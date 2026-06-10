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रूपाली गांगुली से दिशा वकानी तक, जब टीवी स्टार्स बन गए इंटरनेट के सबसे बड़े मीम लेजेंड्स
टीवी सितारे अपने किरदारों और डायलॉग्स से दर्शकों का दिल जीतते हैं, लेकिन कई बार उनके वन-लाइनर्स इंटरनेट पर मीम्स बनकर छा जाते हैं. आइए जानते हैं उन स्टार्स के बारे में, जो मीम लेजेंड्स बन गए हैं.
टीवी सितारे अपने दमदार किरदारों और यादगार डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं. लेकिन कई बार उनके मजेदार एक्सप्रेशंस और सीन्स सोशल मीडिया पर इतने वायरल हो जाते हैं कि वे मीम्स की दुनिया के बड़े चेहरे बन जाते हैं. आइए जानते हैं रूपाली गांगुली से लेकर दिशा वकानी तक उन TV स्टार्स के बारे में, जो अनजाने में इंटरनेट के सबसे बड़े मीम लेजेंड्स बन गए.
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Published at : 10 Jun 2026 01:04 PM (IST)
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