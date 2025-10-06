एक्सप्लोरर
कहां गायब हैं पहले इंडियन आइडल अभिजीत सावंत? रातोरात बने थे स्टार
Abhijeet Sawant Birthday: पहले इंडियन आइडल विजेता अभिजीत सावंत रातोरात स्टार बन गए थे, लेकिन अब लाइमलाइट से दूर हैं. कभी अपनी सुरीली आवाज से लाखों दिल जीतने वाले अभिजीत आज एक अलग राह पर चल रहे हैं.
पहले इंडियन आइडल विजेता अभिजीत सावंत ने अपनी सुरीली आवाज से देशभर में पहचान बनाई और रातोंरात स्टार बन गए.एक समय वे हर म्यूजिक लवर के फेवरेट थे, लेकिन अब वे ग्लैमर वर्ल्ड से दूर हैं. आज अभिजीत सावंत अपनी जिंदगी को नए अंदाज में जी रहे हैं.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 06 Oct 2025 02:58 PM (IST)
Tags :Indian Idol Abhijeet Sawant
टेलीविजन
7 Photos
करवा चौथ पर पहननी है इंडो वेस्टर्न साड़ी, रुबीना दिलैक के इन लुक को कर सकते हैं कॉपी
टेलीविजन
10 Photos
कौन हैं शरद केलकर की पत्नी? स्क्रीन पर साथ में सॉल्व किए क्राइम केस, 10 फोटोज में देखें रोमांस
टेलीविजन
7 Photos
मोनालिसा ने पिंक शरारा सूट में दिखाया हसीन अवतार, हाथ में मोरपंख लेकर दिए गजब के पोज
टेलीविजन
10 Photos
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज को किया गिरफ्तार, रेप-गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप
इंडिया
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
क्रिकेट
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion