'शादी के लिए तैयार हूं, बस लड़की चाहिए...', धनश्री से तलाक के बाद युजवेंद्र चहल ने किया ऐलान!
Yuzvendra Chahal Photos: धनश्री वर्मा के एक्स हसबैंड और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल एक बार फिर घर बसाने के लिए तैयार हैं. इसका खुलासा खुद चहल ने सोशल मीडिया पर किया है जिस पर फैंस रिएक्ट कर रहे हैं.
भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर और धनश्री वर्मा के एक्स हसबैंड इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. हाल ही में क्रिकेटर ने ऐलान किया है कि वो एक बार फिर शादी के लिए तैयार हैं. चहल ने बताया है कि वो सिर्फ एक लड़की की तलाश में हैं.
Published at : 26 Nov 2025 07:19 PM (IST)
