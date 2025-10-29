हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनटीवी की ‘अंगूरी भाभी’ शिल्पा शिंदे की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से करती हैं सबको कायल

टीवी की ‘अंगूरी भाभी’ शिल्पा शिंदे की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से करती हैं सबको कायल

Shilpa Shinde Beautiful Pics: भाबीजी घर पर हैं को 10 साल पूरे हो गए हैं. शो को लेकर एक बड़ी खबर आई है. रिपोर्ट्स हैं कि अब मेकर्स शुभांगी अत्रे को शिल्पा शिंदे से रिप्लेस कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 05:12 PM (IST)
Shilpa Shinde Beautiful Pics: भाबीजी घर पर हैं को 10 साल पूरे हो गए हैं. शो को लेकर एक बड़ी खबर आई है. रिपोर्ट्स हैं कि अब मेकर्स शुभांगी अत्रे को शिल्पा शिंदे से रिप्लेस कर रहे हैं.

शिल्पा शिंदे फिलहाल एक्टिंग से दूरी बनाए हुए हैं और खेती-बाड़ी में समय बिता रही हैं. लेकिन खबरें हैं कि वह जल्द ही अपने लोकप्रिय रोल में लौट सकती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह ‘भाबी जी घर पर हैं’ में शुभांगी अत्रे की जगह लेने वाली हैं.

शिल्पा शिंदे भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री की एक मशहूर और पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी और प्यार उन्हें टीवी शो ‘भाबी जी घर पर हैं’ में निभाए गए उनके रोल अंगूरी भाभी के लिए मिली. यह शो फैंस के बीच काफी हिट रहा और शिल्पा शिंदे की अदाओं और कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. उनके इस रोल ने उन्हें सिर्फ टीवी इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि आम जनता में भी काफी पॉपुलर बना दिया.
शिल्पा का जन्म 28 अगस्त 1977 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था.
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और छोटे टीवी रोल्स से की थी. समय के साथ उन्होंने अपनी मेहनत और एक्टिंग से खुद को टीवी की बड़ी एक्ट्रेसेस में स्थापित किया
उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया, लेकिन ‘भाबी जी घर पर हैं’ ने उन्हें खास पहचान दी.
इसके अलावा, शिल्पा शिंदे ने रियलिटी शो ‘बिग बॉस 11’ में भी हिस्सा लिया था. इस शो में उनकी ईमानदारी, संघर्ष और अलग अंदाज ने उन्हें विनर बनाया.
बिग बॉस के दौरान उनके फैसलों और व्यवहार ने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई.
हाल ही में खबरें आई हैं कि शिल्पा शिंदे जल्द ही ‘भाबी जी घर पर हैं’ के नए सीजन में वापसी कर सकती हैं.
इस बार वह शुभांगी अत्रे की जगह मुख्य रोल निभाएंगी.
फैंस उनके इस नए अवतार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि वह फिर से अपनी कॉमिक टाइमिंग और अदाओं से सभी का दिल जीतेंगी.
उनके फैंस उन्हें अंगूरी भाभी के नाम से हमेशा याद रखते हैं.
Published at : 29 Oct 2025 05:12 PM (IST)
