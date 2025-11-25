अनुपमा में तो बैक टू बैक कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ अनुपमा मुंबई पहुंच चुकी है और नई शुरुआत कर रही है. वहीं,गौतम ने उसे फिर से बर्बाद करने का ठान लिया है. दूसरी तरफ रजनी भी अनुपमा की दोस्त बनकर उसे ही धोखा देने वाली है. जल्द ही अनुपमा जेल भी जाएगी.