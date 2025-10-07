एक्सप्लोरर
'तारक मेहता' की 'रीटा रिपोर्टर' की 10 तस्वीरें, प्रिया आहूजा का सिजलिंग अवतार देख बबीता जी को भूल जाएंगे आप
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो में बेहद ही सिंपल अवतार में नजर आने वाली प्रिया आहूजा रियल लाइफ में बेहद ही ग्लैमरस हैं. खास बात ये है कि उन्होंने डायरेक्टर संग शादी की है.
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो का लगभग हर किरदार दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है. जेठालाल और दयाबेन से लेकर रीटा रिपोर्टर तक ने किरदार को लोग खूब पसंद करते हैं.
07 Oct 2025
'तारक मेहता' की रीटा रिपोर्टर हैं बेहद ग्लैमरस, इन 10 तस्वीरों को देख उड़ जाएंगे होश
मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, शादी के बाद पहली बार पति मिलिंद संग स्पॉट हुईं अविका
कितनी बदल गई हैं 'मीरा', चाइल्ड आर्टिस्ट आशिका भाटिया का बदल गया है लुक, देखकर लग जाएगा झटका
गोला की 10 क्यूट तस्वीरें, मां भारती सिंह की प्रेग्नेंसी पर बेटे का रिएक्शन है वायरल
शरारतों में करीना कपूर के जेह से भी आगे है भारती सिंह का बेटा गोला, मां-पापा को करता है खूब परेशान
