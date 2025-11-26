एक्सप्लोरर
उतरन की इच्छा का इतना बदल गया लुक, 10 फोटोज में खूबसूरती निहारते ही रह जाओगे
Tina Datta 10 Photos: टीवी शो उतरन में इच्छा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस का लुक अब काफी बदल गया हैं. अब एक्ट्रेस पहले से काफी खूबसूरती और ग्लैमरस नजर आती हैं आइए देखते है उनकी तस्वीरें.
टीवी की दुनिया में ‘उतरन’ की मासूम इच्छा को कौन भूल सकता है. कभी सिंपल और संस्कारी लुक में नजर आने वाली टीना दत्ता आज पूरी तरह ग्लैम डीवा बन चुकी हैं. इतने सालों में उनका लुक ऐसा बदला है कि फैंस उन्हें देखते ही रह जाते हैं. वहीं कल एक्ट्रेस अपना 34वा बर्थडे सेलिब्रेट करने वालीं हैं इसी मौके पर आए देखते है उनकी खूबसूरत तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 26 Nov 2025 02:29 PM (IST)
Tags :Tina Datta Uttaran
