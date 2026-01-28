हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनकौन हैं करण वाही, जिसकी दुल्हनिया बनेंगी जेनिफर विंगेट, कभी विराट कोहली संग लगाते थे चौके-छक्के

टीवी क्वीन जेनिफर विंगेट को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस जिससे शादी करने वाली हैं वो कोई और नहीं करण वाही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Jan 2026 02:52 PM (IST)
ऐसे में फैंस ये जानना चाहते हैं कि जेनिफर विंगेट जिससे शादी करने वाली हैं वो करण वाही कौन हैं. चलिए जानते हैं उनके बारे में छोटी-बड़ी हर बात..

जेनिफर विंगेट की तरह ही करण वाही टीवी के पॉपुलर एक्टर में से एक हैं. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में कई हिट शोज में काम किया है.
उन्होंने 'रीमिक्स' में रणवीर, 'दिल मिल गए' में डॉ. सिद्धांत की भूमिका निभाकर लोगों के दिलों पर छा गए. इसके अलावा उन्हें 'मेरे घर आई एक नन्ही परी, 'कुछ तो लोग कहेंगे', धूप किनारे', 'कहानी हमारी...दिल दोस्ती दीवानेपन की' और 'तेरी मेरी लव स्टोरीज' जैसे शोज में देखा जा चुका है.
