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'महिलाओं का स्मोकिंग करना सही नहीं', फेमिनिज्म और मॉडर्निटी पर शिल्पा शिंदे ने दिया बड़ा बयान
Shilpa Shinde on Feminism: एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने फेमिनिज्म और मॉडर्निटी पर खुलकर अपनी राय रखी हैं. साथ ही स्मोकिंग और शराब पर कई बातें कही हैं.
टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे बीते कुछ समय से चर्चाओं में हैं. इस बार उनका एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं और मॉडर्निटी पर खुलकर अपनी राय रखी हैं. साथ ही महिलाओं की स्मोकिंग और शराब पीने पर सहमति न जताते हुए अपने विचार साझा किए हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 09:25 PM (IST)
Tags :Shilpa Shinde
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