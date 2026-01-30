हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनआखिर किस मजबूरी में 1 साल की बेटी को घर छोड़ युविका चौधरी और प्रिंस नरूला को करना पड़ रहा है रिएलिटी शो

युविका चौधरी और प्रिंस नरूला आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं, फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Jan 2026 05:36 PM (IST)
युविका चौधरी और प्रिंस नरूला जल्द ही कलर्स चैनल के नए रिएलिटी शो द 50 में नजर आने वाले हैं. ऐेसे में हर किसी के जेहन में एक ही सवाल है कि आखिर किस मजबूरी में 1 साल की बेटी को छोड़ कपल रिएलिटी शो में जा रहा है.

युविका चौधरी जब प्रेग्नेंट थीं, तब उन्होंने काम से दूरी बना ली थी. अब वो फिर से छोटे पर्दे पर कमबैक करने के लिए तैयार हैं. जल्द ही वो अपने पति प्रिंस नरूला के संग द 50 में दिखाई देंगी.
ये पहला मौका होगा जब वो अपनी एक साल की बेटी से दूर होंगी. हाल ही में ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने इसका दर्द शेयर किया.
Published at : 30 Jan 2026 05:36 PM (IST)
