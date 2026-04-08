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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की दयाबेन की वेडिंग तस्वीरें हुईं वायरल, जानें कौन हैं दिशा वकानी के पति

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की दयाबेन की वेडिंग तस्वीरें हुईं वायरल, जानें कौन हैं दिशा वकानी के पति

तारक मेहता का उल्टा चश्मा से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दिशा वकानी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. फिलहाल, उनके और उनके परिवार के लिए ये दुख की घड़ी है. क्योंकि, उनके पिता का निधन हो गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Apr 2026 02:50 PM (IST)
तारक मेहता का उल्टा चश्मा से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दिशा वकानी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. फिलहाल, उनके और उनके परिवार के लिए ये दुख की घड़ी है. क्योंकि, उनके पिता का निधन हो गया है.

दिशा वकानी के पिता भीम वकानी की डेथ के बाद एक बार फिर से एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में आ गई है. इसी बीच दिशा की वेडिंग एल्बम भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हुई नजर आ रही है. चलिए डालते हैं तस्वीरों पर एक नजर..

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तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में दिशा वकानी अब नजर नहीं आती हैं. लेकिन, अभी भी फैंस को लगता है कि वो शो में वापसी करेंगी. हालांकि, एक्ट्रेस ने वापसी को लेकर ऑफिशियल तौर पर कुछ नहीं कहा है.
तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में दिशा वकानी अब नजर नहीं आती हैं. लेकिन, अभी भी फैंस को लगता है कि वो शो में वापसी करेंगी. हालांकि, एक्ट्रेस ने वापसी को लेकर ऑफिशियल तौर पर कुछ नहीं कहा है.
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दिशा वकानी ने 2015 में 24 नवंबर को मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन मयूर पांड्या के संग शादी की थी.शादी की तस्वीरों में दिशा किसी अप्सरा से बिल्कुल भी कम नहीं लग रही हैं.
दिशा वकानी ने 2015 में 24 नवंबर को मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन मयूर पांड्या के संग शादी की थी.शादी की तस्वीरों में दिशा किसी अप्सरा से बिल्कुल भी कम नहीं लग रही हैं.
Published at : 08 Apr 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Disha Vakani Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

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