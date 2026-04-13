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बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा संग वेकेशन एंजॉय कर रहीं तेजस्वी प्रकाश, एब्स फ्लॉन्ट कर बढ़ाया इंटरनेट का पारा, वायरल हुई फोटोज
Tejasswi Prakash Vacation Photos: एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने हाल ही में बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा के साथ सोशल मीडिया पर वेकेशन की कई फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो अपने एब्स फ्लॉन्ट करती नजर आईं.
टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश इन दिनों अपने बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में तेजस्वी प्रकाश अपना फिटनेस अवतार दिखाती नजर आईं.
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Published at : 13 Apr 2026 06:00 PM (IST)
Tags :Tejasswi Prakash Karan Kundrra
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