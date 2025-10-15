एक्सप्लोरर
सुष्मिता सेन की एक्स भाभी की 10 तस्वीरें, एक्स हसबैंड संग वेकेशन कर रही हैं एंजॉय
Sushmita Sen Ex Sister In Law 10 Photos: सुष्मिता सेन की एक्स भाभी चारु असोपा हैं. वो अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. हाल ही चारु अपने एक्स हसबैंड संग वेकेशन पर गई थीं.
हाल ही में सुष्मिता सेन की एक्स भाभी चारु असोपा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जिसमें वो अपने एक्स हसबैंड संग टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं दोनों की मस्ती और एंजॉयमेंट फैंस को काफी पसंद आ रही है. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 15 Oct 2025 10:00 AM (IST)
Tags :Sushmita Sen Charu Asopa Rajeev Sen
टेलीविजन
9 Photos
करोड़ों के आलीशान घर की मालकिन हैं सुरभि चंदना, जीती हैं लग्जरी लाइफ, देखें Inside Photo
टेलीविजन
10 Photos
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की मिताली रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस, देखें 10 तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
कहां गायब हैं वीर की अरदास वीरा फेम दिगांगना सूर्यवंशी, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
बेहद ग्लैमरस हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू, इंटरनेट पर दिलकश तस्वीरों से मचा रहीं बवाल
टेलीविजन
10 Photos
'अनुपमा' की प्रार्थना हैं हद से ज्यादा ग्लैमरस, यकीन ना हो तो देखें ये 10 तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
इंडिया
महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला! इन 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, ये रही संभावित लिस्ट
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
Advertisement
टेलीविजन
9 Photos
करोड़ों के आलीशान घर की मालकिन हैं सुरभि चंदना, जीती हैं लग्जरी लाइफ, देखें Inside Photo
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion