एक्सप्लोरर
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की नायरा की सास की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में बहू से चार कदम हैं आगे
स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को दर्शक बेहद पसंद करते हैं.इतना ही नहीं इस शो की कास्ट भी दर्शकों की फेवरेट है. शो की सेकेंड जनरेशन सबसे ज्यादा दर्शकों की फेवरेट रही.
ये रिश्ता क्या कहलाता है में स्वर्णा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली नियति जोशी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.शो में तो एक्ट्रेस नानी सास की भूमिका निभा चुकी हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 26 Sep 2025 05:19 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट ने खींचा ध्यान, डिजाइनर आउटफिट में एक्ट्रेस ने गिराई बिजलियां
टेलीविजन
10 Photos
जियो हॉट स्टार पर ट्रेंड कर रही हैं ये फिल्में-सीरीज, नंबर 1 पर सलमान खान के शो ने मारी बाजी
टेलीविजन
10 Photos
टीवी की 'अक्षरा' है रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस, देखें प्रणाली राठौड़ की 10 तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
दिल्ली NCR
यौन शोषण के मामले में फरार चैतन्यानंद सरस्वती को कोर्ट से बड़ा झटका, बाबा ने क्या कुछ कहा?
क्रिकेट
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की 'ओछी हरकत', बचने के लिए धोनी-विराट का लिया नाम
बॉलीवुड
विक्की-कैट से अरबाज-शूरा तक, साल 2025 में इन स्टार्स के घर में गूंजेगी किलकारी
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion