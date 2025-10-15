सुष्मिता सेन की एक्स भाभी की 10 तस्वीरें, एक्स हसबैंड संग वेकेशन कर रही हैं एंजॉय

तस्वीरें शेयर करते हुए चारु ने कैप्शन में लिखा 'बहुत दिनों बाद, हम ड्राइव पर निकले सिर्फ़ हम, सिर्फ़ परिवार. हवा, हँसी, गानों के बीच का सन्नाटा... सब कुछ बहुत ख़ास लगा. कभी-कभी सबसे खूबसूरत शामें इस बात पर नहीं होतीं कि आप कहाँ जाते हैं, बल्कि इस बात पर होती हैं कि आप किसके साथ जाते हैं. खूबसूरत लोगों के साथ बिताई एक खूबसूरत शाम.'