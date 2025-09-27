हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनबेहद ग्लैमरस हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की सोनू भिड़े, निधि भानुशाली की तस्वीरें देख छूट जाएंगे पसीने

बेहद ग्लैमरस हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की सोनू भिड़े, निधि भानुशाली की तस्वीरें देख छूट जाएंगे पसीने

Nidhi Bhanushali glamours Pics: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फेम निधि भानुशाली अपने इंस्टा अकाउंट पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. फैंस उनके हर लुक को बेहद पसंद करते हैं.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 27 Sep 2025 12:46 PM (IST)
Nidhi Bhanushali glamours Pics: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फेम निधि भानुशाली अपने इंस्टा अकाउंट पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. फैंस उनके हर लुक को बेहद पसंद करते हैं.

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोनू भिड़े का किरदार निभाकर निधि भानुशाली ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी. हालांकि उन्होंने फिर शो को छोड़ दिया था. बावजूद इसके निधि सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं और अपनी तस्वीरों से इंटरनेट पर आग लगाए रहती हैं.

1/10
निधि भानुशाली ने तारक मेहता शो से घर-घर में पहचान बनाई थी. फिलहाल निधि छोटे पर्दे से काफी समय से दूर हैं. हालांकि वे सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं.
निधि भानुशाली ने तारक मेहता शो से घर-घर में पहचान बनाई थी. फिलहाल निधि छोटे पर्दे से काफी समय से दूर हैं. हालांकि वे सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं.
2/10
निधि भानुशाली सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
निधि भानुशाली सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
3/10
निधि अपनी एक से बढ़कर एक लुक की तस्वीरें शेयर कर फैंस के दिलों को धड़काती रहती हैं.
निधि अपनी एक से बढ़कर एक लुक की तस्वीरें शेयर कर फैंस के दिलों को धड़काती रहती हैं.
4/10
निधि की हर तस्वीर पर फैंस भी खूब प्यार लुटाते हैं और उनके हर लुक को खूब पसंद करते हैं.
निधि की हर तस्वीर पर फैंस भी खूब प्यार लुटाते हैं और उनके हर लुक को खूब पसंद करते हैं.
5/10
इस तस्वीर में निधि बिकिनी पहने पानी की लहरों के मजे लेती हुई नजर आ रही हैं.
इस तस्वीर में निधि बिकिनी पहने पानी की लहरों के मजे लेती हुई नजर आ रही हैं.
6/10
इस तस्वीर में निधि ने काफी ड्रामैटिक लुक लिया हुआ है लेकिन वे काफी शानदार लग रही हैं.
इस तस्वीर में निधि ने काफी ड्रामैटिक लुक लिया हुआ है लेकिन वे काफी शानदार लग रही हैं.
7/10
इस तस्वीर में निधि समंदर किनारे बैठे हुए पोज देती नजर आ रही हैं और काफी प्यारी लग रही हैं.
इस तस्वीर में निधि समंदर किनारे बैठे हुए पोज देती नजर आ रही हैं और काफी प्यारी लग रही हैं.
8/10
निधि इस तस्वीर में कातिलाना पोज दे रही हैं. फैंस उनकी अदाओं पर मर मिटे हैं.
निधि इस तस्वीर में कातिलाना पोज दे रही हैं. फैंस उनकी अदाओं पर मर मिटे हैं.
9/10
इस तस्वीर में निधि ब्लैक आउटफिट में दिख रही हैं और सिंपल लुक में भी काफी खूबसूरत लग रही हैं.
इस तस्वीर में निधि ब्लैक आउटफिट में दिख रही हैं और सिंपल लुक में भी काफी खूबसूरत लग रही हैं.
10/10
निधि की ये तस्वीर काफी ग्लैमरस है. बिकिनी पहने हुए उनकी ये पोज फैंस के पसीने छुड़ा रहा है.
निधि की ये तस्वीर काफी ग्लैमरस है. बिकिनी पहने हुए उनकी ये पोज फैंस के पसीने छुड़ा रहा है.
Published at : 27 Sep 2025 12:46 PM (IST)
Tags :
Nidi Bhanushali Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन? आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन? आंकड़ों ने चौंकाया
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है', बरेली हिंसा पर CM योगी का बड़ा बयान
'मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है', बरेली हिंसा पर CM योगी का बड़ा बयान
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन? आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन? आंकड़ों ने चौंकाया
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है', बरेली हिंसा पर CM योगी का बड़ा बयान
'मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है', बरेली हिंसा पर CM योगी का बड़ा बयान
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
विश्व
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
जम्मू और कश्मीर
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
यूटिलिटी
दिवाली पर यूपी की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, अगर नहीं किया ये काम
दिवाली पर यूपी की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, अगर नहीं किया ये काम
ट्रैवल
Travel Visa Restrictions: किन देशों में टूरिस्ट्स के आने पर है बैन, जानें क्यों लिया गया यह फैसला?
किन देशों में टूरिस्ट्स के आने पर है बैन, जानें क्यों लिया गया यह फैसला?
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget