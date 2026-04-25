एक्सप्लोरर
जिस चोमू पैलेस में शूट हुई अक्षय कुमार की भूत बंगला, वहां एक रात का किराया कितना; इसका मालिक कौन?
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' फिल्म जयपुर के 350 साल पुराने चोमू पैलेस में शूट हुई है. यह हवेली अब एक लग्जरी हेरिटेज होटल है, जहां एक रात का किराया कई हजार रुपये तक हो सकता है. चलिए इस बारे में जानें.
Bhoot Bangla Chomu Palace One Night Rent: पुरानी हवेलियों के भारी-भरकम दरवाजे जब धीरे से खुलते हैं, तो उनके साथ सदियों पुराने राज भी बाहर आने को मचलते हैं. किसी सुनसान रास्ते पर बनी ऐसी ही एक आलीशान हवेली, जिसके गलियारों में पुरानी यादों की गूंज आज भी सुनाई देती है. ऐसे ही रहस्यमयी और शाही माहौल को कैमरे में कैद करने के लिए अभिनेता अक्षय कुमार अपनी फिल्म 'भूत बंगला' के साथ लौटे हैं. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह फिल्म फिर से उसी पुराने भूतिया कहे जाने वाले ठिकाने पर फिल्माई गई है, जिसने दशकों पहले लोगों की धड़कनें बढ़ा दी थीं. आइए जानें कि इस पैलेस का किराया कितना है और इसका मालिक कौन है.
1/10
2/10
Published at : 25 Apr 2026 06:20 AM (IST)
जनरल नॉलेज
10 Photos
जिस चोमू पैलेस में शूट हुई अक्षय कुमार की भूत बंगला, वहां एक रात का किराया कितना; इसका मालिक कौन?
जनरल नॉलेज
7 Photos
होर्मुज पर नहीं सुधरे हालात तो भारत में कितनी होगी खाद की कमी, क्या हैं इससे निपटने के तरीके?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या यूपी में पुलिस का भी होता है शराब का कोटा, जानें उनकी कैंटीन में कितनी सस्ती मिलती है बोतल?
जनरल नॉलेज
6 Photos
येलो-ऑरेंज और रेड... कितने डिग्री तापमान में कौन-सा अलर्ट होता है जारी, कैसे तय होते हैं रंग?
जनरल नॉलेज
8 Photos
गर्मी से जूझ रहे दुनिया के टॉप-20 शहरों में 19 भारत के, जानें क्या है 20वें शहर का नाम?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
आखिर कितनी गर्मी झेल सकता है हमारा शरीर, बढ़ते तापमान के बीच जान लीजिए जवाब
जनरल नॉलेज
AAP छोड़कर BJP में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसदों में सबसे अमीर कौन? देखें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
इजरायल और ईरान की करेंसी में कितना अंतर, दोनों देशों में 10000 से क्या-क्या खरीद सकते हैं?
जनरल नॉलेज
AAP में टूट के बीच केजरीवाल का ट्वीट चर्चा में, ‘धक्का’ का क्या मतलब? जानिए इसका असली मतलब
Advertisement
जनरल नॉलेज
10 Photos
जिस चोमू पैलेस में शूट हुई अक्षय कुमार की भूत बंगला, वहां एक रात का किराया कितना; इसका मालिक कौन?
भावेष पाण्डेय
Opinion