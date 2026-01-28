एक्सप्लोरर
कौन हैं करण वाही, जिसकी दुल्हनिया बनेंगी जेनिफर विंगेट, कभी विराट कोहली संग लगाते थे चौके-छक्के
टीवी क्वीन जेनिफर विंगेट को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस जिससे शादी करने वाली हैं वो कोई और नहीं करण वाही हैं.
ऐसे में फैंस ये जानना चाहते हैं कि जेनिफर विंगेट जिससे शादी करने वाली हैं वो करण वाही कौन हैं. चलिए जानते हैं उनके बारे में छोटी-बड़ी हर बात..
1/10
2/10
Published at : 28 Jan 2026 02:52 PM (IST)
Tags :Jennifer Winget Karan Wahi
मनोरंजन
10 Photos
कौन हैं करण वाही, जिसकी दुल्हनिया बनेंगी जेनिफर विंगेट, कभी विराट संग लगाते थे चौके-छक्के
मनोरंजन
8 Photos
'दिल मिल गए' से शुरू हुई एक प्रेम कहानी, अब रियल लाइफ में घर बसाएंगे सिद्धांत और रिद्धिमा!
मनोरंजन
7 Photos
दो साल भी नहीं चली थी करण सिंह ग्रोवर-जेनिफर विंगेट की शादी, इस वजह से हो गए थे अलग
मनोरंजन
10 Photos
जेनिफर विंगेट की 10 तस्वीरें, ट्रेडिशनल से लेकर बिकिनी तक हर आउटफिट में लगती हैं परफेक्ट
मनोरंजन
7 Photos
श्रुति हासन को बॉलीवुड में नहीं मिली सक्सेस, साउथ इंडस्ट्री ने बदली किस्मत, अब करोड़ों की मालकिन है एक्ट्रेस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
विश्व
तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Advertisement
मनोरंजन
10 Photos
कौन हैं करण वाही, जिसकी दुल्हनिया बनेंगी जेनिफर विंगेट, कभी विराट संग लगाते थे चौके-छक्के
मनोरंजन
8 Photos
'दिल मिल गए' से शुरू हुई एक प्रेम कहानी, अब रियल लाइफ में घर बसाएंगे सिद्धांत और रिद्धिमा!
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion