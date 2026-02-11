हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनTV TRP Report: 'नागिन' ने 'तुलसी' से लेकर 'अनपुमा' तक का छिना ताज, बना नंबर 1 शो, जानें- टॉप 10 में की लिस्ट

TV TRP Report: हाल ही में बज की टॉप 10 टीवी शोज की रिपोर्ट सामने आ गई है. इस हफ्ते कई टॉप के शो पीछे रह गए हैं और इस नए सीरियल ने जगह बनाई है. आइए देखते है इस बार क्या चेंज है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Feb 2026 12:52 PM (IST)
हर हफ्ते की तरह इस बार भी टीवी शोज का रिपोर्ट कार्ड सामने आ चुका है. इस हफ्ते बज की रिपोर्ट आ गई और इस बार काफी कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कौन सा शो टॉप 10 की लिस्ट में बना हुआ है.

1/10
एकता कपूर का शो 'नागिन 7' पिछले सभी सीजन से ज्यादा पॉपुलर हो रहा है. शो पिछली बार की तरह इस बार भी नंंबर 1पर है.
2/10
इस हफ्ते नंबर 2 पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' बना हुआ है. वहीं, पिछले हफ्ते ये सीरियल पीछे था.
Published at : 11 Feb 2026 12:52 PM (IST)
