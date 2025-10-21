हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'यहां मैं घर-घर खेली' की स्वर्ण की 10 तस्वीरें, इतना बदल चुका है लुक, पहचानना भी होगा मुश्किल

'यहां मैं घर-घर खेली' की स्वर्ण की 10 तस्वीरें, इतना बदल चुका है लुक, पहचानना भी होगा मुश्किल

यहां मैं घर-घर खेली में स्वर्ण आभा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सुहासी धामी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. हालांकि, अब एक्ट्रेस का लुक बहुत बदल चुका है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 07:57 PM (IST)
यहां मैं घर-घर खेली में स्वर्ण आभा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सुहासी धामी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. हालांकि, अब एक्ट्रेस का लुक बहुत बदल चुका है.

सुहासी धामी एक दौर में छोटे पर्दे पर राज करती थीं. उन्हें यहां मैं घर घर खेली, जीत गई तो पिया मोरे और एक चाभी है पड़ोस में जैसे शोज में देखा जा चुका है.

1/10
सुहासी धामी उस दौरान टीवी के पॉपुलर चेहरे में से एक बन चुकी थीं. हालांकि, अब वो पहले की तरह टीवी पर नजर नहीं आती हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं.
सुहासी धामी उस दौरान टीवी के पॉपुलर चेहरे में से एक बन चुकी थीं. हालांकि, अब वो पहले की तरह टीवी पर नजर नहीं आती हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं.
2/10
अब एक्ट्रेस की लेटेस्ट तस्वीरों को देख आप हैरान रह जाएंगे, पहले की सुहासी और आज में काफी अंतर देखने को मिलता है.
अब एक्ट्रेस की लेटेस्ट तस्वीरों को देख आप हैरान रह जाएंगे, पहले की सुहासी और आज में काफी अंतर देखने को मिलता है.
3/10
सुहासी अब एक मां और पत्नी का फर्ज निभा रही हैं. लेकिन फैंस के लिए लेटेस्ट तस्वीरों को शेयर कर अपडेट देती रहती हैं.
सुहासी अब एक मां और पत्नी का फर्ज निभा रही हैं. लेकिन फैंस के लिए लेटेस्ट तस्वीरों को शेयर कर अपडेट देती रहती हैं.
4/10
सुहासी धामी एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं और एक्टिंग का शौक उन्हें शुरू से ही रहा है. एक्ट्रेस ने करियर की शुरुआत स्ट्रीट पाली हिल नाम के शो से की थी.
सुहासी धामी एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं और एक्टिंग का शौक उन्हें शुरू से ही रहा है. एक्ट्रेस ने करियर की शुरुआत स्ट्रीट पाली हिल नाम के शो से की थी.
5/10
वरुण बडोला के संग वो सीरियल चाबी है पड़ोस में दिखीं, इस कॉमेडी शो में सुहासी को लीड रोल में देखा गया था.
वरुण बडोला के संग वो सीरियल चाबी है पड़ोस में दिखीं, इस कॉमेडी शो में सुहासी को लीड रोल में देखा गया था.
6/10
इस शो में सुहासी के काम को काफी पसंद किया गया था और वरुण के संग उनकी केमिस्ट्री ने छोटे पर्दे पर आग लगा दी थी.
इस शो में सुहासी के काम को काफी पसंद किया गया था और वरुण के संग उनकी केमिस्ट्री ने छोटे पर्दे पर आग लगा दी थी.
7/10
हालांकि, सुहासी को पॉपुलैरिटी यहां मैं घर घर खेली सीरियल से मिली. उसके बाद एक्ट्रेस को आज की हाउसवाइफ सब जानती है, माय गोल्डन होम, होम स्वीट होम, रात होने को है जैसे शोज में देखा गया.
हालांकि, सुहासी को पॉपुलैरिटी यहां मैं घर घर खेली सीरियल से मिली. उसके बाद एक्ट्रेस को आज की हाउसवाइफ सब जानती है, माय गोल्डन होम, होम स्वीट होम, रात होने को है जैसे शोज में देखा गया.
8/10
सुहासी ने साल 2007 में एक्ट्रेस दृष्टि धामी के भाई जयशील धामी संग शादी कर ली थी. वो अपनी मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं.
सुहासी ने साल 2007 में एक्ट्रेस दृष्टि धामी के भाई जयशील धामी संग शादी कर ली थी. वो अपनी मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं.
9/10
सुहासी के इंस्टाग्राम पर 237K फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं. एक्ट्रेस के फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं.
सुहासी के इंस्टाग्राम पर 237K फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं. एक्ट्रेस के फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं.
10/10
सुहासी हर आउटफिट में कमाल की लगती हैं. फिर चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न.
सुहासी हर आउटफिट में कमाल की लगती हैं. फिर चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न.
Published at : 21 Oct 2025 07:57 PM (IST)
Suhasi Dhami Yahan Main Ghar Ghar Kheli

Photo Gallery

