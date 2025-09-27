एक्सप्लोरर
बेहद ग्लैमरस हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की सोनू भिड़े, निधि भानुशाली की तस्वीरें देख छूट जाएंगे पसीने
Nidhi Bhanushali glamours Pics: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फेम निधि भानुशाली अपने इंस्टा अकाउंट पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. फैंस उनके हर लुक को बेहद पसंद करते हैं.
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोनू भिड़े का किरदार निभाकर निधि भानुशाली ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी. हालांकि उन्होंने फिर शो को छोड़ दिया था. बावजूद इसके निधि सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं और अपनी तस्वीरों से इंटरनेट पर आग लगाए रहती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 27 Sep 2025 12:46 PM (IST)
टेलीविजन
10 Photos
बेहद ग्लैमरस हैं 'तारक मेहता...' की सोनू भिड़े, निधि भानुशाली की तस्वीरें देख छूट जाएंगे पसीने
टेलीविजन
7 Photos
हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट ने खींचा ध्यान, डिजाइनर आउटफिट में एक्ट्रेस ने गिराई बिजलियां
टेलीविजन
10 Photos
जियो हॉट स्टार पर ट्रेंड कर रही हैं ये फिल्में-सीरीज, नंबर 1 पर सलमान खान के शो ने मारी बाजी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन? आंकड़ों ने चौंकाया
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है', बरेली हिंसा पर CM योगी का बड़ा बयान
स्पोर्ट्स
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion