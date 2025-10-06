कहां गायब हैं पहले इंडियन आइडल अभिजीत सावंत? रातोरात बने थे स्टार

कई रियलिटीज शो में भाग लेने के बाद साल 2009 में अभिजीत ने बॉलीवुड में कदम रखा. उन्होंने फिल्म ‘लॉटरी’ से अपना डेब्यू किया जो बेकार साबित हुई. इसके बाद वह ‘तीस मार खां’ में भी एक छोटे रोल में देखे गए लेकिन फिर वह फेल हो गए. वह म्यूजिक के साथ ही साथ एक्टिंग में भी अपना सिक्का नहीं चला पाएं.