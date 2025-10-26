हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
‘तारक मेहता’ की सोनू यानी निधि भानुशाली का देसी अंदाज, 7 तस्वीरों में देखें खूबसूरती

Nidhi Bhanushali Traditional Looks: तारक मेहता फेम एक्ट्रेस निधि भानुशाली अपने लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरती नजर आ आती हैं. फैंस अक्सर उनके ट्रेडिशनल लुक की तारीफ करते नजर आते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Oct 2025 02:38 PM (IST)
‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की सोनू यानी निधि भानुशाली अब बड़े होकर स्टाइलिश लुक में नजर आती हैं. ट्रैडिशनल आउटफिट में उनका अंदाज बेहद ही खास होता है. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती रहती हैं.आइए देखते हैं उनके कुछ खास और स्टाइलिश ट्रैडिशनल लुक्स.

एक्ट्रेस निधि भानुशाली अक्सर इंस्ट्राग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. जहां उनका ट्रेडिशनल लुक फैंस को बेहद पसंद आता है.
इस हैवी वर्क लहंगे में निधि बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं. सटल मेकअप और ओपन हेयर्स करके उन्होंने अपने इस लुक को और भी खास बनाया.
इस साड़ी में एक्ट्रेस बला की हसीन दिख रही हैं. उनका ये ट्रेडिशनल लुक और नेचुरल ब्यूटी उन्हें सबसे अलग बना रही है.
इस पिंक शरारा में निधि कहर ढा रही हैं. सिंपल एक्सेसरीज के साथ उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट किया है.
निधि का ये सादगी भरा लुक उनकी खूबसूरती को और भी निखार रहा है.
इस येलो साड़ी में एक्ट्रेस बेहद ही स्टाइलिश और मॉडर्न नजर आ रही हैं. इयरिंग्स और बिंदी के साथ उन्होंने अपने लुक में चार चांद लगा दिए.
इस तस्वीर में एक्ट्रेस ब्लैक कलर के लहंगे में नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने लुक को खास बनाने के लिए हेयरस्टाइल बनाया है और मिनिमल मेकअप किया है.
Published at : 26 Oct 2025 02:38 PM (IST)
