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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीTv Audioमुंबई में करोड़ों का घर, अब बिहार में मनीषा रानी बनवा रहीं नया आशियाना, शुरू करेंगी बिजनेस

मुंबई में करोड़ों का घर, अब बिहार में मनीषा रानी बनवा रहीं नया आशियाना, शुरू करेंगी बिजनेस

'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम मनीषा रानी ने हाल ही में मुंबई नया घर बनवाया था. अब वो अपने होम टाउन बिहार में भी अपना नया आशियाना बनवा रही हैं. वहां वो बिजनेस करने की प्लानिंग कर रही हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 21 Sep 2026 07:02 PM (IST)
'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम मनीषा रानी ने हाल ही में मुंबई नया घर बनवाया था. अब वो अपने होम टाउन बिहार में भी अपना नया आशियाना बनवा रही हैं. वहां वो बिजनेस करने की प्लानिंग कर रही हैं.

मनीषा रानी 'बिग बॉस ओटीटी 2' से काफी पॉपुलर हुईं और आज उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है. मनीषा रानी लग्जरी लाइफ जीती हैं और हाल ही में उन्होंने मुंबई में अपना करोड़ों का घर भी बनवाया है. अब एक्ट्रेस बिहार में भी अपना नया आशियाना बनवा रही हैं. उन्होंने अपने नए व्लॉग में इसकी जानकारी दी है.

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मनीषा रानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो बिहार में नया घर बनवा रही हैं.
मनीषा रानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो बिहार में नया घर बनवा रही हैं.
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मनीषा रानी ने व्लॉग में कहा, 'मैंने बिहार में एक घर लिया है. वो अभी बन रहा है. पापा और भाई ये घर बनवा रहे हैं.'
मनीषा रानी ने व्लॉग में कहा, 'मैंने बिहार में एक घर लिया है. वो अभी बन रहा है. पापा और भाई ये घर बनवा रहे हैं.'
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उन्होंने कहा, 'हम वहीं देखने जा रहे हैं कि काम कहां तक पहुंचा है.' व्लॉग में आगे उन्होंने अपने इस नए आशियाने की झलक दिखाई.
उन्होंने कहा, 'हम वहीं देखने जा रहे हैं कि काम कहां तक पहुंचा है.' व्लॉग में आगे उन्होंने अपने इस नए आशियाने की झलक दिखाई.
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उन्होंने कहा कि जब उनका ये घर बन जाएगा तब वो कुछ बिजनेस करने के बारे में सोचेंगी.
उन्होंने कहा कि जब उनका ये घर बन जाएगा तब वो कुछ बिजनेस करने के बारे में सोचेंगी.
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मनीषा रानी ने अपने इस घर का होम टूर भी दिया. इस दौरान उनके पापा भी उनके साथ मौजूद थे.
मनीषा रानी ने अपने इस घर का होम टूर भी दिया. इस दौरान उनके पापा भी उनके साथ मौजूद थे.
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मनीषा रानी ने बताया कि उनका ये नया घर 6 से 8 महीने में बन कर तैयार हो जाएगा.
मनीषा रानी ने बताया कि उनका ये नया घर 6 से 8 महीने में बन कर तैयार हो जाएगा.
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उन्होंने बताया कि मुंबई में घर बनवाने में उनकी वॉट लग गई. अब उनके बड़े भाई और पापा ये घर बनवाने में मेहनत कर रहे हैं.
उन्होंने बताया कि मुंबई में घर बनवाने में उनकी वॉट लग गई. अब उनके बड़े भाई और पापा ये घर बनवाने में मेहनत कर रहे हैं.
Published at : 21 Sep 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
Manisha Rani

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