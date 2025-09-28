एक्सप्लोरर
तारक मेहता की बबीता जी ने इस खास शख्स के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, यूजर्स पूछने लगे-अब आपकी उम्र क्या है?
Munmun Dutta Birthday Photos: शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की. जहां फैंस उनकी तस्वीरों पर प्यार लुटा रहे हैं.
टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता हमेशा अपनी स्टाइलिश और ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की. उनका खुशमिजाज अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है. अब फैंस उनकी इन तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 28 Sep 2025 03:54 PM (IST)
Tags :Munmun Dutta Birthday Special
टेलीविजन
7 Photos
तारक मेहता की बबीता जी ने इस खास शख्स के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, यूजर्स पूछने लगे-अब आपकी उम्र क्या है?
टेलीविजन
10 Photos
दुर्गा पूजा के लिए बेस्ट हैं कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन वाइफ के लुक, सुमोना की देखिए ये 10 तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
दिल्ली NCR
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
क्रिकेट
अब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया का करेंगे चयन? BCCI ने बनाया सेलेक्टर; कंफर्म खबर आई सामने
टेलीविजन
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
तारक मेहता की बबीता जी ने इस खास शख्स के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, यूजर्स पूछने लगे-अब आपकी उम्र क्या है?
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion