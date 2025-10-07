एक्सप्लोरर
तारक मेहता की अंजलि भाभी की 10 फोटोज में देखें खूबसूरती, बबीता जी को भूल जाएंगे
Sunayana Fozdar 10 Beautiful Photos: टीवी के मशहूर शो ‘तारक मेहता ’ में अंजलि भाभी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस. फोटोज देख भूल जाएंगे बबीता जी को.
टीवी के मशहूर शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में अंजलि भाभी का किरदार निभाने वाली सुनयना फौजदार अपनी सादगी और स्टाइलिश अंदाज़ से खूब चर्चा में रहती हैं. शो में उनका रोल भले ही संस्कारी और सीधा-सादा हो, लेकिन रियल लाइफ में सुनयना बेहद ग्लैमरस हैं. उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स इस बात का सबूत हैं कि वो किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं लगतीं. आइए देखते हैं उनकी शानदार तस्वीरें.
Published at : 07 Oct 2025 10:44 AM (IST)
