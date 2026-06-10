रूपाली गांगुली से दिशा वकानी तक, जब टीवी स्टार्स बन गए इंटरनेट के सबसे बड़े मीम लेजेंड्स

शो 'अनुपमा' में रूपाली गांगुली का डायलॉग 'आपको क्या?' दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हुआ. सीरियल में ये डायलॉग एक मजबूत और आत्मविश्वासी महिला की आवाज़ को दिखाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे एक अलग ही पहचान मिल गई. देखते ही देखते ये डायलॉग मीम्स की दुनिया में छा गया. आज लोग इस डायलॉग का इस्तेमाल तब करते हैं, जब कोई बिना वजह उनकी निजी जिंदगी, पसंद-नापसंद या फैसलों में दखल देता है.