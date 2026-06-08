हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजलाठियों की खूनी जंग जीतो और इनाम में मनपसंद दुल्हन ले जाओ, बेहद अजीब है इस जनजाति की रस्म

लाठियों की खूनी जंग जीतो और इनाम में मनपसंद दुल्हन ले जाओ, बेहद अजीब है इस जनजाति की रस्म

अफ्रीका में प्राचीन तौर-तरीकों के साथ जीने वाला एक कबीला आज भी अपनी एक अनोखी कबीलाई परंपरा को जिंदा रखे हुए है. इस रस्म में शामिल होने वाले पुरुषों को अपनी दुल्हन के लिए खूनी जंग लड़नी होती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 08 Jun 2026 01:32 PM (IST)
अफ्रीका में प्राचीन तौर-तरीकों के साथ जीने वाला एक कबीला आज भी अपनी एक अनोखी कबीलाई परंपरा को जिंदा रखे हुए है. इस रस्म में शामिल होने वाले पुरुषों को अपनी दुल्हन के लिए खूनी जंग लड़नी होती है.

दुनिया के आधुनिक होने के बावजूद आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां की रस्में इंसान को हैरत में डाल देती हैं. अमूमन शादियों में शहनाइयां गूंजती हैं और लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां शादी करने के लिए लड़कों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है. अफ्रीका के जंगलों में बसी एक खास जनजाति में शादी का रास्ता किसी खूनी खेल से होकर गुजरता है. यहां अपनी पसंद की जीवनसाथी पाने के लिए युवाओं को लाठियों से एक जानलेवा जंग लड़नी पड़ती है, जिसे देखने के बाद बाहरी दुनिया के लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं.

1/10
अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में स्थित इथियोपिया देश अपनी बेहद पुरानी संस्कृति के लिए जाना जाता है. यह खूबसूरत देश कई ऐसी प्राचीन जनजातियों का घर है, जो हजारों सालों से इन जंगलों और सुदूर इलाकों में रहती चली आ रही हैं. समय भले ही बदल गया हो और दुनिया चांद पर पहुंच गई हो, लेकिन ये कबीले आज भी पूरी तरह अपनी सदियों पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं.
अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में स्थित इथियोपिया देश अपनी बेहद पुरानी संस्कृति के लिए जाना जाता है. यह खूबसूरत देश कई ऐसी प्राचीन जनजातियों का घर है, जो हजारों सालों से इन जंगलों और सुदूर इलाकों में रहती चली आ रही हैं. समय भले ही बदल गया हो और दुनिया चांद पर पहुंच गई हो, लेकिन ये कबीले आज भी पूरी तरह अपनी सदियों पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं.
2/10
आधुनिक सुख-सुविधाओं से दूर इन लोगों के लिए उनके कबीले के नियम और बुजुर्गों द्वारा बनाए गए कानून ही सबसे ऊपर होते हैं. इथियोपिया के इन्हीं घने और दुर्गम इलाकों में 'सूरी' नाम की एक बेहद मशहूर जनजाति निवास करती है. सूरी जनजाति के लोग अपनी अनोखी संस्कृति, शारीरिक बनावट और अलग तरह की जीवनशैली के लिए पूरी दुनिया में विख्यात हैं.
आधुनिक सुख-सुविधाओं से दूर इन लोगों के लिए उनके कबीले के नियम और बुजुर्गों द्वारा बनाए गए कानून ही सबसे ऊपर होते हैं. इथियोपिया के इन्हीं घने और दुर्गम इलाकों में 'सूरी' नाम की एक बेहद मशहूर जनजाति निवास करती है. सूरी जनजाति के लोग अपनी अनोखी संस्कृति, शारीरिक बनावट और अलग तरह की जीवनशैली के लिए पूरी दुनिया में विख्यात हैं.
Published at : 08 Jun 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Suri Tribe Marriage Ritual Donga Fight Ethiopia African Tribes Unique Traditions

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Space Mission: अंतरिक्ष से लौटने पर एस्ट्रोनॉट्स को झेलनी पड़ती हैं ये दिक्कतें, शरीर पर कैसा पड़ता है असर?
अंतरिक्ष से लौटने पर एस्ट्रोनॉट्स को झेलनी पड़ती हैं ये दिक्कतें, शरीर पर कैसा पड़ता है असर?
जनरल नॉलेज
AI Water Consumption: धरती के पानी को AI से बड़ा खतरा, क्या सच में आने वाला है जल संकट?
धरती के पानी को AI से बड़ा खतरा, क्या सच में आने वाला है जल संकट?
जनरल नॉलेज
Iran Nuclear Bomb: ईरान के पास कितना यूरेनियम, उससे कितने परमाणु बम बन सकते हैं?
ईरान के पास कितना यूरेनियम, उससे कितने परमाणु बम बन सकते हैं?
जनरल नॉलेज
Roof Casting: 500 स्क्वायर फीट की छत डालने में कितना सरिया यूज होगा, यहां देखें हिसाब-किताब?
500 स्क्वायर फीट की छत डालने में कितना सरिया यूज होगा, यहां देखें हिसाब-किताब?
Advertisement

वीडियोज

Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
'Gullak 5' में हर परिवार को दिखेगी अपनी कहानी, बोलीं Helly Shah
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एपी सिंह
एपी सिंहएडवोकेट
Opinion: खतरनाक रूप लेता कोचिंग उद्योग और अखाड़ा बनती कक्षाएं
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बीच कांग्रेस को तगड़ा झटका, TVK में शामिल हुआ ये महासचिव
दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बीच कांग्रेस को तगड़ा झटका, TVK में शामिल हुआ ये महासचिव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अहंकार भी त्यागना होगा...ओवैसी के बिना गठबंधन पूरा नहीं', INDIA ब्लॉक की बैठक पर AIMIM का बयान
'अहंकार भी त्यागना होगा...ओवैसी के बिना गठबंधन पूरा नहीं', INDIA ब्लॉक की बैठक पर AIMIM का बयान
विश्व
Israel Iran War Live Updates: ईरान के इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले, धमाकों की आवाज से दहला तेल अवीव, कतर PM ने अराघची से की बातचीत
ईरान के इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले, धमाकों की आवाज से दहला तेल अवीव, कतर PM ने अराघची से की बातचीत
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और वेस्टइंडीज की टक्कर, कब और कहां देख पाएंगे लाइव? जानें सारी डिटेल्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और वेस्टइंडीज की टक्कर, कब और कहां देख पाएंगे लाइव?
इंडिया
थलापति विजय का राहुल गांधी को गिफ्ट, कांग्रेस को सौंपी तमिलनाडु की राज्यसभा सीट, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
थलापति विजय का कांग्रेस को तोहफा, तमिलनाडु की राज्यसभा सीट सौंपी, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
बॉलीवुड
Bandar BO Day 3: बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
इंडिया
ममता बनर्जी को दिल्ली में बड़ा झटका, राज्यसभा के सांसद ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी
ममता बनर्जी को दिल्ली में बड़ा झटका, राज्यसभा के सांसद ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी
हेल्थ
Indian Thali: क्या भारतीय थाली सच में बढ़ाती है डायबिटीज, जानें किन लोगों के लिए सही नहीं है दाल-रोटी?
क्या भारतीय थाली सच में बढ़ाती है डायबिटीज, जानें किन लोगों के लिए सही नहीं है दाल-रोटी?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget