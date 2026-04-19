1.5 तोला सोने के कड़ों के लिए मेकिंग चार्ज ₹4500 से लेकर ₹15000 तक हो सकता है. सादे, मशीन से बने कड़ों का चार्ज कम होता है और हाथ से बने या फिर बारीक डिजाइन वाले कड़ों का चार्ज ज्यादा होता है.