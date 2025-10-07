हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तारक मेहता की अंजलि भाभी की 10 फोटोज में देखें खूबसूरती, बबीता जी को भूल जाएंगे

तारक मेहता की अंजलि भाभी की 10 फोटोज में देखें खूबसूरती, बबीता जी को भूल जाएंगे

Sunayana Fozdar 10 Beautiful Photos: टीवी के मशहूर शो 'तारक मेहता ' में अंजलि भाभी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस. फोटोज देख भूल जाएंगे बबीता जी को.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 10:44 AM (IST)
Sunayana Fozdar 10 Beautiful Photos: टीवी के मशहूर शो ‘तारक मेहता ’ में अंजलि भाभी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस. फोटोज देख भूल जाएंगे बबीता जी को.

टीवी के मशहूर शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में अंजलि भाभी का किरदार निभाने वाली सुनयना फौजदार अपनी सादगी और स्टाइलिश अंदाज़ से खूब चर्चा में रहती हैं. शो में उनका रोल भले ही संस्कारी और सीधा-सादा हो, लेकिन रियल लाइफ में सुनयना बेहद ग्लैमरस हैं. उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स इस बात का सबूत हैं कि वो किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं लगतीं. आइए देखते हैं उनकी शानदार तस्वीरें.

1/10
सुनयना फौजदार एक इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत संतान सीरियल से की थी. इसके अलावा उन्होंने मॉडलिंग और कुछ साउथ फिल्मों में भी काम किया है.
सुनयना फौजदार एक इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत संतान सीरियल से की थी. इसके अलावा उन्होंने मॉडलिंग और कुछ साउथ फिल्मों में भी काम किया है.
2/10
फिलहाल सुनयना टीवी के लोकप्रिय कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अंजलि तारक मेहता का किरदार निभा रही हैं. वो 2020 में नेहा मेहता की जगह इस किरदार में आई हैं.
फिलहाल सुनयना टीवी के लोकप्रिय कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अंजलि तारक मेहता का किरदार निभा रही हैं. वो 2020 में नेहा मेहता की जगह इस किरदार में आई हैं.
3/10
सुनयना को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी शो 'तारक मेहता ' से मिली है. उन्हें दर्शकों का भी प्यार मिल रहा है.
सुनयना को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी शो 'तारक मेहता ' से मिली है. उन्हें दर्शकों का भी प्यार मिल रहा है.
4/10
बता दे कि सुनयना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है. इंस्ट्राग्राम पर उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है. जहां वो अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं. चाचे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल हर लुक में एक्ट्रेस छा जाती हैं.
बता दे कि सुनयना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है. इंस्ट्राग्राम पर उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है. जहां वो अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं. चाचे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल हर लुक में एक्ट्रेस छा जाती हैं.
5/10
सुनयना इस ब्लैक हाई-स्लिट ड्रेस में बेहद एलीगेंट और ग्लैमरस लग रही हैं. खुले बाल और कॉन्फिडेंट पोज ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए हैं.
सुनयना इस ब्लैक हाई-स्लिट ड्रेस में बेहद एलीगेंट और ग्लैमरस लग रही हैं. खुले बाल और कॉन्फिडेंट पोज ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए हैं.
6/10
इस फोटो में सुनयना पर्पल वन-शोल्डर गाउन में रेड कार्पेट वाइब दे रही हैं. उनका स्टाइलिश आउटफिट और स्माइल फैंस को दीवाना बना रही है.
इस फोटो में सुनयना पर्पल वन-शोल्डर गाउन में रेड कार्पेट वाइब दे रही हैं. उनका स्टाइलिश आउटफिट और स्माइल फैंस को दीवाना बना रही है.
7/10
इस रेड गाउन में सुनयना बेहद ही ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट लग रही हैं. सटल मेकअप और ओपन हेयर्स के साथ उनका ये लुक काफी स्टाइलिश नजर आ रहा है.
इस रेड गाउन में सुनयना बेहद ही ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट लग रही हैं. सटल मेकअप और ओपन हेयर्स के साथ उनका ये लुक काफी स्टाइलिश नजर आ रहा है.
8/10
इस फोटो में सुनयना व्हाइट कलर के लहंगे में नजर आ रही हैं. मिनिमल मेकअप और शिमेल एक्सेसरीज के साथ उनका ये एलीगेंट अंदाज एकदम फेयरीटेल जैसा लग रहा है.
इस फोटो में सुनयना व्हाइट कलर के लहंगे में नजर आ रही हैं. मिनिमल मेकअप और शिमेल एक्सेसरीज के साथ उनका ये एलीगेंट अंदाज एकदम फेयरीटेल जैसा लग रहा है.
9/10
इस फोटो में सुनयना इंडो वेस्टर्न आउटफिट पहने नजर आ रही हैं. उनकी नेचुरल ब्यूटी और स्माइल इस लुक को और भी खास बना रही है.
इस फोटो में सुनयना इंडो वेस्टर्न आउटफिट पहने नजर आ रही हैं. उनकी नेचुरल ब्यूटी और स्माइल इस लुक को और भी खास बना रही है.
10/10
व्हाइट साड़ी में सुनयना का ये ट्रेडिशनल लुक सबका दिल जीत रहा है. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सटल मेकअप किया और हेयर्स को कर्ली रखा है जिससे उनका ये लुक और भी मॉडर्न लग रहा है.
व्हाइट साड़ी में सुनयना का ये ट्रेडिशनल लुक सबका दिल जीत रहा है. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सटल मेकअप किया और हेयर्स को कर्ली रखा है जिससे उनका ये लुक और भी मॉडर्न लग रहा है.
Published at : 07 Oct 2025 10:44 AM (IST)
Sunayana Fozdar Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Photo Gallery

Embed widget