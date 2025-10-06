हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कहां गायब हैं पहले इंडियन आइडल अभिजीत सावंत? रातोरात बने थे स्टार

कहां गायब हैं पहले इंडियन आइडल अभिजीत सावंत? रातोरात बने थे स्टार

Abhijeet Sawant Birthday: पहले इंडियन आइडल विजेता अभिजीत सावंत रातोरात स्टार बन गए थे, लेकिन अब लाइमलाइट से दूर हैं. कभी अपनी सुरीली आवाज से लाखों दिल जीतने वाले अभिजीत आज एक अलग राह पर चल रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 02:58 PM (IST)
Abhijeet Sawant Birthday: पहले इंडियन आइडल विजेता अभिजीत सावंत रातोरात स्टार बन गए थे, लेकिन अब लाइमलाइट से दूर हैं. कभी अपनी सुरीली आवाज से लाखों दिल जीतने वाले अभिजीत आज एक अलग राह पर चल रहे हैं.

पहले इंडियन आइडल विजेता अभिजीत सावंत ने अपनी सुरीली आवाज से देशभर में पहचान बनाई और रातोंरात स्टार बन गए.एक समय वे हर म्यूजिक लवर के फेवरेट थे, लेकिन अब वे ग्लैमर वर्ल्ड से दूर हैं. आज अभिजीत सावंत अपनी जिंदगी को नए अंदाज में जी रहे हैं.

1/9
अभिजीत सावंत इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने-माने सिंगर और पहले इंडियन आइडल विनर हैं. उन्होंने अपनी मधुर आवाज और सिंगिंग टैलेंट से पूरे देश में पहचान बनाई.
अभिजीत सावंत इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने-माने सिंगर और पहले इंडियन आइडल विनर हैं. उन्होंने अपनी मधुर आवाज और सिंगिंग टैलेंट से पूरे देश में पहचान बनाई.
2/9
अभिजीत का जन्म 23 दिसंबर 1981 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था. बचपन से ही उन्हें सिंगिंग मै इंटरेस्ट था और उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया.
अभिजीत का जन्म 23 दिसंबर 1981 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था. बचपन से ही उन्हें सिंगिंग मै इंटरेस्ट था और उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया.
3/9
अभिजीत सावंत को असली पहचान मिली साल 2004 में, जब वे इंडियन आइडल के पहले सीजन में विनर बने. इस शो में उन्होंने अपनी दमदार और मधुर आवाज से जजों और फैंस का दिल जीत लिया.
अभिजीत सावंत को असली पहचान मिली साल 2004 में, जब वे इंडियन आइडल के पहले सीजन में विनर बने. इस शो में उन्होंने अपनी दमदार और मधुर आवाज से जजों और फैंस का दिल जीत लिया.
4/9
उनकी जीत ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया और देशभर में लोग उनके गाने सुनने और उनके फैंस बनने लगे. इंडियन आइडल जीतने के बाद अभिजीत ने कई म्यूजिक एल्बम और सिंगल्स रिलीज किए, जिनमें उनके गाने हिट साबित हुए.
उनकी जीत ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया और देशभर में लोग उनके गाने सुनने और उनके फैंस बनने लगे. इंडियन आइडल जीतने के बाद अभिजीत ने कई म्यूजिक एल्बम और सिंगल्स रिलीज किए, जिनमें उनके गाने हिट साबित हुए.
5/9
सिंगिंग के अलावा, अभिजीत सावंत ने कई टीवी शोज में भी हिस्सा लिया और लाइव परफॉर्मेंस देकर अपने फैंस के बीच पॉपुलैरिटी बनाए रखी.
सिंगिंग के अलावा, अभिजीत सावंत ने कई टीवी शोज में भी हिस्सा लिया और लाइव परफॉर्मेंस देकर अपने फैंस के बीच पॉपुलैरिटी बनाए रखी.
6/9
‘इंडियन आइडल’ शो जीतने के बाद साल 2005 को अभिजीत सावंत का पहला सोलो एलबम ‘आप का अभिजीत’ आया था. जो काफी सुर्खियों में रहा.
‘इंडियन आइडल’ शो जीतने के बाद साल 2005 को अभिजीत सावंत का पहला सोलो एलबम ‘आप का अभिजीत’ आया था. जो काफी सुर्खियों में रहा.
7/9
इस एलबम का एक गाना ‘मोहब्बतें लुटाऊंगा’ और ‘लफ्जों में कह ना सकूं’ काफी हिट हुआ था. इसके बाद अभिजीत का दूसरा म्यूजिक एलबम ‘जुनून-अभिजीत सावंत’ भी आया, जिसका टाइटल ट्रैक ‘जुनून’ लोगों को काफी पसंद आया. साल 2005 में उन्होंने फिल्म ‘आशिक बनाया आपने’ में प्लेबैक सिंगिंग की और ‘मरजावां मिटजावां’ गाया जो हिट साबित हुआ.
इस एलबम का एक गाना ‘मोहब्बतें लुटाऊंगा’ और ‘लफ्जों में कह ना सकूं’ काफी हिट हुआ था. इसके बाद अभिजीत का दूसरा म्यूजिक एलबम ‘जुनून-अभिजीत सावंत’ भी आया, जिसका टाइटल ट्रैक ‘जुनून’ लोगों को काफी पसंद आया. साल 2005 में उन्होंने फिल्म ‘आशिक बनाया आपने’ में प्लेबैक सिंगिंग की और ‘मरजावां मिटजावां’ गाया जो हिट साबित हुआ.
8/9
‘इंडियन आइडल’ जीतने के बाद अभिजीत ने अपनी वाइफ पत्नी शिल्पा संग डांस रियलिटी शो ‘नच बलिए-4’ के जरिए पहचान बनाने की कोशिश लेकिन यहां भी फ्लॉफ साबित हुए. पिछली बार अभिजीत को मास्टर शेफ में भी देखा गया था. यहां उन्होंने कुकिंग से इंप्रेस किया.
‘इंडियन आइडल’ जीतने के बाद अभिजीत ने अपनी वाइफ पत्नी शिल्पा संग डांस रियलिटी शो ‘नच बलिए-4’ के जरिए पहचान बनाने की कोशिश लेकिन यहां भी फ्लॉफ साबित हुए. पिछली बार अभिजीत को मास्टर शेफ में भी देखा गया था. यहां उन्होंने कुकिंग से इंप्रेस किया.
9/9
कई रियलिटीज शो में भाग लेने के बाद साल 2009 में अभिजीत ने बॉलीवुड में कदम रखा. उन्होंने फिल्म ‘लॉटरी’ से अपना डेब्यू किया जो बेकार साबित हुई. इसके बाद वह ‘तीस मार खां’ में भी एक छोटे रोल में देखे गए लेकिन फिर वह फेल हो गए. वह म्यूजिक के साथ ही साथ एक्टिंग में भी अपना सिक्का नहीं चला पाएं.
कई रियलिटीज शो में भाग लेने के बाद साल 2009 में अभिजीत ने बॉलीवुड में कदम रखा. उन्होंने फिल्म ‘लॉटरी’ से अपना डेब्यू किया जो बेकार साबित हुई. इसके बाद वह ‘तीस मार खां’ में भी एक छोटे रोल में देखे गए लेकिन फिर वह फेल हो गए. वह म्यूजिक के साथ ही साथ एक्टिंग में भी अपना सिक्का नहीं चला पाएं.
Published at : 06 Oct 2025 02:58 PM (IST)
Embed widget