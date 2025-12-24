एक्सप्लोरर
कितनी बदल गई हैं 'तारक मेहता' की 'दयाबेन', देखने वाले तो पहचान भी नहीं पा रहे
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दयाबेन की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दिशा वकानी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.
दिशा वकानी पिछले कई सालों से टीवी इंडस्ट्री से दूर हैं. ऐसे में फैंस उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं. हालांकि,उनकी वापसी का अभी कोई प्लान नहीं है.
