी के लिए सोने के कड़े खरीदने का विचार बना रहे हैं तो आइए जानते हैं कि इसमें कितना खर्चा आएगा.
Akshaya Tritiya 2026: आज अक्षय तृतीया मनाई जा रही है और पूरे देश के सोने के बाजारों में खरीदारी की भारी भीड़ है. सोने में निवेश करने के लिए इसे सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है. इस वजह से काफी लोग समृद्धि के प्रतीक के रूप में गहने खरीदते हैं. अगर आप भी अपनी पत्नी के लिए सोने के कड़े खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आइए जान लेते हैं कि इसमें कितना खर्चा आएगा और साथ ही कितना मेकिंग चार्ज लगेगा.
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Published at : 19 Apr 2026 01:28 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion