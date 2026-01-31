एक्सप्लोरर
TV TRP: इस हफ्ते नागिन 7 ने मारी बाजी, अनुपमा- क्योंकि सास.. को लगा तगड़ा झटका, जानें- टॉप 10 की लिस्ट
TV TRP: तीसरे हफ्ते की BARC TRP लिस्ट आ चुकी है और एकता कपूर के शो 'नागिन 7' ने TRP के मामलें में अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहु थी 2 को पछाड़कर बाजी मार ली है. आइए जानते हैं टॉप 10 की लिस्ट.
तीसरे हफ्ते की BARC TRP लिस्ट आ गई है और इसने हर किसी को चौंका दिया है. 'नागिन 7' ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' और 'अनुपमा' को पीछे छोड़ते हुए टॉप पर जगह बनाई है. तो आइए जानते हैं कि कौन-कौन से डेली सोप टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं.
Published at : 31 Jan 2026 02:12 PM (IST)
टेलीविजन
टीवी टीआरपी: इस हफ्ते नागिन 7 ने मारी बाजी, अनुपमा- क्योंकि सास.. को लगा तगड़ा झटका, जानें- टॉप 10 की लिस्ट
'अनुपमा' की बेटी राही ने शेयर की सगाई की अनदेखी तस्वीरें, होने वाले पति विग्नेश संग हुईं कोजी
आखिर किस मजबूरी में 1 साल की बेटी को घर छोड़ युविका- प्रिंस नरूला को करना पड़ रहा है रिएलिटी शो
तुलसी के बेटे-बहू की फिल्मी है लव स्टोरी, पहली पत्नी को छोड़ करण ने नंदिनी संग की थी शादी
प्रिंस नरूला किसे मानते हैं अपने सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी? 'द 50' पर एक्टर ने बताया नाम
अक्रिति नेगी का बॉयफ्रेंड अंशुमत से हुआ ब्रेकअप, पोस्ट में लिखा- 'अब हम साथ नहीं हैं'
सलमान खान के साथ क्यों हुआ था आकाशदीप सहगल का विवाद? 9 साल बाद एक्टर ने तोड़ी चुप्पी
