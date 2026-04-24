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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनबिकिनी में इन टीवी एक्ट्रेसेस का दिखा सिजलिंग अंदाज, सोशल मीडिया पर बढ़ाया तापमान

बिकिनी में इन टीवी एक्ट्रेसेस का दिखा सिजलिंग अंदाज, सोशल मीडिया पर बढ़ाया तापमान

TV Actress Bikini Photos: टीवी एक्ट्रेसेस अपने स्टाइल और बोल्ड अंदाज से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. इसी बीच उनकी बिकिनी तस्वीरें खूब वायरल होती हैं, जिसमें उनका सिजलिंग अंदाज देखने को मिलता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Apr 2026 10:31 PM (IST)
TV Actress Bikini Photos: टीवी एक्ट्रेसेस अपने स्टाइल और बोल्ड अंदाज से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. इसी बीच उनकी बिकिनी तस्वीरें खूब वायरल होती हैं, जिसमें उनका सिजलिंग अंदाज देखने को मिलता है.

टीवी इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस आज सिर्फ अपने अभिनय ही नहीं, बल्कि अपने स्टाइल से भी चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनके अनोखे फैशन के साथ उनकी बिकिनी फोटोज भी चर्चा का विषय बन जाती हैं, जहां उनका बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज देखने को मिलता है. बीच वेकेशन से लेकर पूलसाइड तक, कुछ टीवी एक्ट्रेसेस अपने बोल्डनेस से फैंस को दीवाना बना देती है. इसी बीच आइए कुछ एक्ट्रेसेस की बिकिनी तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.

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इसमें एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी ने व्हाइट कलर का बिकिनी पहना है, जो उनके लुक को शानदार बना रहा है.
इसमें एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी ने व्हाइट कलर का बिकिनी पहना है, जो उनके लुक को शानदार बना रहा है.
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फ्लोरल प्रिंट वाले व्हाइट बिकिनी में श्रद्धा आर्या बहुत ही एलिगेंट लग रही है. इसमें उनकी फिट बॉडी फैंस का ध्यान खींच रही हैं.
फ्लोरल प्रिंट वाले व्हाइट बिकिनी में श्रद्धा आर्या बहुत ही एलिगेंट लग रही है. इसमें उनकी फिट बॉडी फैंस का ध्यान खींच रही हैं.
Published at : 24 Apr 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
Surbhi Jyoti Nia Sharma Priyanka Chahar Choudhary

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