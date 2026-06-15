इन जगहों पर 100 की उम्र में भी लोग दिखते हैं एकदम जवान और फिट, आखिर खाते क्या हैं ये?

डैन ने जब दुनिया के नक्शे पर इन जगहों को चिन्हित किया, तो उनके चारों तरफ नीले रंग की स्याही से गोला बना दिया. बस तभी से इन अनोखे क्षेत्रों का नाम 'ब्लू जोन्स' पड़ गया. इस विषय पर उन्होंने 'द ब्लू जोन्स' नाम की एक मशहूर किताब भी लिखी, जिसमें लंबी और निरोगी जिंदगी जीने के कई बेहतरीन नुस्खे बताए गए हैं.