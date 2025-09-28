हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनतारक मेहता की बबीता जी ने इस खास शख्स के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, यूजर्स पूछने लगे-अब आपकी उम्र क्या है?

तारक मेहता की बबीता जी ने इस खास शख्स के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, यूजर्स पूछने लगे-अब आपकी उम्र क्या है?

Munmun Dutta Birthday Photos: शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की. जहां फैंस उनकी तस्वीरों पर प्यार लुटा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Sep 2025 03:54 PM (IST)
Munmun Dutta Birthday Photos: शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की. जहां फैंस उनकी तस्वीरों पर प्यार लुटा रहे हैं.

टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता हमेशा अपनी स्टाइलिश और ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की. उनका खुशमिजाज अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है. अब फैंस उनकी इन तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं.

1/7
मोस्ट पॉपुलर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का रोल प्ले करने वाली मुनमुन दत्ता 38 साल की हो गईं हैं.
मोस्ट पॉपुलर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का रोल प्ले करने वाली मुनमुन दत्ता 38 साल की हो गईं हैं.
2/7
मुनमुन दत्ता जन्म 28 सितंबर 1987 को दुर्गापुर में हुआ था.
मुनमुन दत्ता जन्म 28 सितंबर 1987 को दुर्गापुर में हुआ था.
3/7
हाल ही में मुनमुन ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
हाल ही में मुनमुन ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
4/7
जहां वो अपनी मां के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती नजर आ रही हैं.
जहां वो अपनी मां के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती नजर आ रही हैं.
5/7
उनके लुक की बात करें तो उन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है साथ ही सटल मेकअप किया है और हेयर ओपन रखे हैं जिसमें वो खूबसूरत दिख रही हैं.
उनके लुक की बात करें तो उन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है साथ ही सटल मेकअप किया है और हेयर ओपन रखे हैं जिसमें वो खूबसूरत दिख रही हैं.
6/7
मुनमुन के केक पर मून लिखा हुआ था जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहा था.
मुनमुन के केक पर मून लिखा हुआ था जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहा था.
7/7
मुनमुन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और उनके फैंस कॉमेंट के जरिए उन्हें बर्थडे विशेज दे रहे हैं.
मुनमुन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और उनके फैंस कॉमेंट के जरिए उन्हें बर्थडे विशेज दे रहे हैं.
Published at : 28 Sep 2025 03:54 PM (IST)
Tags :
Munmun Dutta Birthday Special

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
क्रिकेट
अब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया का करेंगे चयन? BCCI ने बनाया सेलेक्टर; कंफर्म खबर आई सामने
अब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया का करेंगे चयन? BCCI ने बनाया सेलेक्टर; कंफर्म खबर आई सामने
टेलीविजन
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
क्रिकेट
अब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया का करेंगे चयन? BCCI ने बनाया सेलेक्टर; कंफर्म खबर आई सामने
अब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया का करेंगे चयन? BCCI ने बनाया सेलेक्टर; कंफर्म खबर आई सामने
टेलीविजन
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
इंडिया
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
मध्य प्रदेश
सोनम रघुवंशी के पुतला दहन पर मध्य प्रदेश HC की बड़ी टिप्पणी, राज्य सरकार को ये निर्देश जारी
सोनम रघुवंशी के पुतला दहन पर मध्य प्रदेश HC की बड़ी टिप्पणी, राज्य सरकार को ये निर्देश जारी
हेल्थ
कुत्ते ही नहीं इन जानवरों के काटने से भी फैलता है रेबीज, गलती से भी न करें इग्नोर
कुत्ते ही नहीं इन जानवरों के काटने से भी फैलता है रेबीज, गलती से भी न करें इग्नोर
यूटिलिटी
आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल
आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
Embed widget