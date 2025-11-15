एक्सप्लोरर
एक्टिंग के अलावा बिजनेस भी चलाते हैं ये टीवी स्टार्स, करते हैं मोटी कमाई
Tv Stars Businesses: छोटे पर्दे के बड़े सितारे जैसे तेजस्वी प्रकाश, रूपाली गांगुली, करण कुंद्रा आज एक्टिंग के अलावा अपने साइड बिजनेस भी कर रहे हैं. आइए जानते हैं इनके बिजनेस के बारें में.
टीवी इंडस्ट्री के कई स्टार्स सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी खूब नाम कमा रहे हैं. ऑन-स्क्रीन किरदारों से दर्शकों का दिल जीतने के साथ ये सेलेब्स ऑफ-स्क्रीन मोटी कमाई भी कर रहे हैं. किसी ने सैलून खोला, तो किसी ने प्रोडक्शन हाउस, सिक्योरिटी एजेंसी या कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत कर दी. इन स्टार्स का बिजनेस इतना सफल है कि कई की कमाई अब एक्टिंग से भी ज्यादा होती है. चलिए जानते हैं कौन-कौन टीवी सेलेब्स बिजनेस में भी चमक रहे हैं.
15 Nov 2025
