एक्सप्लोरर
टीवी की ‘अंगूरी भाभी’ शिल्पा शिंदे की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से करती हैं सबको कायल
Shilpa Shinde Beautiful Pics: भाबीजी घर पर हैं को 10 साल पूरे हो गए हैं. शो को लेकर एक बड़ी खबर आई है. रिपोर्ट्स हैं कि अब मेकर्स शुभांगी अत्रे को शिल्पा शिंदे से रिप्लेस कर रहे हैं.
शिल्पा शिंदे फिलहाल एक्टिंग से दूरी बनाए हुए हैं और खेती-बाड़ी में समय बिता रही हैं. लेकिन खबरें हैं कि वह जल्द ही अपने लोकप्रिय रोल में लौट सकती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह ‘भाबी जी घर पर हैं’ में शुभांगी अत्रे की जगह लेने वाली हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 29 Oct 2025 05:12 PM (IST)
टेलीविजन
10 Photos
टीवी की ‘अंगूरी भाभी’ शिल्पा शिंदे की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से करती हैं सबको कायल
टेलीविजन
7 Photos
दोस्त की पार्टी में हुई थी जय भानुशाली-माही विज की पहली मुलाकात, ऐसे हुआ प्यार, अब शादी के 14 साल बाद हुए अलग
टेलीविजन
10 Photos
राखी सावंत का स्टाइल और एटीट्यूड एक बार फिर छाया, 10 तस्वीरों में देखिए उनकी खूबसूरती
टेलीविजन
10 Photos
ईशा की 10 तस्वीरें: स्टाइल और फैशन में बॉलीवुड हसीनाओं से चार कदम आगे हैं एक्ट्रेस
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जिस राफेल ने PAK में जमींदोज किए जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर, उसमें सुप्रीम कमांडर ने भरी उड़ान; बना दिया खास रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
38 की उम्र में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Advertisement
टेलीविजन
10 Photos
टीवी की ‘अंगूरी भाभी’ शिल्पा शिंदे की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से करती हैं सबको कायल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion