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मुंबई में करोड़ों का घर, अब बिहार में मनीषा रानी बनवा रहीं नया आशियाना, शुरू करेंगी बिजनेस
'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम मनीषा रानी ने हाल ही में मुंबई नया घर बनवाया था. अब वो अपने होम टाउन बिहार में भी अपना नया आशियाना बनवा रही हैं. वहां वो बिजनेस करने की प्लानिंग कर रही हैं.
मनीषा रानी 'बिग बॉस ओटीटी 2' से काफी पॉपुलर हुईं और आज उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है. मनीषा रानी लग्जरी लाइफ जीती हैं और हाल ही में उन्होंने मुंबई में अपना करोड़ों का घर भी बनवाया है. अब एक्ट्रेस बिहार में भी अपना नया आशियाना बनवा रही हैं. उन्होंने अपने नए व्लॉग में इसकी जानकारी दी है.
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Published at : 21 Sep 2026 07:02 PM (IST)
Tags :Manisha Rani
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