कहां गायब हैं वीर की अरदास वीरा फेम दिगांगना सूर्यवंशी, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

टीवी शो ‘वीर की अरदास...वीरा’ से घर-घर में मशहूर हुई एक्ट्रेस दिगांगना सूर्यवंशी आज भले ही छोटे पर्दे से दूर हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी आज भी कम नहीं हुई है. दिगांगना ने बहुत कम उम्र में इंडस्ट्री में कदम रखा था और अपने टैलेंट, मासूम चेहरे और सादगी से फैंस के दिलों में जगह बना ली थी.