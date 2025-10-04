एक्सप्लोरर
'ससुरालवालों' से छिपाकर 'तारक मेहता' की इस एक्ट्रेस को करना पड़ा शो में काम, डायरेक्टर से पड़ी खूब 'गालियां'
टीवी की एक पॉपुलर एक्ट्रेस जिन्हें जिस रोल से सबसे ज्यादा पहचान मिली, उन्होंने उसी रोल को ससुरालवालों से छुपाकर रखा था.इस हसीना को अपने करियर में काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा.
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अंजलि मेहता की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सुनैना फैजदार ने हाल ही में हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में कई खुलासे किए.
Published at : 04 Oct 2025 05:44 PM (IST)
टेलीविजन
'तारक मेहता' की इस एक्ट्रेस ने ससुरालवालों से छिपाई शो में काम करने की बात, झेली कई परेशानियां
टेलीविजन
इस 'मुस्लिम एक्ट्रेस' ने 'हिंदू शख्स' संग शादी कर बदला धर्म, अब पहचानना हुआ मुश्किल
टेलीविजन
दिव्यांका त्रिपाठी की यंग ऐज की तस्वीरें वायरल, पहली नजर में पहचानना होगा मुश्किल
टेलीविजन
'बालिका वधू' की 'बड़ी आनंदी' हैं बेहद ग्लैमरस, इन 10 तस्वीरों में देखें हुस्न का जादू
टेलीविजन
'तारक मेहता' की इस एक्ट्रेस ने ससुरालवालों से छिपाई शो में काम करने की बात, झेली कई परेशानियां
टेलीविजन
इस 'मुस्लिम एक्ट्रेस' ने 'हिंदू शख्स' संग शादी कर बदला धर्म, अब पहचानना हुआ मुश्किल
