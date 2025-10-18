हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
निया शर्मा की 10 तस्वीरें, वक्त के साथ और भी ज्यादा ग्लैमरस होती जा रही हैं टीवी की रोशनी

निया शर्मा की 10 तस्वीरें, वक्त के साथ और भी ज्यादा ग्लैमरस होती जा रही हैं टीवी की रोशनी

जी टीवी के पॉपुलर शो जमाई राजा में निया शर्मा ने रोशनी की भूमिका निभाकर खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. इस शो से निया को नेम और फेम के साथ-साथ दौलत-शोहरत सबकुछ हासिल हुआ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 05:04 PM (IST)
जी टीवी के पॉपुलर शो जमाई राजा में निया शर्मा ने रोशनी की भूमिका निभाकर खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. इस शो से निया को नेम और फेम के साथ-साथ दौलत-शोहरत सबकुछ हासिल हुआ.

निया शर्मा अब पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा खूबसूरत और गॉर्जियस हो गई हैं. कभी गर्ल नेक्स्ट डोर वाली इमेज में नजर आने वाली निया अब बिंदास तरीके से जिंदगी जीती हैं.

1/10
निया शर्मा ने टीवी इंडस्ट्री में काली एक अग्निपरीक्षा के जरिए कदम रखा था. 15 सालों में वो छोटे पर्दे की सबसे ज्यादा ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक बन चुकी हैं.
निया शर्मा ने टीवी इंडस्ट्री में काली एक अग्निपरीक्षा के जरिए कदम रखा था. 15 सालों में वो छोटे पर्दे की सबसे ज्यादा ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक बन चुकी हैं.
2/10
निया को इसके बाद बहनें, एक हजारों में मेरी बहना है, जमाई राजा, इश्क में मरजावां और नागिन 4 जैसे शोज में देखा गया.
निया को इसके बाद बहनें, एक हजारों में मेरी बहना है, जमाई राजा, इश्क में मरजावां और नागिन 4 जैसे शोज में देखा गया.
3/10
निया खतरों के खिलाड़ी का भी हिस्सा रह चुकी हैं और इसकी विनर भी बन चुकी हैं. शो में उन्होंने काफी शानदार तरीके से स्टंट किया था.
निया खतरों के खिलाड़ी का भी हिस्सा रह चुकी हैं और इसकी विनर भी बन चुकी हैं. शो में उन्होंने काफी शानदार तरीके से स्टंट किया था.
4/10
इतना ही नहीं बल्कि दो साल तक लगाता निया शर्मा एशिया की सबसे सेक्सी महिलाओं में शामिल रही हैं.
इतना ही नहीं बल्कि दो साल तक लगाता निया शर्मा एशिया की सबसे सेक्सी महिलाओं में शामिल रही हैं.
5/10
निया शर्मा का असली नाम नेहा है. रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस ने अपना नाम इसलिए बदला क्योंकि ये उन्हें बहुत कॉमन लगता था.
निया शर्मा का असली नाम नेहा है. रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस ने अपना नाम इसलिए बदला क्योंकि ये उन्हें बहुत कॉमन लगता था.
6/10
निया शर्मा इन दिनों किसी टीवी शो में नजर नहीं आ रही हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं.
निया शर्मा इन दिनों किसी टीवी शो में नजर नहीं आ रही हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं.
7/10
निया शर्मा के इंस्टाग्राम पर 8.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं. एक्ट्रेस के फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं.
निया शर्मा के इंस्टाग्राम पर 8.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं. एक्ट्रेस के फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं.
8/10
टीवी शोज के अलावा निया शर्मा ओटीटी पर भी काम कर चुकी हैं. उन्हें पॉपुलर वेब सीरीज ट्विस्टेड में देखा गया. इसमें एक्ट्रेस की एक्टिंग को खूब सराहा गया.
टीवी शोज के अलावा निया शर्मा ओटीटी पर भी काम कर चुकी हैं. उन्हें पॉपुलर वेब सीरीज ट्विस्टेड में देखा गया. इसमें एक्ट्रेस की एक्टिंग को खूब सराहा गया.
9/10
निया शर्मा हर महीने 30 से 40 लाख रुपये की कमाई करती हैं. एक्ट्रेस की नेटवर्थ करीब 60 करोड़ रुपये है.
निया शर्मा हर महीने 30 से 40 लाख रुपये की कमाई करती हैं. एक्ट्रेस की नेटवर्थ करीब 60 करोड़ रुपये है.
10/10
निया शर्मा टीवी शोज के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट, वेब सीरीज और सोशल मीडिया के जरिए मोटी कमाई करती हैं.
निया शर्मा टीवी शोज के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट, वेब सीरीज और सोशल मीडिया के जरिए मोटी कमाई करती हैं.
Published at : 18 Oct 2025 05:04 PM (IST)
Tags :
Nia Sharma

Photo Gallery

View More
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget