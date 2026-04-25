हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजजिस चोमू पैलेस में शूट हुई अक्षय कुमार की भूत बंगला, वहां एक रात का किराया कितना; इसका मालिक कौन?

जिस चोमू पैलेस में शूट हुई अक्षय कुमार की भूत बंगला, वहां एक रात का किराया कितना; इसका मालिक कौन?

अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' फिल्म जयपुर के 350 साल पुराने चोमू पैलेस में शूट हुई है. यह हवेली अब एक लग्जरी हेरिटेज होटल है, जहां एक रात का किराया कई हजार रुपये तक हो सकता है. चलिए इस बारे में जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 25 Apr 2026 06:20 AM (IST)
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' फिल्म जयपुर के 350 साल पुराने चोमू पैलेस में शूट हुई है. यह हवेली अब एक लग्जरी हेरिटेज होटल है, जहां एक रात का किराया कई हजार रुपये तक हो सकता है. चलिए इस बारे में जानें.

Bhoot Bangla Chomu Palace One Night Rent: पुरानी हवेलियों के भारी-भरकम दरवाजे जब धीरे से खुलते हैं, तो उनके साथ सदियों पुराने राज भी बाहर आने को मचलते हैं. किसी सुनसान रास्ते पर बनी ऐसी ही एक आलीशान हवेली, जिसके गलियारों में पुरानी यादों की गूंज आज भी सुनाई देती है. ऐसे ही रहस्यमयी और शाही माहौल को कैमरे में कैद करने के लिए अभिनेता अक्षय कुमार अपनी फिल्म 'भूत बंगला' के साथ लौटे हैं. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह फिल्म फिर से उसी पुराने भूतिया कहे जाने वाले ठिकाने पर फिल्माई गई है, जिसने दशकों पहले लोगों की धड़कनें बढ़ा दी थीं. आइए जानें कि इस पैलेस का किराया कितना है और इसका मालिक कौन है.

1/10
अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी जब भी हॉरर-कॉमेडी की बात करती है, तो जहन में सबसे पहले एक पुरानी हवेली का चित्र उभरता है. 'भूल भुलैया' की अपार सफलता के बाद, उनकी आगामी फिल्म 'भूत बंगला' की शूटिंग भी उसी प्रसिद्ध चोमू पैलेस में हुई है.
अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी जब भी हॉरर-कॉमेडी की बात करती है, तो जहन में सबसे पहले एक पुरानी हवेली का चित्र उभरता है. 'भूल भुलैया' की अपार सफलता के बाद, उनकी आगामी फिल्म 'भूत बंगला' की शूटिंग भी उसी प्रसिद्ध चोमू पैलेस में हुई है.
2/10
यह पैलेस केवल फिल्मों का सेट नहीं, बल्कि राजस्थान की गौरवशाली विरासत का एक जीवित उदाहरण है. फिल्म में जिस तरह से हवेली को डरावना और रहस्यमयी दिखाया गया है, असलियत में यह जगह उतनी ही भव्य और शाही है.
यह पैलेस केवल फिल्मों का सेट नहीं, बल्कि राजस्थान की गौरवशाली विरासत का एक जीवित उदाहरण है. फिल्म में जिस तरह से हवेली को डरावना और रहस्यमयी दिखाया गया है, असलियत में यह जगह उतनी ही भव्य और शाही है.
Published at : 25 Apr 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Chomu Palace Chomu Palace Room Rent Chomu Palace Owner Akshay Kumar Bhoot Bangla

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Heatwave: आखिर कितनी गर्मी झेल सकता है हमारा शरीर, बढ़ते तापमान के बीच जान लीजिए जवाब
आखिर कितनी गर्मी झेल सकता है हमारा शरीर, बढ़ते तापमान के बीच जान लीजिए जवाब
जनरल नॉलेज
Richest AAP MPs: AAP छोड़कर BJP में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसदों में सबसे अमीर कौन? देखें पूरी लिस्ट
AAP छोड़कर BJP में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसदों में सबसे अमीर कौन? देखें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
इजरायल और ईरान की करेंसी में कितना अंतर, दोनों देशों में 10000 से क्या-क्या खरीद सकते हैं?
इजरायल और ईरान की करेंसी में कितना अंतर, दोनों देशों में 10000 से क्या-क्या खरीद सकते हैं?
जनरल नॉलेज
AAP Arvind Kejriwal Dhakka Post : AAP में टूट के बीच केजरीवाल का ट्वीट चर्चा में, ‘धक्का’ का क्या मतलब? जानिए इसका असली मतलब
AAP में टूट के बीच केजरीवाल का ट्वीट चर्चा में, ‘धक्का’ का क्या मतलब? जानिए इसका असली मतलब
Advertisement

वीडियोज

Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

भावेष पाण्डेय
भावेष पाण्डेय
महिलाओं की ‘सोच’: राजनीतिक वर्गीकरण का नया तरीका
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कश्मीर में पीएम मोदी की नई सौगात, वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू तवी तक बढ़ाया जाएगा
कश्मीर में पीएम मोदी की नई सौगात, वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू तवी तक बढ़ाया जाएगा
दिल्ली NCR
सबसे भरोसेमंद साथी से बागी तक, राघव चड्ढा का जाना अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका?
सबसे भरोसेमंद साथी से बागी तक, राघव चड्ढा का जाना अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका?
आईपीएल 2026
IPL में विराट कोहली के 800 चौके, देखें सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाजों की लिस्ट
IPL में विराट कोहली के 800 चौके, देखें सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाजों की लिस्ट
पंजाब
Raghav Chadha News: राघव चड्ढा के कदम से हिल गई अरविंद केजरीवाल की सियासत!अब AAP का क्या होगा?
राघव चड्ढा के कदम से हिल गई अरविंद केजरीवाल की सियासत!अब AAP का क्या होगा?
बॉलीवुड
'बुरा लगा तो पैर छू लूंगा...', तमन्ना भाटिया को 'दूधिया बदन' कहने पर ट्रोल हुए अन्नू कपूर, तो अब दी सफाई
'बुरा लगा तो पैर छू लूंगा...', तमन्ना भाटिया को 'दूधिया बदन' कहने पर ट्रोल हुए अन्नू कपूर, तो अब दी सफाई
इंडिया
Explained: मोदी कैबिनेट का 'तोहफा' या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? AAP के 7 सांसदों की विदाई के साथ बने 4 सिनेरियो
मोदी कैबिनेट में जगह या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? 7 सांसदों के जाने से 4 सिनेरियो बने
शिक्षा
UP New University 2026: यूपी में नया विश्वविद्यालय बनेगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान को मिली NOC, 3 साल में पूरी होगी प्रक्रिया
यूपी में नया विश्वविद्यालय बनेगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान को मिली NOC, 3 साल में पूरी होगी प्रक्रिया
एग्रीकल्चर
खेती से बनना है मालामाल? खस की फसल देगी आपको साल भर तगड़ा मुनाफा
खेती से बनना है मालामाल? खस की फसल देगी आपको साल भर तगड़ा मुनाफा
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
Embed widget