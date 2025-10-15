हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सुष्मिता सेन की एक्स भाभी की 10 तस्वीरें, एक्स हसबैंड संग वेकेशन कर रही हैं एंजॉय

सुष्मिता सेन की एक्स भाभी की 10 तस्वीरें, एक्स हसबैंड संग वेकेशन कर रही हैं एंजॉय

Sushmita Sen Ex Sister In Law 10 Photos: सुष्मिता सेन की एक्स भाभी चारु असोपा हैं. वो अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. हाल ही चारु अपने एक्स हसबैंड संग वेकेशन पर गई थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2025 10:00 AM (IST)
Sushmita Sen Ex Sister In Law 10 Photos: सुष्मिता सेन की एक्स भाभी चारु असोपा हैं. वो अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. हाल ही चारु अपने एक्स हसबैंड संग वेकेशन पर गई थीं.

हाल ही में सुष्मिता सेन की एक्स भाभी चारु असोपा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जिसमें वो अपने एक्स हसबैंड संग टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं दोनों की मस्ती और एंजॉयमेंट फैंस को काफी पसंद आ रही है. आइए देखते हैं उनकी ये  तस्वीरें.

1/9
चारु असोपा एक एक्ट्रेस और व्लॉगर हैं. वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा के रहती हैं.
चारु असोपा एक एक्ट्रेस और व्लॉगर हैं. वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा के रहती हैं.
2/9
चारू और राजीव सेन ने शादी की थी. मगर अब ये दोनों अलग हो चुके हैं. दोनों ने एक-दूसरे पर कई आरोप लगाए, पर अब उनकी तस्वीरें देख कर लगता है कि वक्त के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ रहा है.
चारू और राजीव सेन ने शादी की थी. मगर अब ये दोनों अलग हो चुके हैं. दोनों ने एक-दूसरे पर कई आरोप लगाए, पर अब उनकी तस्वीरें देख कर लगता है कि वक्त के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ रहा है.
3/9
हाल ही में चारु ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की जंहा वो अपने एक्स हसबैंड राजीव सेन और अपनी बेटी के साथ वेकेशन कर रही हैं एंजॉय.
हाल ही में चारु ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की जंहा वो अपने एक्स हसबैंड राजीव सेन और अपनी बेटी के साथ वेकेशन कर रही हैं एंजॉय.
4/9
इस तस्वीर में राजीव चारु को गले लगाते हुए पोज देते नजर आ रहे हैं.
इस तस्वीर में राजीव चारु को गले लगाते हुए पोज देते नजर आ रहे हैं.
5/9
इस तस्वीर में चारु अपनी बेटी जियाना के साथ मस्ती करती दिखाई दे रही हैं.
इस तस्वीर में चारु अपनी बेटी जियाना के साथ मस्ती करती दिखाई दे रही हैं.
6/9
तस्वीरें शेयर करते हुए चारु ने कैप्शन में लिखा 'बहुत दिनों बाद, हम ड्राइव पर निकले सिर्फ़ हम, सिर्फ़ परिवार. हवा, हँसी, गानों के बीच का सन्नाटा... सब कुछ बहुत ख़ास लगा. कभी-कभी सबसे खूबसूरत शामें इस बात पर नहीं होतीं कि आप कहाँ जाते हैं, बल्कि इस बात पर होती हैं कि आप किसके साथ जाते हैं. खूबसूरत लोगों के साथ बिताई एक खूबसूरत शाम.'
तस्वीरें शेयर करते हुए चारु ने कैप्शन में लिखा 'बहुत दिनों बाद, हम ड्राइव पर निकले सिर्फ़ हम, सिर्फ़ परिवार. हवा, हँसी, गानों के बीच का सन्नाटा... सब कुछ बहुत ख़ास लगा. कभी-कभी सबसे खूबसूरत शामें इस बात पर नहीं होतीं कि आप कहाँ जाते हैं, बल्कि इस बात पर होती हैं कि आप किसके साथ जाते हैं. खूबसूरत लोगों के साथ बिताई एक खूबसूरत शाम.'
7/9
उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं.
उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं.
8/9
जहां फैंस अलग अलग तरह के कमेंट्स करके उन पर प्यार लुटा रहे हैं.
जहां फैंस अलग अलग तरह के कमेंट्स करके उन पर प्यार लुटा रहे हैं.
9/9
चारू ने 2019 में सुष्मिता सेन के भाई राजीव से शादी की थी. लेकिन कुछ सालों बाद दोनों के बीच मनमुटाव इतना बढ़ा कि 2023 में उनका तलाक हो गया.
चारू ने 2019 में सुष्मिता सेन के भाई राजीव से शादी की थी. लेकिन कुछ सालों बाद दोनों के बीच मनमुटाव इतना बढ़ा कि 2023 में उनका तलाक हो गया.
Published at : 15 Oct 2025 10:00 AM (IST)
Sushmita Sen Charu Asopa Rajeev Sen

Photo Gallery

