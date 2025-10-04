हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'ससुरालवालों' से छिपाकर 'तारक मेहता' की इस एक्ट्रेस को करना पड़ा शो में काम, डायरेक्टर से पड़ी खूब 'गालियां'

'ससुरालवालों' से छिपाकर 'तारक मेहता' की इस एक्ट्रेस को करना पड़ा शो में काम, डायरेक्टर से पड़ी खूब 'गालियां'

टीवी की एक पॉपुलर एक्ट्रेस जिन्हें जिस रोल से सबसे ज्यादा पहचान मिली, उन्होंने उसी रोल को ससुरालवालों से छुपाकर रखा था.इस हसीना को अपने करियर में काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 05:44 PM (IST)
टीवी की एक पॉपुलर एक्ट्रेस जिन्हें जिस रोल से सबसे ज्यादा पहचान मिली, उन्होंने उसी रोल को ससुरालवालों से छुपाकर रखा था.इस हसीना को अपने करियर में काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा.

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अंजलि मेहता की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सुनैना फैजदार ने हाल ही में हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में कई खुलासे किए.

1/8
सुनैना ने बताया कि एक्ट्रेस बनने से पहले वो एयर होस्टेस के तौर पर काम कर रही थीं. उन्होंने इसकी ट्रेनिंग भी ली थी.
सुनैना ने बताया कि एक्ट्रेस बनने से पहले वो एयर होस्टेस के तौर पर काम कर रही थीं. उन्होंने इसकी ट्रेनिंग भी ली थी.
2/8
एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी मां भी एयर होस्टेस रह चुकी हैं और उन्होंने 10-12 साल तक काम किया था. मां को देख ही उन्होंने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ली.
एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी मां भी एयर होस्टेस रह चुकी हैं और उन्होंने 10-12 साल तक काम किया था. मां को देख ही उन्होंने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ली.
3/8
सुनैना ने बताया कि उन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया था और ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी.लेकिन, जब वो बतौर ट्रेनी पहली फ्लाइट में थीं तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया.
सुनैना ने बताया कि उन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया था और ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी.लेकिन, जब वो बतौर ट्रेनी पहली फ्लाइट में थीं तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया.
4/8
बता दें सुनैना ने सिंगर बप्पी लहिरी के साथ एक गाने गोरी हैं कलाइयां में काम किया था. लोगों ने उस गाने में सुनैना को खूब पसंद किया था. इसी वजह से सवारियों ने उन्हें फ्लाइट में पहचान लिया. कई लोगों ने उनसे पूछा कि आप यहां क्या कर रही हैं.
बता दें सुनैना ने सिंगर बप्पी लहिरी के साथ एक गाने गोरी हैं कलाइयां में काम किया था. लोगों ने उस गाने में सुनैना को खूब पसंद किया था. इसी वजह से सवारियों ने उन्हें फ्लाइट में पहचान लिया. कई लोगों ने उनसे पूछा कि आप यहां क्या कर रही हैं.
5/8
सुनैना ने तभी एयर होस्टेस की नौकरी छोड़ एक्टिंग में जाने का मन बना लिया.उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा तो काफी स्ट्रगल करना पड़ा.
सुनैना ने तभी एयर होस्टेस की नौकरी छोड़ एक्टिंग में जाने का मन बना लिया.उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा तो काफी स्ट्रगल करना पड़ा.
6/8
सुनैना ने बताया कि घर के तरफ भी उनकी जिम्मेदारियां थीं. वो ये नहीं कह सकती थीं कि ये मेरा सपना है तो वो जो चाहें आराम से होगा मजे में होगा.ऐसे में उन्होंने बकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया. क्योंकि कमाई का कुछ हिस्सा घर देना होता था, ये खुद पर एक प्रेशर था.
सुनैना ने बताया कि घर के तरफ भी उनकी जिम्मेदारियां थीं. वो ये नहीं कह सकती थीं कि ये मेरा सपना है तो वो जो चाहें आराम से होगा मजे में होगा.ऐसे में उन्होंने बकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया. क्योंकि कमाई का कुछ हिस्सा घर देना होता था, ये खुद पर एक प्रेशर था.
7/8
सुनैना ने ये भी बताया कि जब उन्हें तारक मेहता का इल्टा चश्मा में अंजलि मेहता का किरदार मिला तो उन्होंने ये बात ससुरालवालों से छुपाकर रखा. एक्ट्रेस ने कहा कि वो ये शो देखा करती थीं, लेकिन उनके ससुरालवाले इस शो को देखा करते थे. शो में दिखाए गए हर किरदार और समाज की बारीकी से वो वाकिफ थे.
सुनैना ने ये भी बताया कि जब उन्हें तारक मेहता का इल्टा चश्मा में अंजलि मेहता का किरदार मिला तो उन्होंने ये बात ससुरालवालों से छुपाकर रखा. एक्ट्रेस ने कहा कि वो ये शो देखा करती थीं, लेकिन उनके ससुरालवाले इस शो को देखा करते थे. शो में दिखाए गए हर किरदार और समाज की बारीकी से वो वाकिफ थे.
8/8
एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने किसी को नहीं बताया कि ये शो मिल गया है. पहले हफ्ते तक, ससुरालवाले पूछते थे कहां जा रही हो तो वो कहतीं कि मैं लुक टेस्ट के लिए जा रही हूं और यही हुआ.इतना हाइप था शो को लेकर कि उन्होंने सोचा पहले ऑनएयर हो जाने दो.
एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने किसी को नहीं बताया कि ये शो मिल गया है. पहले हफ्ते तक, ससुरालवाले पूछते थे कहां जा रही हो तो वो कहतीं कि मैं लुक टेस्ट के लिए जा रही हूं और यही हुआ.इतना हाइप था शो को लेकर कि उन्होंने सोचा पहले ऑनएयर हो जाने दो.
Published at : 04 Oct 2025 05:44 PM (IST)
Tags :
Sunayana Fozdar Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या विजय की मदद से तमिलनाडु में सत्ता हासिल करेगी बीजेपी? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
क्या विजय की मदद से तमिलनाडु में सत्ता हासिल करेगी बीजेपी? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
मध्य प्रदेश
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
क्रिकेट
Fact Check: रोहित शर्मा से कप्तानी छिनी तो विराट कोहली ने खुलेआम लिए मजे, इंस्टा स्टोरी से मचा बवाल; जानें सच्चाई
रोहित शर्मा से कप्तानी छिनी तो विराट कोहली ने खुलेआम लिए मजे, इंस्टा स्टोरी से मचा बवाल; जानें सच्चाई
ओटीटी
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, बॉक्स ऑफिस पर हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UK Immigration: Refugees के लिए Residency पाने की राह हुई मुश्किल| Paisa Live
Bhiwandi Psycho Killer: Salamat Ali Ansari फिर गिरफ्तार, कोर्ट से फरार होकर की थी बच्ची की हत्या
IPO Alert: Greenleaf Envirotech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
P&G ने समेटा कारोबार Pakistan में टूट रहा है Foreign Companies का भरोसा?| Paisa Live
Salman Khan Bias: Weekend Ka Vaar में Salman Khan पर फिर लगा पक्षपात का आरोप!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या विजय की मदद से तमिलनाडु में सत्ता हासिल करेगी बीजेपी? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
क्या विजय की मदद से तमिलनाडु में सत्ता हासिल करेगी बीजेपी? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
मध्य प्रदेश
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
क्रिकेट
Fact Check: रोहित शर्मा से कप्तानी छिनी तो विराट कोहली ने खुलेआम लिए मजे, इंस्टा स्टोरी से मचा बवाल; जानें सच्चाई
रोहित शर्मा से कप्तानी छिनी तो विराट कोहली ने खुलेआम लिए मजे, इंस्टा स्टोरी से मचा बवाल; जानें सच्चाई
ओटीटी
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, बॉक्स ऑफिस पर हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
विश्व
ट्रंप के आदेश के बाद भी नहीं माने नेतन्याहू! गाजा पर इजरायल की ताबड़तोड़ बमबारी; 6 लोगों की मौत
ट्रंप के आदेश के बाद भी नहीं माने नेतन्याहू! गाजा पर IDF की ताबड़तोड़ बमबारी; 6 लोगों की मौत
बिहार
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
यूटिलिटी
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू से इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारियों की कर सकते हैं शिकायत
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू से इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारियों की कर सकते हैं शिकायत
जनरल नॉलेज
Audi Logo: किसने डिजाइन किया था ऑडी का आइकॉनिक साइन, इसके लिए कितना किया था चार्ज
किसने डिजाइन किया था ऑडी का आइकॉनिक साइन, इसके लिए कितना किया था चार्ज
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget