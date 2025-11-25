हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनTop 7 Tv Show Maha Twist: फिर बर्बाद होगी अनुपमा, जुदा होंगी अरमान-अभिरा की राहें, इन 7 शोज में आएंगे धमाकेदार ट्विस्ट

Top 7 Tv Show Maha Twist: फिर बर्बाद होगी अनुपमा, जुदा होंगी अरमान-अभिरा की राहें, इन 7 शोज में आएंगे धमाकेदार ट्विस्ट

Top 7 Tv Show Maha Twist: टीवी की दुनिया में आए दिन एक नया बवाल देखने को मिलता है. दर्शकों को शोज पसंद आए, ऐसे में मेकर्स कहानी को हर दिन एक नया ट्विस्ट एंड टर्न देते हुए नजर आते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Nov 2025 01:51 PM (IST)
Top 7 Tv Show Maha Twist: टीवी की दुनिया में आए दिन एक नया बवाल देखने को मिलता है. दर्शकों को शोज पसंद आए, ऐसे में मेकर्स कहानी को हर दिन एक नया ट्विस्ट एंड टर्न देते हुए नजर आते हैं.

टीवी की दुनिया में अक्सर टीआरपी की रेस देखने को मिलती है. ऐसे में मेकर्स अपने शोज को टीआरपी लिस्ट में टॉप पर बनाने के लिए खूब हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाते हैं. तो चलिए टीवी के टॉप 7 शोज के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में जानते हैं.

1/7
अनुपमा में तो बैक टू बैक कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ अनुपमा मुंबई पहुंच चुकी है और नई शुरुआत कर रही है. वहीं,गौतम ने उसे फिर से बर्बाद करने का ठान लिया है. दूसरी तरफ रजनी भी अनुपमा की दोस्त बनकर उसे ही धोखा देने वाली है. जल्द ही अनुपमा जेल भी जाएगी.
2/7
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी को मिहिर अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करता है.वहीं, दूसरी तरफ नॉयना कुछ भी करके मिहिर को हासिल करना चाहती है. रणविजय और परी भी शादी के लिए नई प्लानिंग कर रहे हैं.
3/7
स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है. यहां तक कि अरमान और अभिरा के घर पोद्दार हाउस का बंटवारा तक हो गया है. ऐसे में अभिरा और अरमान की राहें जुदा हो जाएंगी. क्योंकि कावेरी पोद्दार के संग अभिरा रहेगी तो विद्या के संग अरमान रहेगा.
4/7
उड़ने की आशा शो में सायली और सचिन दोनों ही कानूनी लफड़े में पड़ते हुए दिखेंगे. दोनों एक मर्डर केस में फंसने वाले हैं और पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे. अब ये देखना मजेदार होगा कि दोनों इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलते हैं.
5/7
तुम से तुम तक में अनु और आर्यन की जिंदगी में कई बदलाव आने वाले हैं. दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ रहे थे. लेकिन, मीरा की वजह से अब खूब ड्रामा होगा. शो में ऐसी स्थिति बनेगी कि मजबूरी में आर्यन को मीरा के पास जाना पड़ेगा.
6/7
सलमान खान का शो बिग बॉस 19 इन दिनों ट्रेंडिंग लिस्ट में है. फिनाले से पहले मेकर्स ने टिकट टू फिनाले का ऐलान किय़ा. अशनूर कौर ने टिकट टू फिनाले जीत लिया है. ऐसे में घर में खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है.
7/7
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भंगार वाले की वजह से खूब ड्रामा देखे को मिलेगा. अब टप्पू सेना इस परेशानी को सुलझाती हुई नजर आएगी. वहीं, गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों में किसी ना किसी बात पर बहस होगी.
Published at : 25 Nov 2025 01:51 PM (IST)
