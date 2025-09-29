हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनशिवांगी जोशी की 'बहन' की 10 तस्वीरें, क्यूटनेस और खूबसूरती में Tv की 'नायरा' से है चार कदम आगे

शिवांगी जोशी की 'बहन' की 10 तस्वीरें, क्यूटनेस और खूबसूरती में Tv की 'नायरा' से है चार कदम आगे

ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शिवांगी जोशी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. शिवांगी की एक्टिंग के साथ-साथ उनकी क्यूटनेस पर भी लोग फिदा हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Sep 2025 07:49 PM (IST)
ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शिवांगी जोशी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. शिवांगी की एक्टिंग के साथ-साथ उनकी क्यूटनेस पर भी लोग फिदा हैं.

शिवांगी जोशी ही नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन शीतल जोशी भी कम क्यूट और खूबसूरत नहीं हैं. बल्कि, वो क्यूटनेस में अपनी बहन को कड़ी टक्कर देती हैं.

1/10
शिवांगी जोशी की छोटी बहन शीतल जोशी इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं.
शिवांगी जोशी की छोटी बहन शीतल जोशी इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं.
2/10
शीतल जोशी जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं. उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है.
शीतल जोशी जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं. उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है.
3/10
शीतल जोशी को मेहंदी लग चुकी है, जिसकी एक झलक उनकी बहन शिवांगी ने फोटो शेयर कर दिखाई.
शीतल जोशी को मेहंदी लग चुकी है, जिसकी एक झलक उनकी बहन शिवांगी ने फोटो शेयर कर दिखाई.
4/10
शीतल के घर जल्द ही बारात आने वाली है. ऐसे में बारात के स्वागत की तैयारियां भी हो चुकी है,
शीतल के घर जल्द ही बारात आने वाली है. ऐसे में बारात के स्वागत की तैयारियां भी हो चुकी है,
5/10
शीतल जोशी सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर इस हसीना के 160k फॉलोवर्स हैं.
शीतल जोशी सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर इस हसीना के 160k फॉलोवर्स हैं.
6/10
बता दें, शीतल जोशी ने एक्टिंग की दुनिया में कदम नहीं रहा है. लेकिन, वो ग्लैमर में किसी एक्ट्रेस से बिल्कुल भी कम नहीं हैं.
बता दें, शीतल जोशी ने एक्टिंग की दुनिया में कदम नहीं रहा है. लेकिन, वो ग्लैमर में किसी एक्ट्रेस से बिल्कुल भी कम नहीं हैं.
7/10
शीतल जोशी एक यूट्यूबर हैं और अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स वो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
शीतल जोशी एक यूट्यूबर हैं और अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स वो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
8/10
बता दें इसी साल 5 जून को शीतल जोशी ने सगाई की थी. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी.
बता दें इसी साल 5 जून को शीतल जोशी ने सगाई की थी. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी.
9/10
सगाई से लगभग 4 महीने बाद शीतल जोशी शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं.
सगाई से लगभग 4 महीने बाद शीतल जोशी शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं.
10/10
शीतल अपनी शादी को लेकर काफी एक्साइडेट हैं. हाल ही में उन्होंने प्री-वेडिंग की तस्वीरें शेयर की थीं.
शीतल अपनी शादी को लेकर काफी एक्साइडेट हैं. हाल ही में उन्होंने प्री-वेडिंग की तस्वीरें शेयर की थीं.
Published at : 29 Sep 2025 07:48 PM (IST)
Tags :
Shivangi Joshi Sheetal Joshi

Photo Gallery

View More
