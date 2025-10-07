हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'तारक मेहता' की 'रीटा रिपोर्टर' की 10 तस्वीरें, प्रिया आहूजा का सिजलिंग अवतार देख बबीता जी को भूल जाएंगे आप

'तारक मेहता' की 'रीटा रिपोर्टर' की 10 तस्वीरें, प्रिया आहूजा का सिजलिंग अवतार देख बबीता जी को भूल जाएंगे आप

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो में बेहद ही सिंपल अवतार में नजर आने वाली प्रिया आहूजा रियल लाइफ में बेहद ही ग्लैमरस हैं. खास बात ये है कि उन्होंने डायरेक्टर संग शादी की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 05:32 PM (IST)
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो में बेहद ही सिंपल अवतार में नजर आने वाली प्रिया आहूजा रियल लाइफ में बेहद ही ग्लैमरस हैं. खास बात ये है कि उन्होंने डायरेक्टर संग शादी की है.

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो का लगभग हर किरदार दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है. जेठालाल और दयाबेन से लेकर रीटा रिपोर्टर तक ने किरदार को लोग खूब पसंद करते हैं.

1/10
शो में वैसे तो रीटा रिपोर्टर का किरदार अभी तक कई एक्ट्रेस निभा चुकी हैं. लेकिन, जब भी इस रोल की बात होती है तो जेहन में सबसे पहला नाम प्रिया आहूजा का ही आता है.
शो में वैसे तो रीटा रिपोर्टर का किरदार अभी तक कई एक्ट्रेस निभा चुकी हैं. लेकिन, जब भी इस रोल की बात होती है तो जेहन में सबसे पहला नाम प्रिया आहूजा का ही आता है.
2/10
शो में प्रिया ने एक पत्रकार का रोल प्ले किया था, जिसे आमतौर पर सिंपल टॉप-जींस और कुर्ती पहने दिखाया जाता था.
शो में प्रिया ने एक पत्रकार का रोल प्ले किया था, जिसे आमतौर पर सिंपल टॉप-जींस और कुर्ती पहने दिखाया जाता था.
3/10
हालांकि, प्रिया की इन तस्वीरों को देख आप समझ ही गए होंगे कि शो में सिंपल दिखने वाली रीटा रियल लाइफ में कितनी ग्लैमरस हैं.
हालांकि, प्रिया की इन तस्वीरों को देख आप समझ ही गए होंगे कि शो में सिंपल दिखने वाली रीटा रियल लाइफ में कितनी ग्लैमरस हैं.
4/10
प्रिया आए दिन एक से बढ़कर एक सिजलिंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
प्रिया आए दिन एक से बढ़कर एक सिजलिंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
5/10
एक्ट्रेस के फैंस उनकी तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसाते हैं. बता दें प्रिया काफी वक्त से छोटे पर्दे से दूर हैं.
एक्ट्रेस के फैंस उनकी तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसाते हैं. बता दें प्रिया काफी वक्त से छोटे पर्दे से दूर हैं.
6/10
लेकिन सोशल मीडिया पर प्रिया खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 744K मिलियन फॉलोवर्स हैं.
लेकिन सोशल मीडिया पर प्रिया खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 744K मिलियन फॉलोवर्स हैं.
7/10
प्रिया ने 'तारक मेहता' के ही डायरेक्टर सुरेश राजदा संग शादी की है. अक्सर एक्ट्रेस अपने पति के संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
प्रिया ने 'तारक मेहता' के ही डायरेक्टर सुरेश राजदा संग शादी की है. अक्सर एक्ट्रेस अपने पति के संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
8/10
प्रिया रियल लाइफ में काफी चिल तरीके से जिंदगी जीती हैं. इतना ही नहीं बल्कि वो अपने को-एक्टर्स के संग भी शानदार बॉन्ड शेयर करती हैं.
प्रिया रियल लाइफ में काफी चिल तरीके से जिंदगी जीती हैं. इतना ही नहीं बल्कि वो अपने को-एक्टर्स के संग भी शानदार बॉन्ड शेयर करती हैं.
9/10
प्रिया आहूजा जितनी ग्लैमरस हैं, उतनी ही बेबाक भी हैं. वो किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखती हैं.
प्रिया आहूजा जितनी ग्लैमरस हैं, उतनी ही बेबाक भी हैं. वो किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखती हैं.
10/10
कई बार प्रिया 'तारक मेहता' के मेकर्स के खिलाफ बयान दे चुकी हैं. एक बार तो एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्हें शो से मक्खी की तरह निकाल दिया गया.
कई बार प्रिया 'तारक मेहता' के मेकर्स के खिलाफ बयान दे चुकी हैं. एक बार तो एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्हें शो से मक्खी की तरह निकाल दिया गया.
Published at : 07 Oct 2025 05:32 PM (IST)
Tags :
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Priya Ahuja Rajda

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
दिल्ली NCR
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Access 125 Review: All details you need to know | Auto Live
Tata Safari Long Term Review | Auto Live
Pawan Singh Vs Jyoti Singh: अब Instagram पर लड़ रहे हैं पवन और ज्योति; POST GOES VIRAL | ABPLIVE
Tata Tiago EV 2025 Facelift Review, Range | Auto Live
All-new Ducati Panigale V4 Detailed Walkaround: Features, Details all you need to know | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
दिल्ली NCR
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
ट्रेंडिंग
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
जनरल नॉलेज
ADGP YS Puran Commits Suicide: हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
Embed widget