जिस चोमू पैलेस में शूट हुई अक्षय कुमार की भूत बंगला, वहां एक रात का किराया कितना; इसका मालिक कौन?

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी जब भी हॉरर-कॉमेडी की बात करती है, तो जहन में सबसे पहले एक पुरानी हवेली का चित्र उभरता है. 'भूल भुलैया' की अपार सफलता के बाद, उनकी आगामी फिल्म 'भूत बंगला' की शूटिंग भी उसी प्रसिद्ध चोमू पैलेस में हुई है.