'यहां मैं घर-घर खेली' की स्वर्ण की 10 तस्वीरें, इतना बदल चुका है लुक, पहचानना भी होगा मुश्किल
यहां मैं घर-घर खेली में स्वर्ण आभा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सुहासी धामी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. हालांकि, अब एक्ट्रेस का लुक बहुत बदल चुका है.
सुहासी धामी एक दौर में छोटे पर्दे पर राज करती थीं. उन्हें यहां मैं घर घर खेली, जीत गई तो पिया मोरे और एक चाभी है पड़ोस में जैसे शोज में देखा जा चुका है.
Published at : 21 Oct 2025 07:57 PM (IST)
