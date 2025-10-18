एक्सप्लोरर
निया शर्मा की 10 तस्वीरें, वक्त के साथ और भी ज्यादा ग्लैमरस होती जा रही हैं टीवी की रोशनी
जी टीवी के पॉपुलर शो जमाई राजा में निया शर्मा ने रोशनी की भूमिका निभाकर खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. इस शो से निया को नेम और फेम के साथ-साथ दौलत-शोहरत सबकुछ हासिल हुआ.
निया शर्मा अब पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा खूबसूरत और गॉर्जियस हो गई हैं. कभी गर्ल नेक्स्ट डोर वाली इमेज में नजर आने वाली निया अब बिंदास तरीके से जिंदगी जीती हैं.
