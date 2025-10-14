हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकहां गायब हैं वीर की अरदास वीरा फेम दिगांगना सूर्यवंशी, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

कहां गायब हैं वीर की अरदास वीरा फेम दिगांगना सूर्यवंशी, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

Digangana Suryavanshi Glamorus Pics: दिगांगना सूर्यवंशी को शो एक वीर की अरदास वीरा से नेम-फेम मिला था. इस शो में वो वीरा के कैरेक्टर में थी. आइए जानते हैं अब क्या कर रही हैं एक्ट्रेस.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2025 03:14 PM (IST)
Digangana Suryavanshi Glamorus Pics: दिगांगना सूर्यवंशी को शो एक वीर की अरदास वीरा से नेम-फेम मिला था. इस शो में वो वीरा के कैरेक्टर में थी. आइए जानते हैं अब क्या कर रही हैं एक्ट्रेस.

‘वीर की अरदास...वीरा’ से पॉपुलर हुई एक्ट्रेस दिगांगना सूर्यवंशी अब टीवी से दूर होकर फिल्मों पर ध्यान दे रही हैं. उनकी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, जहां फैंस उनके ग्लैमरस लुक की खूब तारीफ करते हैं.

1/10
टीवी शो ‘वीर की अरदास...वीरा’ से घर-घर में मशहूर हुई एक्ट्रेस दिगांगना सूर्यवंशी आज भले ही छोटे पर्दे से दूर हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी आज भी कम नहीं हुई है. दिगांगना ने बहुत कम उम्र में इंडस्ट्री में कदम रखा था और अपने टैलेंट, मासूम चेहरे और सादगी से फैंस के दिलों में जगह बना ली थी.
टीवी शो ‘वीर की अरदास...वीरा’ से घर-घर में मशहूर हुई एक्ट्रेस दिगांगना सूर्यवंशी आज भले ही छोटे पर्दे से दूर हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी आज भी कम नहीं हुई है. दिगांगना ने बहुत कम उम्र में इंडस्ट्री में कदम रखा था और अपने टैलेंट, मासूम चेहरे और सादगी से फैंस के दिलों में जगह बना ली थी.
2/10
दिगांगना सूर्यवंशी का जन्म 15 अक्टूबर 1997 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था. उनके पिता के अनुसार, वह और उनका परिवार तब मुंबई आ गया था जब दिगांगना सिर्फ एक महीने की थीं.
दिगांगना सूर्यवंशी का जन्म 15 अक्टूबर 1997 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था. उनके पिता के अनुसार, वह और उनका परिवार तब मुंबई आ गया था जब दिगांगना सिर्फ एक महीने की थीं.
3/10
दिगांगना सूर्यवंशी ने 2002 में शो क्या हादसा क्या हकीकत में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था.
दिगांगना सूर्यवंशी ने 2002 में शो क्या हादसा क्या हकीकत में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था.
4/10
2013 में उन्होंने शो एक वीर की अरदास...वीरा मिला. इस शो ने उन्हें रातोरात स्टार बना दिया. वो शो में वीरा के रोल में थी.
2013 में उन्होंने शो एक वीर की अरदास...वीरा मिला. इस शो ने उन्हें रातोरात स्टार बना दिया. वो शो में वीरा के रोल में थी.
5/10
एक वीर की अरदास...वीरा शो 2015 तक चला था. तब से लेकर अब तक एक्ट्रेस का अंदाज काफी बदल चुका है. एक्ट्रेस का ग्लैमरस अवतार चर्चा में रहता है.
एक वीर की अरदास...वीरा शो 2015 तक चला था. तब से लेकर अब तक एक्ट्रेस का अंदाज काफी बदल चुका है. एक्ट्रेस का ग्लैमरस अवतार चर्चा में रहता है.
6/10
एक वीर की अरदास...वीरा शो के बाद उन्होंने बॉक्स क्रिकेट लीग में हिस्सा लिया. वो बिग बॉस 9 में भी नजर आईं. हालांकि, बिग बॉस ने उनके करियर में खास रोल प्ले नहीं किया.
एक वीर की अरदास...वीरा शो के बाद उन्होंने बॉक्स क्रिकेट लीग में हिस्सा लिया. वो बिग बॉस 9 में भी नजर आईं. हालांकि, बिग बॉस ने उनके करियर में खास रोल प्ले नहीं किया.
7/10
2016 में दिगांगना बॉक्स क्रिकट लीग 2 में दिखीं. टीवी पर आखिरी बार उन्हें 2017 में Cinta di Pangkuan Himalaya में नजर आईं. इसके बाद से उन्होंने टीवी पर काम नहीं किया.
2016 में दिगांगना बॉक्स क्रिकट लीग 2 में दिखीं. टीवी पर आखिरी बार उन्हें 2017 में Cinta di Pangkuan Himalaya में नजर आईं. इसके बाद से उन्होंने टीवी पर काम नहीं किया.
8/10
2018 में एक्ट्रेस ने फिल्मों की तरफ स्विच किया. वो फ्राइडे, जलेबी जैसी फिल्मों में दिखीं. उन्होंने गोविंदा की फिल्म रंगीला राजा (2019) में लीड रोल प्ले किया था. वो गोविंदा की पत्नी के रोल में थीं.
2018 में एक्ट्रेस ने फिल्मों की तरफ स्विच किया. वो फ्राइडे, जलेबी जैसी फिल्मों में दिखीं. उन्होंने गोविंदा की फिल्म रंगीला राजा (2019) में लीड रोल प्ले किया था. वो गोविंदा की पत्नी के रोल में थीं.
9/10
दिगांगना ने तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया और वहां उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला. फिल्म ‘सीता’ और ‘हीपिरी’ में उनके रोल को फैंस ने खूब पसंद किया.
दिगांगना ने तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया और वहां उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला. फिल्म ‘सीता’ और ‘हीपिरी’ में उनके रोल को फैंस ने खूब पसंद किया.
10/10
फिलहाल दिगांगना सूर्यवंशी टीवी से दूर रहकर फिल्मों और ओटीटी प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही हैं. वह कई नए प्रोजेक्ट्स की तैयारी में जुटी हैं और अक्सर अपनी अपडेट्स सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
फिलहाल दिगांगना सूर्यवंशी टीवी से दूर रहकर फिल्मों और ओटीटी प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही हैं. वह कई नए प्रोजेक्ट्स की तैयारी में जुटी हैं और अक्सर अपनी अपडेट्स सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
Published at : 14 Oct 2025 03:14 PM (IST)
Tags :
Big Boss 9 Veer Ki Ardaas Veera Digangana Suryavanshi

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
बिहार
Bihar BJP Candidate List: बिहार में बीजेपी ने इन बड़े चेहरों को मैदान में उतारा, कई दिग्गजों को बेटिकट किया गया, देखें अहम नाम
बिहार में बीजेपी ने इन बड़े चेहरों को मैदान में उतारा, कई दिग्गजों को बेटिकट किया गया, देखें अहम नाम
इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
क्रिकेट
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय टीम का शेड्यूल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA-Mahagathbandan में सीट बंटवारे पर रार, कब थमेगी ये सियासी तकरार? | ABP News
सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
बिहार
Bihar BJP Candidate List: बिहार में बीजेपी ने इन बड़े चेहरों को मैदान में उतारा, कई दिग्गजों को बेटिकट किया गया, देखें अहम नाम
बिहार में बीजेपी ने इन बड़े चेहरों को मैदान में उतारा, कई दिग्गजों को बेटिकट किया गया, देखें अहम नाम
इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
क्रिकेट
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय टीम का शेड्यूल
बॉलीवुड
Diwali 2025 Outfit: जाह्नवी- आलिया से करीना तक, दिवाली आउटफिट के लिए एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ
दिवाली आउटफिट के लिए इन एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ
हेल्थ
एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करेंगी तो इंसानों पर क्या पड़ेगा असर, कितनी बढ़ जाएंगी मौतें?
एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करेंगी तो इंसानों पर क्या पड़ेगा असर, कितनी बढ़ जाएंगी मौतें?
शिक्षा
उत्तराखंड समूह-ग एग्जाम का अब लाइव टेलीकास्ट, गेट पर बायोमेट्रिक हाजिरी और कड़ी सुरक्षा
उत्तराखंड समूह-ग एग्जाम का अब लाइव टेलीकास्ट, गेट पर बायोमेट्रिक हाजिरी और कड़ी सुरक्षा
जनरल नॉलेज
Drunken Mughal King: मुगल बादशाहों में ये था सबसे बड़ा बेवड़ा शहंशाह, सूखे नशे की भी थी लत
मुगल बादशाहों में ये था सबसे बड़ा बेवड़ा शहंशाह, सूखे नशे की भी थी लत
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget