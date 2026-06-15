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इन जगहों पर 100 की उम्र में भी लोग दिखते हैं एकदम जवान और फिट, आखिर खाते क्या हैं ये?
दुनिया की कुछ जगह ऐसी हैं, जहां लोग जीवन की पूरी एक सदी पार करके हेल्दी जिंदगी जीते हैं. इन क्षेत्रों के निवासियों ने खानपान के कड़े अनुशासनों और शारीरिक सक्रियता को अपनी सांसों में बसा रखा है.
दुनिया में कुछ ऐसी जादुई जगहें हैं जहां उम्र का पैमाना पूरी तरह बदल जाता है. फ्रांस और जापान जैसे देशों के कुछ खास इलाकों में रहने वाले लोग 100 साल की उम्र पार करने के बाद भी एकदम चुस्त-दुरुस्त और जवान नजर आते हैं. इन अनोखे हिस्सों को विज्ञान की भाषा में 'ब्लू जोन्स' कहा जाता है. अगर ये लोग किसी अचानक हादसे का शिकार न हों, तो इनका शतक लगाना बिल्कुल तय माना जाता है. आखिर इन इलाकों के पानी, हवा और खानपान में ऐसा क्या राज छिपा है जो इन्हें इतनी लंबी और सेहतमंद जिंदगी तोहफे में देता है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 07:14 PM (IST)
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