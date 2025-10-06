हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'तारक मेहता' की रीयल वाइफ की 10 तस्वीरें, बबीता जी को खूबसूरती में कड़ी टक्कर देती हैं चांदनी कोठी

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासलि करने वाले सचिन श्रॉफ ने चांदनी कोठी के संग दूसरी शादी की है. एक्टर ने इस शादी को काफी प्राइवेट रखा था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 04:40 PM (IST)
तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम सचिन श्रॉफ अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना बेहद पसंद करते हैं. उन्होंने 2023 में चांदनी कोठी संग सात फेरे लिए थे.

सचिन श्रॉफ अक्सर अपनी पत्नी चांदनी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं. एक बार उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टनर चांदनी शानदार है.
सचिन कहते हैं कि चांदनी उनकी बैकबोन हैं और वो उनकी हर जर्नी में हमेशा साथ रहती हैं.
सचिन श्रॉफ और उनकी फैमिली ने शादी से पहले चांदनी की पहचान को सीक्रेट रखा था और उनके बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया था.
बता दें सचिन श्रॉफ ने दूसरी पत्नी चांदनी कोठी पहले से ही उनकी बहन की दोस्त थीं.ऐसे में एक्टर ने उन्हें काफी वक्त से जानते थे.
बता दें सचिन श्रॉफ और चांदनी कोठी की शादी में बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल और उनकी वाइफ तान्या देओल भी शामिल हुई थीं.
शादी में ही नहीं बल्कि बॉबी देओल तो सचिन और चांदनी की इंगेजमेंट में भी शामिल हुए थे.
सचिन की वाइफ चांदनी का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कुछ भी लेना-देना नहीं है. वो एक इंटीरियर डिजाइनर हैं.
सचिन श्रॉफ अपनी वाइफ चांदनी पर प्यार लूटाने का कोई मौका नहीं गंवाते हैं.
सचिन कहते हैं कि जब वो शूटिंग करते हैं तो पूरा फोकस काम पर रखते हैं. लेकिन, जब घर पर होते हैं तो उनका पूरा वक्त उनकी वाइफ का होता है.
सचिन अक्सर चांदनी के संग फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं. बता दें एक्टर ने चांदनी से पहले जूही परमार संग शादी की थी.
Published at : 06 Oct 2025 04:39 PM (IST)
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Sacchin Shrof Chandni Kothi

Photo Gallery

Embed widget