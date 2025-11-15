एक्टिंग के अलावा बिजनेस भी चलाते हैं ये टीवी स्टार्स, करते हैं मोटी कमाई

टीवी और फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाने वाले रोनित रॉय एक्टिंग के साथ बिजनेस में भी काफी सफल हैं. उन्होंने साल 2000 में अपनी सिक्योरिटी एजेंसी ‘ऐस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन’ शुरू की, जो बड़े फिल्म सितारों और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को सुरक्षा सेवाएं देती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, रोनित रॉय की कुल संपत्ति करीब 99 करोड़ है, जिसमें उनका ज्यादातर हिस्सा इसी बिजनेस से आता है.