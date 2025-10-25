हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tv का वो इ्कलौता एक्टर जिनके पास कभी होता था खुद का वैनिटी वैन, 6 साल तक नहीं मिला काम, अब वापसी के लिए तैयार!

Tv का वो इ्कलौता एक्टर जिनके पास कभी होता था खुद का वैनिटी वैन, 6 साल तक नहीं मिला काम, अब वापसी के लिए तैयार!

बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री बहुत सारे सेलेब्स ऐसे होते हैं जो कम वक्त में ही सुपरस्टार बन जाते हैं और लग्जरी लाइफ जीते हैं. ऐसा ही कुछ इस एक्टर के साथ भी था. हालांकि, पिछले 6 साल से वो बेरोजगार हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Oct 2025 07:19 PM (IST)
ग्लैमरस वर्ल्ड में अक्सर देखने को मिलता है कि फेम और सक्सेस मिलते ही कुछ सितारे जमीन पर नहीं रहते हैं. ऐसा ही कुछ इस मशहूर एक्टर के साथ हुआ, जिसनें घमंड के चक्कर में अपना करियर गंवा लिया. अब खबर है कि 6 साल के लंबे वनवास के बाद टीवी पर वापसी करेंगे.

ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि करण पटेल हैं, जिन्होंने ये है मोहब्बतें में रमन भल्ला की भूमिका निभकर खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. एक दौर ऐसा था जब वो टीवी के सबसे महंगे एक्टर थे. लेकिन, सक्सेस के बाद उनमें घमंड आ गया जिसके बाद काम मिलना बंद हो गया.
आपको बता दें करण पटेल ये है मोहब्बतें के लिए 1.5 लाख रुपये प्रति एपिसोड चार्ज करते थे. लेकिन, कसौटी जिंदगी की 2 के लिए उन्होंने फीस बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति एपिसोड कर दिया था.
आपको बता दें खतरों के खिलाड़ी 10 के लिए करण पटेल को प्रति एपिसोड 5 से 6 लाख रुपये प्रति एपिसोड मिला करता था. हालांकि, इसके बाद उनके करियर पर 6 साल का लंबा ब्रेक लग गया. लेकिन, अब वापसी करने जा रहे हैं जिसकी जानकारी उन्होंने खुद एक पोस्ट के जरिए दी.
एक पोस्ट शेयर करते हुए करण पटेल ने लिखा कि मैं घोषणा करता हूं कि अगले साल इसी समय तक मेरी वापसी ज्यादातर लोगों की शुरुआत से भी बड़ी होगी. यकीन करो और हासिल करो.
रिपोर्ट के अनुसार करण पटेल लाफ्टर शेफ सीजन 3 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ सकते हैं. ये शो उनकी वापसी का एक नया और मजेदार जरिया बन सकता है.
कुछ वक्त पहले कऱण पटेल कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में पहुंचे थे. जहां हर्ष ने बताया था कि करण इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे एक्टर थे जिनकी वैनिटी वैन होती थी.
करण पटेल बेशक लंबे वक्त से ब्रेक पर रहे हों, लेकिन उनका करियर ग्राफ काफी शानदार रहा है. उन्होंने, कसम से, काव्यांजलि, नच बलिए, झलक दिखला जा और कस्तूरी जैसे शोज में काम किया है.
Published at : 25 Oct 2025 07:19 PM (IST)
