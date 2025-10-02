एक्सप्लोरर
कुछ ऐसी दिखती थीं यंग दिव्यांका त्रिपाठी, इन तस्वीरों को देख पहचान नहीं पाएंगे आप
स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये है मोहब्बतें में इशिता भल्ला की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली दिव्यांका त्रिपाठी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई है.
दिव्यांका त्रिपाठी भोपाल से ताल्लुक रखती हैं. ऐसे में छोटी सी शहर से निकलकर और मुंबई में जाकर नाम कमाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 02 Oct 2025 08:33 PM (IST)
टेलीविजन
10 Photos
दिव्यांका त्रिपाठी की यंग ऐज की तस्वीरें वायरल, पहली नजर में पहचानना होगा मुश्किल
टेलीविजन
10 Photos
'बालिका वधू' की 'बड़ी आनंदी' हैं बेहद ग्लैमरस, इन 10 तस्वीरों में देखें हुस्न का जादू
टेलीविजन
7 Photos
रियल लाइफ में दुल्हन बनीं बालिका वधू की आनंदी, अविका गोर की वेडिंग तस्वीरें हुईं वायरल
टेलीविजन
9 Photos
'तुम से तुम तक' की अनु रियल लाइफ में है बेहद ग्लैमरस, 20 साल की इस हसीना की देखें 10 तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
अविका गौर के ऑनस्क्रीन पति 'जगिया' की 10 तस्वीरें, 17 सालों बाद हो गए हैं काफी हैंडसम
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
भारत और चीन के बीच 5 साल बाद शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट, सामने आई तारीख
दिल्ली NCR
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
क्रिकेट
एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने PAK को 128 पर किया ढेर
बॉलीवुड
स्मृति ईरानी से निया शर्मा तक, दुर्गा पूजा पर इन एक्ट्रेसेस ने किया धुनुची डांस, देखें वीडियो
Advertisement
टेलीविजन
10 Photos
दिव्यांका त्रिपाठी की यंग ऐज की तस्वीरें वायरल, पहली नजर में पहचानना होगा मुश्किल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion