तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में दिशा वकानी अब नजर नहीं आती हैं. लेकिन, अभी भी फैंस को लगता है कि वो शो में वापसी करेंगी. हालांकि, एक्ट्रेस ने वापसी को लेकर ऑफिशियल तौर पर कुछ नहीं कहा है.