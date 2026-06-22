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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'महिलाओं का स्मोकिंग करना सही नहीं', फेमिनिज्म और मॉडर्निटी पर शिल्पा शिंदे ने दिया बड़ा बयान

'महिलाओं का स्मोकिंग करना सही नहीं', फेमिनिज्म और मॉडर्निटी पर शिल्पा शिंदे ने दिया बड़ा बयान

Shilpa Shinde on Feminism: एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने फेमिनिज्म और मॉडर्निटी पर खुलकर अपनी राय रखी हैं. साथ ही स्मोकिंग और शराब पर कई बातें कही हैं.

Written By : IANS एजेंसी  | Updated at : 22 Jun 2026 09:25 PM (IST)
Shilpa Shinde on Feminism: एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने फेमिनिज्म और मॉडर्निटी पर खुलकर अपनी राय रखी हैं. साथ ही स्मोकिंग और शराब पर कई बातें कही हैं.

टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे बीते कुछ समय से चर्चाओं में हैं. इस बार उनका एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं और मॉडर्निटी पर खुलकर अपनी राय रखी हैं. साथ ही महिलाओं की स्मोकिंग और शराब पीने पर सहमति न जताते हुए अपने विचार साझा किए हैं.

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आईएनएस के साथ बातचीत में शिल्पा शिंदे ने बताया कि वो मानती हैं कि इंसान की असली पहचान दिखावे से नहीं, बल्कि उसके कॉन्फिडेंस और बेबाक राय से होती है.
आईएनएस के साथ बातचीत में शिल्पा शिंदे ने बताया कि वो मानती हैं कि इंसान की असली पहचान दिखावे से नहीं, बल्कि उसके कॉन्फिडेंस और बेबाक राय से होती है.
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उन्होंने महिलाओं को लेकर कहा कि किसी के कपड़े या बॉडी जरूरी नहीं है. एक महिला खुद को कितना समझती है और अपनी बातों को लेकर कितना सही है, ये जरूरी है.
उन्होंने महिलाओं को लेकर कहा कि किसी के कपड़े या बॉडी जरूरी नहीं है. एक महिला खुद को कितना समझती है और अपनी बातों को लेकर कितना सही है, ये जरूरी है.
Published at : 22 Jun 2026 09:25 PM (IST)
Tags :
Shilpa Shinde

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