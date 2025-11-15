एक्टिंग के अलावा बिजनेस भी चलाते हैं ये टीवी स्टार्स, करते हैं मोटी कमाई

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tv Stars Businesses: छोटे पर्दे के बड़े सितारे जैसे तेजस्वी प्रकाश, रूपाली गांगुली, करण कुंद्रा आज एक्टिंग के अलावा अपने साइड बिजनेस भी कर रहे हैं. आइए जानते हैं इनके बिजनेस के बारें में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Nov 2025 03:25 PM (IST)

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Nov 2025 03:25 PM (IST)
Tv Stars Businesses: छोटे पर्दे के बड़े सितारे जैसे तेजस्वी प्रकाश, रूपाली गांगुली, करण कुंद्रा आज एक्टिंग के अलावा अपने साइड बिजनेस भी कर रहे हैं. आइए जानते हैं इनके बिजनेस के बारें में.

टीवी इंडस्ट्री के कई स्टार्स सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी खूब नाम कमा रहे हैं. ऑन-स्क्रीन किरदारों से दर्शकों का दिल जीतने के साथ ये सेलेब्स ऑफ-स्क्रीन मोटी कमाई भी कर रहे हैं. किसी ने सैलून खोला, तो किसी ने प्रोडक्शन हाउस, सिक्योरिटी एजेंसी या कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत कर दी. इन स्टार्स का बिजनेस इतना सफल है कि कई की कमाई अब एक्टिंग से भी ज्यादा होती है. चलिए जानते हैं कौन-कौन टीवी सेलेब्स बिजनेस में भी चमक रहे हैं.

1/7
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने एक्टिंग के साथ बिजनेस में भी कदम रखा है. हाल ही में उन्होंने अपना सैलून शुरू किया, जिसे लेकर वह काफी एक्साइटेड हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने एक्टिंग के साथ बिजनेस में भी कदम रखा है. हाल ही में उन्होंने अपना सैलून शुरू किया, जिसे लेकर वह काफी एक्साइटेड हैं.
2/7
‘अनुपमा’ और ‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ की मशहूर एक्ट्रेस रूपाली गांगुली एक्टिंग के साथ बिजनेस में भी काफी आगे हैं. वह एक एडवरटाइजिंग एजेंसी चलाती हैं और साथ ही उनका खुद का योग स्टूडियो और वेलनेस सेंटर भी है, जहां मेंटल हेल्थ और फिटनेस पर खास ध्यान दिया जाता है.
‘अनुपमा’ और ‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ की मशहूर एक्ट्रेस रूपाली गांगुली एक्टिंग के साथ बिजनेस में भी काफी आगे हैं. वह एक एडवरटाइजिंग एजेंसी चलाती हैं और साथ ही उनका खुद का योग स्टूडियो और वेलनेस सेंटर भी है, जहां मेंटल हेल्थ और फिटनेस पर खास ध्यान दिया जाता है.
3/7
ससुराल सिमर का और बिग बॉस 12 की विनर दीपिका कक्कड़ एक्टिंग के साथ-साथ बिजनेस में भी एक्टिव हैं. वह एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं और अपना क्लोदिंग ब्रांड भी चलाती हैं. इसके अलावा दीपिका और उनके पति शोएब ने मिलकर ‘कल्ब एंटरटेनमेंट’ नाम से प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है.
ससुराल सिमर का और बिग बॉस 12 की विनर दीपिका कक्कड़ एक्टिंग के साथ-साथ बिजनेस में भी एक्टिव हैं. वह एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं और अपना क्लोदिंग ब्रांड भी चलाती हैं. इसके अलावा दीपिका और उनके पति शोएब ने मिलकर ‘कल्ब एंटरटेनमेंट’ नाम से प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है.
4/7
टीवी और फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाने वाले रोनित रॉय एक्टिंग के साथ बिजनेस में भी काफी सफल हैं. उन्होंने साल 2000 में अपनी सिक्योरिटी एजेंसी ‘ऐस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन’ शुरू की, जो बड़े फिल्म सितारों और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को सुरक्षा सेवाएं देती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, रोनित रॉय की कुल संपत्ति करीब 99 करोड़ है, जिसमें उनका ज्यादातर हिस्सा इसी बिजनेस से आता है.
टीवी और फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाने वाले रोनित रॉय एक्टिंग के साथ बिजनेस में भी काफी सफल हैं. उन्होंने साल 2000 में अपनी सिक्योरिटी एजेंसी ‘ऐस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन’ शुरू की, जो बड़े फिल्म सितारों और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को सुरक्षा सेवाएं देती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, रोनित रॉय की कुल संपत्ति करीब 99 करोड़ है, जिसमें उनका ज्यादातर हिस्सा इसी बिजनेस से आता है.
5/7
‘कुसुम’, ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ और ‘सिंदूर तेरे नाम का’ से पहचान बनाने वाली आशका गोराडिया ने एक्टिंग छोड़कर बिजनेस की राह चुनी. उन्होंने 2018 में अपना कॉस्मेटिक ब्रांड शुरू किया था. 50 लाख रुपये से शुरू हुआ यह बिजनेस आज 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का रेवन्यू कमा चुका है.
‘कुसुम’, ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ और ‘सिंदूर तेरे नाम का’ से पहचान बनाने वाली आशका गोराडिया ने एक्टिंग छोड़कर बिजनेस की राह चुनी. उन्होंने 2018 में अपना कॉस्मेटिक ब्रांड शुरू किया था. 50 लाख रुपये से शुरू हुआ यह बिजनेस आज 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का रेवन्यू कमा चुका है.
6/7
टीवी के पॉपुलर एक्टर करण कुंद्रा एक्टिंग के साथ बिजनेस में भी काफी एक्टिव हैं. वह जालंधर में एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर के मालिक हैं, जिससे वह अच्छा-खासा पैसा कमाते हैं. उनके पिता भी बिजनेसमैन हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कारोबार संभालते हैं.
टीवी के पॉपुलर एक्टर करण कुंद्रा एक्टिंग के साथ बिजनेस में भी काफी एक्टिव हैं. वह जालंधर में एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर के मालिक हैं, जिससे वह अच्छा-खासा पैसा कमाते हैं. उनके पिता भी बिजनेसमैन हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कारोबार संभालते हैं.
7/7
एमटीवी रोडीज और स्प्लिट्सविला जैसे रियलिटी शो के होस्ट रणविजय सिंह सफल एक्टर होने के साथ एक सफल बिजनेसमैन भी हैं. बाइक लवर रणविजय ने 2012 में एक बाइक मॉडिफिकेशन आउटलेट की सह-स्थापना की थी. इसके अलावा वह 'एक्शन रिप्ले स्टार एरिका वेंचर्स' के सह-मालिक भी हैं.
एमटीवी रोडीज और स्प्लिट्सविला जैसे रियलिटी शो के होस्ट रणविजय सिंह सफल एक्टर होने के साथ एक सफल बिजनेसमैन भी हैं. बाइक लवर रणविजय ने 2012 में एक बाइक मॉडिफिकेशन आउटलेट की सह-स्थापना की थी. इसके अलावा वह 'एक्शन रिप्ले स्टार एरिका वेंचर्स' के सह-मालिक भी हैं.
Published at : 15 Nov 2025 03:25 PM (IST)
