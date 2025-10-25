एक्सप्लोरर
Tv का वो इ्कलौता एक्टर जिनके पास कभी होता था खुद का वैनिटी वैन, 6 साल तक नहीं मिला काम, अब वापसी के लिए तैयार!
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री बहुत सारे सेलेब्स ऐसे होते हैं जो कम वक्त में ही सुपरस्टार बन जाते हैं और लग्जरी लाइफ जीते हैं. ऐसा ही कुछ इस एक्टर के साथ भी था. हालांकि, पिछले 6 साल से वो बेरोजगार हैं.
ग्लैमरस वर्ल्ड में अक्सर देखने को मिलता है कि फेम और सक्सेस मिलते ही कुछ सितारे जमीन पर नहीं रहते हैं. ऐसा ही कुछ इस मशहूर एक्टर के साथ हुआ, जिसनें घमंड के चक्कर में अपना करियर गंवा लिया. अब खबर है कि 6 साल के लंबे वनवास के बाद टीवी पर वापसी करेंगे.
Published at : 25 Oct 2025 07:19 PM (IST)
Tags :Yeh Hai Mohabbatein Karan Patel
