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मां बनने वाली हैं Swati Rajput, शादी के 3 साल बाद एक्ट्रेस ने दी खुशखबरी
Swati Rajput Pregnancy Post: टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस स्वाति राजपूर जल्द ही मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को ये गुड न्यूज दी है.
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस स्वाति राजपूत जल्द ही मां बनने वाली हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने मैटरनिटी फोटोशूट की कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो अपने पति एक्टर सौरभ गोयल के साथ दिख रही हैं. ये कपल शादी के 3 साल बाद पेरेंट्स बनने वाला है.
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Published at : 12 Apr 2026 10:47 AM (IST)
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