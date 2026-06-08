एक्सप्लोरर
लाठियों की खूनी जंग जीतो और इनाम में मनपसंद दुल्हन ले जाओ, बेहद अजीब है इस जनजाति की रस्म
अफ्रीका में प्राचीन तौर-तरीकों के साथ जीने वाला एक कबीला आज भी अपनी एक अनोखी कबीलाई परंपरा को जिंदा रखे हुए है. इस रस्म में शामिल होने वाले पुरुषों को अपनी दुल्हन के लिए खूनी जंग लड़नी होती है.
दुनिया के आधुनिक होने के बावजूद आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां की रस्में इंसान को हैरत में डाल देती हैं. अमूमन शादियों में शहनाइयां गूंजती हैं और लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां शादी करने के लिए लड़कों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है. अफ्रीका के जंगलों में बसी एक खास जनजाति में शादी का रास्ता किसी खूनी खेल से होकर गुजरता है. यहां अपनी पसंद की जीवनसाथी पाने के लिए युवाओं को लाठियों से एक जानलेवा जंग लड़नी पड़ती है, जिसे देखने के बाद बाहरी दुनिया के लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं.
1/10
2/10
Published at : 08 Jun 2026 01:31 PM (IST)
जनरल नॉलेज
10 Photos
लाठियों की खूनी जंग जीतो और इनाम में मनपसंद दुल्हन ले जाओ, बेहद अजीब है इस जनजाति की रस्म
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत सरकार को कितने रुपये का पड़ता है एक लीटर पेट्रोल, जानिए हर साल इससे कितनी होती है कमाई?
जनरल नॉलेज
6 Photos
घर में कितना भी झाडू-पोछा लगा लो लेकिन आ ही जाती है धूल, आखिर इतनी डस्ट आती कहां से है?
जनरल नॉलेज
14 Photos
अमेरिका में क्या है पानी की सप्लाई का सिस्टम, वहां भारत की तरह घरों की छतों पर टंकियां क्यों नहीं रखते लोग?
जनरल नॉलेज
6 Photos
अमेरिका, चीन और पाकिस्तान में कितने का मिलता है एक सिलेंडर, क्या भारत में सच में सबसे सस्ती है LPG?
जनरल नॉलेज
8 Photos
इस्लाम के अलावा और किस धर्म में होता है खतना, जानें कहां-कहां निभाई जाती है ये प्रथा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
अंतरिक्ष से लौटने पर एस्ट्रोनॉट्स को झेलनी पड़ती हैं ये दिक्कतें, शरीर पर कैसा पड़ता है असर?
जनरल नॉलेज
धरती के पानी को AI से बड़ा खतरा, क्या सच में आने वाला है जल संकट?
जनरल नॉलेज
ईरान के पास कितना यूरेनियम, उससे कितने परमाणु बम बन सकते हैं?
जनरल नॉलेज
500 स्क्वायर फीट की छत डालने में कितना सरिया यूज होगा, यहां देखें हिसाब-किताब?
Advertisement
जनरल नॉलेज
10 Photos
लाठियों की खूनी जंग जीतो और इनाम में मनपसंद दुल्हन ले जाओ, बेहद अजीब है इस जनजाति की रस्म
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत सरकार को कितने रुपये का पड़ता है एक लीटर पेट्रोल, जानिए हर साल इससे कितनी होती है कमाई?
एपी सिंहएडवोकेट
Opinion