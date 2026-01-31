एकता कपूर ने दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में नागिन 7 लॉन्च किया था. प्रियंका चाहर चौधरी इस शो में लीड रोल निभा रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' और 'अनुपमा' को पीछे छोड़ नागिन 7 ने Trp लिस्ट में 2.4 रेटिंग के साथ पहला नंबर हासिल किया है.