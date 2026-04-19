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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजAkshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर पत्नी के लिए खरीद रहे हैं सोने के कड़े, जानें आज 1.5 तोले पर कितना पड़ेगा मेकिंग चार्ज?

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर पत्नी के लिए खरीद रहे हैं सोने के कड़े, जानें आज 1.5 तोले पर कितना पड़ेगा मेकिंग चार्ज?

Akshaya Tritiya 2026: अगर आप अक्षय तृतीया के अवसर पर अपनी पत्नी के लिए सोने के कड़े खरीदने का विचार बना रहे हैं तो आइए जानते हैं कि इसमें कितना खर्चा आएगा.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 19 Apr 2026 01:28 PM (IST)
Akshaya Tritiya 2026: अगर आप अक्षय तृतीया के अवसर पर अपनी पत्नी के लिए सोने के कड़े खरीदने का विचार बना रहे हैं तो आइए जानते हैं कि इसमें कितना खर्चा आएगा.

Akshaya Tritiya 2026: आज अक्षय तृतीया मनाई जा रही है और पूरे देश के सोने के बाजारों में खरीदारी की भारी भीड़ है. सोने में निवेश करने के लिए इसे सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है. इस वजह से काफी लोग समृद्धि के प्रतीक के रूप में गहने खरीदते हैं. अगर आप भी अपनी पत्नी के लिए सोने के कड़े खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आइए जान लेते हैं कि इसमें कितना खर्चा आएगा और साथ ही कितना मेकिंग चार्ज लगेगा.

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1.5 तोला सोने के कड़ों के लिए मेकिंग चार्ज ₹4500 से लेकर ₹15000 तक हो सकता है. सादे, मशीन से बने कड़ों का चार्ज कम होता है और हाथ से बने या फिर बारीक डिजाइन वाले कड़ों का चार्ज ज्यादा होता है.
1.5 तोला सोने के कड़ों के लिए मेकिंग चार्ज ₹4500 से लेकर ₹15000 तक हो सकता है. सादे, मशीन से बने कड़ों का चार्ज कम होता है और हाथ से बने या फिर बारीक डिजाइन वाले कड़ों का चार्ज ज्यादा होता है.
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22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹14,280 प्रति ग्राम है. इस हिसाब से 15 ग्राम सोने की आधार कीमत लगभग ₹2.14 लाख बनती है. इसके बाद इसमें मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी जोड़ा जाता है.
22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹14,280 प्रति ग्राम है. इस हिसाब से 15 ग्राम सोने की आधार कीमत लगभग ₹2.14 लाख बनती है. इसके बाद इसमें मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी जोड़ा जाता है.
Published at : 19 Apr 2026 01:28 PM (IST)
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Gold Price Today Akshaya Tritiya 2026 Gold Bangles

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