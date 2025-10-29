टीवी की ‘अंगूरी भाभी’ शिल्पा शिंदे की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से करती हैं सबको कायल

शिल्पा शिंदे भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री की एक मशहूर और पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी और प्यार उन्हें टीवी शो ‘भाबी जी घर पर हैं’ में निभाए गए उनके रोल अंगूरी भाभी के लिए मिली. यह शो फैंस के बीच काफी हिट रहा और शिल्पा शिंदे की अदाओं और कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. उनके इस रोल ने उन्हें सिर्फ टीवी इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि आम जनता में भी काफी पॉपुलर बना दिया.