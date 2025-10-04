सुनैना ने ये भी बताया कि जब उन्हें तारक मेहता का इल्टा चश्मा में अंजलि मेहता का किरदार मिला तो उन्होंने ये बात ससुरालवालों से छुपाकर रखा. एक्ट्रेस ने कहा कि वो ये शो देखा करती थीं, लेकिन उनके ससुरालवाले इस शो को देखा करते थे. शो में दिखाए गए हर किरदार और समाज की बारीकी से वो वाकिफ थे.