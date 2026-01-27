एक्सप्लोरर
पहली बीवी के साथ मस्ती, दूसरी पत्नी संग रोमांस, हसीन वादियों से वायरल हुआ अरमान मलिक का वीडियो
Armaan Malik: यूट्यूबर अरमान मालिक और उनकी दोनों पत्नियां सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है. हाल में उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें अरमान दोनों पत्नियों संग रोमांस करते दिख रहे हैं.
यूट्यूबर अरमान मालिक आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. वो और उनकी दिनों पत्नियां पायल और कृतिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है. जहां वो अक्सर कुछ न कुछ शेयर किया करती हैं. वहीं अब पायल मालिक ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अरमान दोनों पत्नियां संग रोमांस करते नजर आ रहे हैं.
27 Jan 2026
