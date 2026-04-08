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'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की दयाबेन की वेडिंग तस्वीरें हुईं वायरल, जानें कौन हैं दिशा वकानी के पति
तारक मेहता का उल्टा चश्मा से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दिशा वकानी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. फिलहाल, उनके और उनके परिवार के लिए ये दुख की घड़ी है. क्योंकि, उनके पिता का निधन हो गया है.
दिशा वकानी के पिता भीम वकानी की डेथ के बाद एक बार फिर से एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में आ गई है. इसी बीच दिशा की वेडिंग एल्बम भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हुई नजर आ रही है. चलिए डालते हैं तस्वीरों पर एक नजर..
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Published at : 08 Apr 2026 02:50 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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