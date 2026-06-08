लाठियों की खूनी जंग जीतो और इनाम में मनपसंद दुल्हन ले जाओ, बेहद अजीब है इस जनजाति की रस्म

अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में स्थित इथियोपिया देश अपनी बेहद पुरानी संस्कृति के लिए जाना जाता है. यह खूबसूरत देश कई ऐसी प्राचीन जनजातियों का घर है, जो हजारों सालों से इन जंगलों और सुदूर इलाकों में रहती चली आ रही हैं. समय भले ही बदल गया हो और दुनिया चांद पर पहुंच गई हो, लेकिन ये कबीले आज भी पूरी तरह अपनी सदियों पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं.