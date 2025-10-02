हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कुछ ऐसी दिखती थीं यंग दिव्यांका त्रिपाठी, इन तस्वीरों को देख पहचान नहीं पाएंगे आप

कुछ ऐसी दिखती थीं यंग दिव्यांका त्रिपाठी, इन तस्वीरों को देख पहचान नहीं पाएंगे आप

स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये है मोहब्बतें में इशिता भल्ला की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली दिव्यांका त्रिपाठी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Oct 2025 08:33 PM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये है मोहब्बतें में इशिता भल्ला की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली दिव्यांका त्रिपाठी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई है.

दिव्यांका त्रिपाठी भोपाल से ताल्लुक रखती हैं. ऐसे में छोटी सी शहर से निकलकर और मुंबई में जाकर नाम कमाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है.

1/10
दिव्यांका त्रिपाठी का लुक पहले से अब काफी बदल चुका है. ऐसे में उनकी पहले की तस्वीरें देख एक झलक में पहचानना मुश्किल होगा.
दिव्यांका त्रिपाठी का लुक पहले से अब काफी बदल चुका है. ऐसे में उनकी पहले की तस्वीरें देख एक झलक में पहचानना मुश्किल होगा.
2/10
दिव्यांका त्रिपाठी को शुरू से स्पोर्ट्स और एडवेंचर में ज्यादा रुचि थी. ऐसे में वो एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थीं.
दिव्यांका त्रिपाठी को शुरू से स्पोर्ट्स और एडवेंचर में ज्यादा रुचि थी. ऐसे में वो एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थीं.
3/10
दिव्यांका त्रिपाठी ने माउंटेनियरिंग का कोर्स भी किया है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आकाशवाणी में एंकर के तौर पर किया था.
दिव्यांका त्रिपाठी ने माउंटेनियरिंग का कोर्स भी किया है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आकाशवाणी में एंकर के तौर पर किया था.
4/10
दिव्यांका ने 2003 में मिस भोपाल का खिताब जीता और 2004 में द जी सिने स्टार इंदौर का खिताब जीता, जिससे उन्हें मुंबई आने का अवसर मिला.
दिव्यांका ने 2003 में मिस भोपाल का खिताब जीता और 2004 में द जी सिने स्टार इंदौर का खिताब जीता, जिससे उन्हें मुंबई आने का अवसर मिला.
5/10
दिव्यांका ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि स्ट्रगल के दिनों वो जितना भी कमाती थीं उससे वो सोने के सिक्के खरीद लेती थीं.
दिव्यांका ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि स्ट्रगल के दिनों वो जितना भी कमाती थीं उससे वो सोने के सिक्के खरीद लेती थीं.
6/10
दिव्यांका ने बताया था कि जरूरत पड़ने पर वो उन्हें बेचकर गुजारा किया करती थीं.
दिव्यांका ने बताया था कि जरूरत पड़ने पर वो उन्हें बेचकर गुजारा किया करती थीं.
7/10
दिव्यांका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके जीवन में एक वक्त ऐसा आया था जब उन्हें रद्दी बेचकर गुजारा करना पड़ा था.
दिव्यांका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके जीवन में एक वक्त ऐसा आया था जब उन्हें रद्दी बेचकर गुजारा करना पड़ा था.
8/10
दिव्यांका त्रिपाठी को शुरुआती दौर में कास्टिंग काउच का भी सामना करना पड़ा था. एक्ट्रेस ने कहा था कि बहुत ही डरावना अनुभव था.
दिव्यांका त्रिपाठी को शुरुआती दौर में कास्टिंग काउच का भी सामना करना पड़ा था. एक्ट्रेस ने कहा था कि बहुत ही डरावना अनुभव था.
9/10
दिव्यांका त्रिपाठी की लव लाइफ भी सुर्खियों में रह चुकी है.एक दौर में एक्ट्रेस ने शरद मल्होत्रा को डेट किया था. हालांकि, 8 साल बाद उनका ब्रेकअप हो गया.
दिव्यांका त्रिपाठी की लव लाइफ भी सुर्खियों में रह चुकी है.एक दौर में एक्ट्रेस ने शरद मल्होत्रा को डेट किया था. हालांकि, 8 साल बाद उनका ब्रेकअप हो गया.
10/10
ब्रेकअप से दिव्यांका त्रिपाठी काफी टूट गई थीं.वो इस हद तक चली गई थीं कि अंधविश्वास तक का सहारा लेने लगी थीं.
ब्रेकअप से दिव्यांका त्रिपाठी काफी टूट गई थीं.वो इस हद तक चली गई थीं कि अंधविश्वास तक का सहारा लेने लगी थीं.
Published at : 02 Oct 2025 08:33 PM (IST)
Tags :
Yeh Hai Mohabbatein Divyanka Tripathi

Photo Gallery

View More
