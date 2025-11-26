हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'शादी के लिए तैयार हूं, बस लड़की चाहिए...', धनश्री से तलाक के बाद युजवेंद्र चहल ने किया ऐलान!

'शादी के लिए तैयार हूं, बस लड़की चाहिए...', धनश्री से तलाक के बाद युजवेंद्र चहल ने किया ऐलान!

Yuzvendra Chahal Photos: धनश्री वर्मा के एक्स हसबैंड और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल एक बार फिर घर बसाने के लिए तैयार हैं. इसका खुलासा खुद चहल ने सोशल मीडिया पर किया है जिस पर फैंस रिएक्ट कर रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 26 Nov 2025 07:28 PM (IST)
Yuzvendra Chahal Photos: धनश्री वर्मा के एक्स हसबैंड और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल एक बार फिर घर बसाने के लिए तैयार हैं. इसका खुलासा खुद चहल ने सोशल मीडिया पर किया है जिस पर फैंस रिएक्ट कर रहे हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर और धनश्री वर्मा के एक्स हसबैंड इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. हाल ही में क्रिकेटर ने ऐलान किया है कि वो एक बार फिर शादी के लिए तैयार हैं. चहल ने बताया है कि वो सिर्फ एक लड़की की तलाश में हैं.

1/7
धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने 22 दिसंबर 2020 को शादी की थी. लेकिन शादी के 5 साल बाद दोनों ने तलाक लेकर अपनी राहें अलग कर लीं.
धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने 22 दिसंबर 2020 को शादी की थी. लेकिन शादी के 5 साल बाद दोनों ने तलाक लेकर अपनी राहें अलग कर लीं.
2/7
अब तलाक के बाद चहल एक बार फिर अपना घर बसाने की तैयारी में लग रहे हैं.
अब तलाक के बाद चहल एक बार फिर अपना घर बसाने की तैयारी में लग रहे हैं.
3/7
दरअसल चहल ने इंस्टाग्राम पर आज अपनी कई फोटोज शेयर की हैं. इनमें उनका डैशिंग लुक देखने को मिल रहा है.
दरअसल चहल ने इंस्टाग्राम पर आज अपनी कई फोटोज शेयर की हैं. इनमें उनका डैशिंग लुक देखने को मिल रहा है.
4/7
ब्लैक कलर का ब्लेजर-पैंट पहने युजवेंद्र चहल बेहद हैंडसम दिख रहे हैं. इसके साथ उन्होंने मैचिंग फॉर्मल शूज पेयर किए हैं.
ब्लैक कलर का ब्लेजर-पैंट पहने युजवेंद्र चहल बेहद हैंडसम दिख रहे हैं. इसके साथ उन्होंने मैचिंग फॉर्मल शूज पेयर किए हैं.
5/7
तस्वीरों में चहल एक से बढ़कर एक पोज देते नजर आ रहे हैं. कभी वो सोफे पर बैठकर पोज दे रहे हैं तो कभी खड़े होकर स्वैग दिखा रहे हैं.
तस्वीरों में चहल एक से बढ़कर एक पोज देते नजर आ रहे हैं. कभी वो सोफे पर बैठकर पोज दे रहे हैं तो कभी खड़े होकर स्वैग दिखा रहे हैं.
6/7
इन फोटोज को पोस्ट करते हुए चहल ने कैप्शन में लिखा- 'शादी के लिए तैयार हूं, बस एक लड़की चाहिए.' इसके साथ उन्होंने फनी और हंसने वाले इमोजी भी ऐड किए.
इन फोटोज को पोस्ट करते हुए चहल ने कैप्शन में लिखा- 'शादी के लिए तैयार हूं, बस एक लड़की चाहिए.' इसके साथ उन्होंने फनी और हंसने वाले इमोजी भी ऐड किए.
7/7
अब चहल का ये पोस्ट देखकर फैंस भी खूब रिएक्ट कर रहे हैं. एक फैन ने कमेंट किया- 'यूजी भाई बैंड भी तैयार है.' दूसरे फैन ने लिखा- 'हैंडसम लग रहे हो यूजी भाई.'
अब चहल का ये पोस्ट देखकर फैंस भी खूब रिएक्ट कर रहे हैं. एक फैन ने कमेंट किया- 'यूजी भाई बैंड भी तैयार है.' दूसरे फैन ने लिखा- 'हैंडसम लग रहे हो यूजी भाई.'
Published at : 26 Nov 2025 07:19 PM (IST)
Tags :
Dhanashree Verma Yuzvendra Chahal Yuzvendra Chahal Photos

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
इंडिया
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
बॉलीवुड
'मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा था', कुमार सानू संग रहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर कुनिका ने किया रिएक्ट
'मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा था', कुमार सानू संग रहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर कुनिका ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
Exclusive: 'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

आतंकी डॉक्टर का ख्याल रखा,दिल्ली ब्लास्ट करने में मदद की,अब NIA की गिरफ्त में! |ABPLIVE
Smriti Mandhana और Palash की शादी क्यों टूटी… जानिए! |ABPLIVE
Cyclone Senyar का असर दिखना शुरू; आ गई बाढ़ | ABPLIVE
Petrol-Diesel जल्द होगा बेहद सस्ता? Brent Crude $30 तक! भारत को हो सकती है ₹6 लाख करोड़ की बचत!|
Bollywood News: धनुष और कीर्ति की नई फिल्म, तेरे इश्क मैं #kfh

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
इंडिया
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
बॉलीवुड
'मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा था', कुमार सानू संग रहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर कुनिका ने किया रिएक्ट
'मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा था', कुमार सानू संग रहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर कुनिका ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
Exclusive: 'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
इंडिया
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
जनवरी 2026 से हर महीने 10 हजार का सोना खरीदा तो 2030 में कितना होगा पैसा? जानें पूरा हिसाब
जनवरी 2026 से हर महीने 10 हजार का सोना खरीदा तो 2030 में कितना होगा पैसा? जानें पूरा हिसाब
फूड
Breakfast Spots in Delhi: नई दिल्ली स्टेशन के पास करना है तगड़ा नाश्ता, ये 5 पॉइंट्स आज ही कर लें नोट
नई दिल्ली स्टेशन के पास करना है तगड़ा नाश्ता, ये 5 पॉइंट्स आज ही कर लें नोट
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Embed widget