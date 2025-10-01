हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'उड़ने की आशा' की शैली की 10 तस्वीरें, 21 की उम्र में ग्लैमर में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को देती हैं मात

'उड़ने की आशा' की शैली की 10 तस्वीरें, 21 की उम्र में ग्लैमर में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को देती हैं मात

स्टार प्लस के पॉपुलर शो उड़ने की आशा में शैली की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली नेहा हरसोरा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.

01 Oct 2025 01:15 PM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो उड़ने की आशा में शैली की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली नेहा हरसोरा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.

उड़ने की आशा में सीधी-साधी लड़की शैली की भूमिका निभाने वाली नेहा हरसोरा रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं और अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बना देती हैं.

नेहा हरसोरा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें एक्टिंग में रुचि नहीं थी.वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहती थी.
नेहा हरसोरा की मां ने उन्हें कहा कि एक्टिंग में करियर बनाना चाहिए. ऐसे में उन्होंने मां का मन रखने के लिए ऑडिशन दिया.
नेहा हरसोरा को पहले काम नहीं मिला.हालांकि, जब उन्होंने मन से ऑडिशन दिया तो एक के बाद एक टीवी शो मिलता चला गया.
नेहा बचपन से मालाड मुंबई में रही हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई चिल्ड्रेन एकेडमी स्कूल से की. उन्होंने मिठीबाई से कॉलेज की पढ़ाई की.
नेहा अपने घर की बड़ी बेटी हैं. एक्ट्रेस के पापा बिजनेसमैन हैं. उनकी मेटल की फैक्ट्री है.
नेहा की मम्मी होममेकर हैं. एक्ट्रेस की मां उन्हें और उनके भाई-बहनों को अच्छी तरह से गाइड करती हैं.
नेहा बताती हैं कि वो भाव नगर गुजरात से ताल्लुक रखती हैं. एक्ट्रेस कहती हैं कि अब वो वहां कम जाते हैं.
एक्ट्रेस कहती हैं कि वो रिश्तेदारों की शादी में घर जाती हैं. वो मुंबई में ही जन्मी हैं और मुंबई में उनकी कार्यभूमि है.
नेहा ने कहा कि मुंबई ने उन्हें सबकुछ दिया है. एक्ट्रेस के घर में एक्टिंग की शुरुआत उनकी छोटी बहन अमि ने की थी.
नेहा ने कहा कि उनकी बहन अमि को देख उनकी मम्मी को लगा कि सभी बहनों को एक्टिंग में करियर बनाना चाहिए.
01 Oct 2025 01:15 PM (IST)
Embed widget