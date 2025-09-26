हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की नायरा की सास की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में बहू से चार कदम हैं आगे

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की नायरा की सास की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में बहू से चार कदम हैं आगे

स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को दर्शक बेहद पसंद करते हैं.इतना ही नहीं इस शो की कास्ट भी दर्शकों की फेवरेट है. शो की सेकेंड जनरेशन सबसे ज्यादा दर्शकों की फेवरेट रही.

26 Sep 2025 05:19 PM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को दर्शक बेहद पसंद करते हैं.इतना ही नहीं इस शो की कास्ट भी दर्शकों की फेवरेट है. शो की सेकेंड जनरेशन सबसे ज्यादा दर्शकों की फेवरेट रही.

ये रिश्ता क्या कहलाता है में स्वर्णा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली नियति जोशी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.शो में तो एक्ट्रेस नानी सास की भूमिका निभा चुकी हैं.

1/10
नियति जोशी वैसे तो अब ये रिश्ता क्या कहलाता है जो में नजर नहीं आती हैं. लेकिन, फैंस उन्हें काफी मिस करते हैं.
नियति जोशी वैसे तो अब ये रिश्ता क्या कहलाता है जो में नजर नहीं आती हैं. लेकिन, फैंस उन्हें काफी मिस करते हैं.
2/10
नियति जोशी ने ये रिश्ता के दूसरे जनरेशन में मोहसिन खान की मां की भूमिका निभाई थी. साथ ही शिवांगी जोशी की सास बनी थीं.
नियति जोशी ने ये रिश्ता के दूसरे जनरेशन में मोहसिन खान की मां की भूमिका निभाई थी. साथ ही शिवांगी जोशी की सास बनी थीं.
3/10
नियति जोशी के सेकेंड जनरेशन में एंट्री हुई थी, लेकिन उन्होंने चौथे जनरेशन में आकर शो को छोड़ दिया है.
नियति जोशी के सेकेंड जनरेशन में एंट्री हुई थी, लेकिन उन्होंने चौथे जनरेशन में आकर शो को छोड़ दिया है.
4/10
इस शो में नियति को उनकी उम्र से काफी ज्यादा बड़े कैरेक्टर का रोल मिला था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया.
इस शो में नियति को उनकी उम्र से काफी ज्यादा बड़े कैरेक्टर का रोल मिला था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया.
5/10
नियति जोशी 41 साल की हो चुकी हैं. रिपोर्ट की मानें तो उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रही हैं.
नियति जोशी 41 साल की हो चुकी हैं. रिपोर्ट की मानें तो उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रही हैं.
6/10
नियति जोशी रियल लाइफ बेहद ही ग्लैमरस हैं. इसका अंदाजा उनकी इन तस्वीरों के जरिए लगाया जा सकता है.
नियति जोशी रियल लाइफ बेहद ही ग्लैमरस हैं. इसका अंदाजा उनकी इन तस्वीरों के जरिए लगाया जा सकता है.
7/10
नियति के इंस्टाग्राम पर उनके 493 K फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और एक झलक पाने के बेताब रहते हैं.
नियति के इंस्टाग्राम पर उनके 493 K फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और एक झलक पाने के बेताब रहते हैं.
8/10
नियति सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक सिजलिंग तस्वीरें शेयर करीत हैं, जो किसी को दीवाना बनाने के लिए काफी है.
नियति सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक सिजलिंग तस्वीरें शेयर करीत हैं, जो किसी को दीवाना बनाने के लिए काफी है.
9/10
नियति अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखती हैं और ग्लैमर में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर देती दिखती हैं.
नियति अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखती हैं और ग्लैमर में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर देती दिखती हैं.
10/10
नियति ने 2006 में घर की लक्ष्मी बेटियां सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी. उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा.
नियति ने 2006 में घर की लक्ष्मी बेटियां सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी. उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा.
Published at : 26 Sep 2025 05:19 PM (IST)
Tags :
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Shivangi Joshi Niyati Joshi

Photo Gallery

View More
