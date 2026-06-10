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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनरूपाली गांगुली से दिशा वकानी तक, जब टीवी स्टार्स बन गए इंटरनेट के सबसे बड़े मीम लेजेंड्स

रूपाली गांगुली से दिशा वकानी तक, जब टीवी स्टार्स बन गए इंटरनेट के सबसे बड़े मीम लेजेंड्स

टीवी सितारे अपने किरदारों और डायलॉग्स से दर्शकों का दिल जीतते हैं, लेकिन कई बार उनके वन-लाइनर्स इंटरनेट पर मीम्स बनकर छा जाते हैं. आइए जानते हैं उन स्टार्स के बारे में, जो मीम लेजेंड्स बन गए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Jun 2026 01:04 PM (IST)
टीवी सितारे अपने किरदारों और डायलॉग्स से दर्शकों का दिल जीतते हैं, लेकिन कई बार उनके वन-लाइनर्स इंटरनेट पर मीम्स बनकर छा जाते हैं. आइए जानते हैं उन स्टार्स के बारे में, जो मीम लेजेंड्स बन गए हैं.

टीवी सितारे अपने दमदार किरदारों और यादगार डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं. लेकिन कई बार उनके मजेदार एक्सप्रेशंस और सीन्स सोशल मीडिया पर इतने वायरल हो जाते हैं कि वे मीम्स की दुनिया के बड़े चेहरे बन जाते हैं. आइए जानते हैं रूपाली गांगुली से लेकर दिशा वकानी तक उन TV स्टार्स के बारे में, जो अनजाने में इंटरनेट के सबसे बड़े मीम लेजेंड्स बन गए.

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शो 'अनुपमा' में रूपाली गांगुली का डायलॉग 'आपको क्या?' दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हुआ. सीरियल में ये डायलॉग एक मजबूत और आत्मविश्वासी महिला की आवाज़ को दिखाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे एक अलग ही पहचान मिल गई. देखते ही देखते ये डायलॉग मीम्स की दुनिया में छा गया. आज लोग इस डायलॉग का इस्तेमाल तब करते हैं, जब कोई बिना वजह उनकी निजी जिंदगी, पसंद-नापसंद या फैसलों में दखल देता है.
शो 'अनुपमा' में रूपाली गांगुली का डायलॉग 'आपको क्या?' दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हुआ. सीरियल में ये डायलॉग एक मजबूत और आत्मविश्वासी महिला की आवाज़ को दिखाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे एक अलग ही पहचान मिल गई. देखते ही देखते ये डायलॉग मीम्स की दुनिया में छा गया. आज लोग इस डायलॉग का इस्तेमाल तब करते हैं, जब कोई बिना वजह उनकी निजी जिंदगी, पसंद-नापसंद या फैसलों में दखल देता है.
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साल 2020 में 'साथ निभाना साथिया' का डायलॉग 'रसोड़े में कौन था?' अचानक सोशल मीडिया पर छा गया. यशराज मुखाते के मजेदार म्यूजिक रीमिक्स ने इसे रातोंरात वायरल बना दिया. देखते ही देखते 'रसोड़े में कौन था?' मीम्स, रील्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स का हिस्सा बन गया. आज भी ये डायलॉग किसी भी मजेदार जांच-पड़ताल या गड़बड़ी के मामले में याद किया जाता है.
साल 2020 में 'साथ निभाना साथिया' का डायलॉग 'रसोड़े में कौन था?' अचानक सोशल मीडिया पर छा गया. यशराज मुखाते के मजेदार म्यूजिक रीमिक्स ने इसे रातोंरात वायरल बना दिया. देखते ही देखते 'रसोड़े में कौन था?' मीम्स, रील्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स का हिस्सा बन गया. आज भी ये डायलॉग किसी भी मजेदार जांच-पड़ताल या गड़बड़ी के मामले में याद किया जाता है.
Published at : 10 Jun 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Shehnaaz Gill Rupali Ganguly Rupal Patel

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