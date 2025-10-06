एक्सप्लोरर
'तारक मेहता' की रीयल वाइफ की 10 तस्वीरें, बबीता जी को खूबसूरती में कड़ी टक्कर देती हैं चांदनी कोठी
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासलि करने वाले सचिन श्रॉफ ने चांदनी कोठी के संग दूसरी शादी की है. एक्टर ने इस शादी को काफी प्राइवेट रखा था.
तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम सचिन श्रॉफ अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना बेहद पसंद करते हैं. उन्होंने 2023 में चांदनी कोठी संग सात फेरे लिए थे.
Published at : 06 Oct 2025 04:39 PM (IST)
