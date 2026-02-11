एक्सप्लोरर
TV TRP Report: 'नागिन' ने 'तुलसी' से लेकर 'अनपुमा' तक का छिना ताज, बना नंबर 1 शो, जानें- टॉप 10 में की लिस्ट
TV TRP Report: हाल ही में बज की टॉप 10 टीवी शोज की रिपोर्ट सामने आ गई है. इस हफ्ते कई टॉप के शो पीछे रह गए हैं और इस नए सीरियल ने जगह बनाई है. आइए देखते है इस बार क्या चेंज है.
हर हफ्ते की तरह इस बार भी टीवी शोज का रिपोर्ट कार्ड सामने आ चुका है. इस हफ्ते बज की रिपोर्ट आ गई और इस बार काफी कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कौन सा शो टॉप 10 की लिस्ट में बना हुआ है.
1/10
2/10
Published at : 11 Feb 2026 12:52 PM (IST)
टेलीविजन
10 Photos
'नागिन' ने 'तुलसी' से लेकर 'अनपुमा' तक का छिना ताज, बना नंबर 1 शो, जानें- टॉप 10 में की लिस्ट
टेलीविजन
8 Photos
जब प्रोड्यूसर ने किया था रुबीना दिलैक संग धोखाधड़ी, एक्ट्रेस को मजबूरी में बेचना पड़ा था घर और गाड़ी
टेलीविजन
10 Photos
टीवी की सीता की 10 खूबसूरत तस्वीरें, आज भी दीपिका चिखालिया को देखते ही हाथ जोड़ लेते हैं लोग
टेलीविजन
7 Photos
'सिर्फ शक्ल देख उठाकर ले आए..' जब सेट पर ऐसी बातें सुन टूट गया था शिवांगी जोशी का दिल
टेलीविजन
7 Photos
कभी 3000 फीस लेती थी नागिन की ये विलेन, अब करती हैं सौ गुना ज्यादा चार्ज, बन चुकी हैं आलीशान घर की मालकिन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान
राजस्थान
Live: लखपति दीदियों के लिए बहुत बड़ा ऐलान, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए CPR ट्रेनिंग अनिवार्य! जानें और क्या मिला
विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement
टेलीविजन
10 Photos
'नागिन' ने 'तुलसी' से लेकर 'अनपुमा' तक का छिना ताज, बना नंबर 1 शो, जानें- टॉप 10 में की लिस्ट
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion