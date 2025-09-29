एक्सप्लोरर
शिवांगी जोशी की 'बहन' की 10 तस्वीरें, क्यूटनेस और खूबसूरती में Tv की 'नायरा' से है चार कदम आगे
ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शिवांगी जोशी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. शिवांगी की एक्टिंग के साथ-साथ उनकी क्यूटनेस पर भी लोग फिदा हैं.
शिवांगी जोशी ही नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन शीतल जोशी भी कम क्यूट और खूबसूरत नहीं हैं. बल्कि, वो क्यूटनेस में अपनी बहन को कड़ी टक्कर देती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 29 Sep 2025 07:48 PM (IST)
Tags :Shivangi Joshi Sheetal Joshi
टेलीविजन
10 Photos
बेहद क्यूट हैं शिवांगी जोशी की 'छोटी बहन', यकीन नहीं होता तो देख लें ये 10 तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
टेलीविजन
7 Photos
बेटी और एक्स पति राजीव सेन संग दुर्गा पूजा में शामिल हुईं चारू असोपा, फैंस बोले- 'अब अलग मत होना'
टेलीविजन
10 Photos
60 साल की उम्र में भी बेहद खूबसूरत हैं दीपिका चिखलिया, देखें टीवी की 'सीता' की 10 तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion